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Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: юридически там не все гладко подточено Конечно! Именно об этом я. Завтра они на всё шпарить постановления начнут, что по их личному мнению не так? Ведь по такой логике получается,...
23.08.19 18:06
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Вот такая мысль. А завтра какая-нибудь другая тройка судей, опять же, отменяя обвинительный приговор и направляя дело на доследование, начнёт настольгировать по былым временам и возжелает...
23.08.19 18:01
abaika95
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Цитата- . А не постановления именно по этому делу. Честно, хочу понять - но никак не могу... А вы в плане того что юридически там не все гладко подточено) ну тут да согласен, лишку хватили)
23.08.19 17:34
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
"Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда" название статьи. Вот и предложили бы, как положено, в форме предложения. А не...
23.08.19 17:29
Сталкер
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
abaika95: популизм" то почему бы и нет) через "популизм" много чего хорошего делается иногда) Я не против популизма порой как такового. Но частное постановление суда по...
23.08.19 17:26
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Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах

Tengrinews.kz

23 августа 2019, 13:16 |  Криминал

Полицейские в столице продавали представителям ритуальных компаний информацию о смерти людей. Об этом сообщила руководитель Департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Она отметила, что в стране нередки случаи, когда представители ритуальных компаний буквально сразу после трагического события появляются на пороге дома.

"При этом идет наглое навязывание своих услуг, несмотря на ситуацию, состояние родных и близких усопшего. Возникает резонный вопрос, как эти люди могли узнать о случившемся в столь короткое время. Антикоррупционной службой в столице выявлены факты передачи сотрудниками полиции за вознаграждение из базы данных "102" служебной информации о скоропостижной смерти граждан компаниям ритуальных услуг", - сообщила Жарова на брифинге.

По результатам расследования девять сотрудников дежурных частей управлений полиции районов Алматы и Сарыарка Нур-Султана, в большинстве в звании майоров, уволены со службы из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.

"Ввиду отсутствия должного контроля за деятельностью личного состава, слабой профилактической работы среди подчиненных непосредственное руководство уволенных сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии и строгого выговора", - добавила Жарова.

Она предположила, что такие факты могут происходить повсеместно.

"Это не только в столице - везде такое может быть. Поэтому, пользуясь случаем обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам: если вам стало известно о случаях коррупции, вы можете обратиться в наш call-центр на номер 1424, который работает в круглосуточном режиме", - заключила представитель Антикоррупционной службы.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти будут решать, износ или нет. Удачи.
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§ Обликоморале
Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6903
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эти будут решать, износ или нет.

Эти уже не будут.))
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§ maxsaf
Re: Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну ну..

Цитата:
Она предположила, что такие факты могут происходить повсеместно.

"Это не только в столице - везде такое может быть.
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§ Обликоморале
Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6903
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну ну..

Ну так худо-бедно находят нерадивых полицейских. Разве это плохо? Вот что за привычка негатив находить во всем?
Твои конструктивные предложения :lol: ждём.
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§ Козлов я
Re: Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.08.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Она предположила, что такие факты могут происходить повсеместно. "Это не только в столице - везде такое может быть.

Наша местная Тереза Мэй? Со своим хайли лайкли?
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§ Добрый человек
Re: Полицейские продавали информацию об умерших казахстанцах
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 23.08.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поймали тех, кто позволил себя поймать. Или кого позволили... (((
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Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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