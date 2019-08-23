Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах

Полицейские в столице продавали представителям ритуальных компаний информацию о смерти людей. Об этом сообщила руководитель Департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Она отметила, что в стране нередки случаи, когда представители ритуальных компаний буквально сразу после трагического события появляются на пороге дома.

"При этом идет наглое навязывание своих услуг, несмотря на ситуацию, состояние родных и близких усопшего. Возникает резонный вопрос, как эти люди могли узнать о случившемся в столь короткое время. Антикоррупционной службой в столице выявлены факты передачи сотрудниками полиции за вознаграждение из базы данных "102" служебной информации о скоропостижной смерти граждан компаниям ритуальных услуг", - сообщила Жарова на брифинге.

По результатам расследования девять сотрудников дежурных частей управлений полиции районов Алматы и Сарыарка Нур-Султана, в большинстве в звании майоров, уволены со службы из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.

"Ввиду отсутствия должного контроля за деятельностью личного состава, слабой профилактической работы среди подчиненных непосредственное руководство уволенных сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии и строгого выговора", - добавила Жарова.

Она предположила, что такие факты могут происходить повсеместно.

"Это не только в столице - везде такое может быть. Поэтому, пользуясь случаем обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам: если вам стало известно о случаях коррупции, вы можете обратиться в наш call-центр на номер 1424, который работает в круглосуточном режиме", - заключила представитель Антикоррупционной службы.