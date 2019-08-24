Глазами художников - выставка «Любимому городу», посвященная 140-летию Костаная, открылась в картинной галерее

На ней представлены 65 работ двадцати авторов, выполненных в разных жанрах и техниках.

О. Кусков. Когда деревья были большими. Кустанай, 80-е годы

Это не только городские пейзажи, но и натюрморты, портреты, скульптура, ювелирные изделия, фелтинг, бумагопластика. Всё, что авторы хотели подарить родному городу.

Представлены работы как профессиональных художников, так и самодеятельных.

Л. Дмитриева. Костанай. Старый дом

Георгий Соков, Николай Торшин, Александр Захарченков, Наталья Халифаева, Олег Кусков, Татьяна Баринова, Вадим Быков, Ануар Сапиев, Светлана Шалунова, Александр Воткал – это известные художники, сами имена их уже являются лучшим фактором притяжения зрителей.

О. Кусков. Старый аэропорт

Но на этой выставке немало достойных работ молодых, пока ещё неизвестных авторов.

А. Никифоров. Частный сектор

Самым первым художником, запечатлевшим наш город, был основатель художественной школы Александр Никифоров. Несколько его графических листов, несомненно, являются жемчужиной этой выставки.

Н. Торшин. Вид на Костанай

Центральное место в экспозиции заняло большое полотно члена Союза художников РК Николая ТОРШИНА под названием «Вид на Костанай» - узнаваемое кольцо на въезде в город из поселка Затобольск, а за ним и сам Костанай, подпирающий облака крышами многоэтажных зданий.

- Я свой город люблю, очень люблю,- признался мэтр. – Хожу по этой прекрасной земле, богатой, интересной, и радуюсь. Эту любовь привил мне Александр Иванович Никифоров. Он очень любил работать в графике и от нее глаз оторвать нельзя. Спасибо, что выставили его работы, на которых можно увидеть красоту старого Кустаная, его улиц, парка. Замечательно, что есть продолжение – наши молодые художники, среди их работ много хороших. На этой выставке можно посмотреть на Костанай глазами художников и увидеть его красоту.

В. Быков. Рассвет

Г. Соков. Константино-Еленинский собор

А.Захарченков. Костанайский парк. Триптих

А. Захарченков. Аллея

Эта выставка интересна тем, что зрители с самыми разными вкусами найдут для себя интересные произведения, а тот, кто только начинает знакомиться с творчеством костанайских авторов, сможет ощутить связь разных поколений местных художников и увидеть, как менялся наш город во времени.

Е. Садовникова. На восьмом этаже

О.Кусков. Дом купца Кияткина и дом купца Яхонтова. Кустанай 60-е годы

А. Сапиев. Мой любимый город

О.Кусков. Старый гастроном

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ