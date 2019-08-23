Форум
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
А как насчет руки начать рубить за коррупцию? Перевезти в особо тяжкие, с полной конфискацией, без ускоренного рассмотрения и удо?
23.08.19 12:31
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
прочитал новость. ///Внимание! Новый развод на доверии! Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили, что голодным бегать вредно, а потом...
23.08.19 12:31
таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Браво, Костанайская областная коллегия судей!
23.08.19 12:29
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Если вам есть что добавить - идите коментировать статьи, а не коментаторов. Или я щас опять начну обидные вещи в ответ говорить.
23.08.19 12:26
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital: Все советы, что я давал - забудь. Новый совет - даже не приближайся. Увидел - беги. Останешься последний из могикан, но с бубенцами. ))
23.08.19 12:22
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин

Tengrinews.kz

23 августа 2019, 09:46 |  Общество

Специалист BeInTech Багдат Мусин рассказал о запуске бесплатного мобильного приложения для предпринимателей, которое заменит кассовые аппараты и позволит сэкономить 100 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.

Фото © Турар Казангапов

"Как-то получил голосовую аудиозапись от знакомой супруги - Айгуль. В этом голосовом сообщении отражена одна из главных головных болей предпринимателей в 2019 году, так как по закону все они в течение года должны приобрести кассовый аппарат с онлайн-передачей данных в налоговую. Для решения данного вопроса мы запустили проект reKASSA – это кассовый аппарат в мобильном телефоне. Приложение бесплатное и всегда им будет", - рассказал Мусин на своей странице в Facebook.

По его словам, приложение закроет базовые потребности даже самого маленького предпринимателя.

"Это решение для тех, кто хочет сэкономить в среднем 100 тысяч тенге на покупке контрольно-кассовой машины, или 3-5 тысяч тенге ежемесячно. Мы не будем брать денег за обслуживание, чтобы микро- и малый бизнес не принимал в штыки нововведения, а шел в ногу со временем. И сделал прозрачным свою деятельность", - пообещал Багдат Мусин.

В приложении чеки покупателю можно передать через мессенджеры, почтой, СМС, электронные чеки имеют такую же силу, как и бумажные, или распечатать через принтер.

По словам председателя Комитета госдоходов Минфина Марата Султангазиева, сейчас зарегистрировано 470 341 ККМ, из них онлайн-ККМ - 320 903. Охват по республике составляет более 70 процентов.

"Согласно закону "О защите прав потребителей" документом, подтверждающим факт приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги, является чек. С вводом онлайн-касс человек может тут же проверить его и быть уверенным, что в случае возврата товара у потребителя не возникнет проблем", - отметил Султангазиев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.08.19 11:37 Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
23.08.19 11:03 Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований к обменникам
23.08.19 10:31 Я чуть-чуть напуган! - Головкин о бое с Деревянченко за титул чемпиона мира
22.08.19 20:36 "Экскаватор трубу повредил" - почти весь день остаётся без водоснабжения микрорайон Юбилейный в Костанае
22.08.19 19:59 МОН распределит тысячи грантов среди студентов-платников
22.08.19 16:45 «Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из жилого массива «Дружба»
22.08.19 14:58 "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
22.08.19 14:00 В Камыстинском районе с перерывом в 10 лет начался второй этап газификации
22.08.19 13:25 Чистый ватман вновь стал поводом для проверки документов в Костанае
22.08.19 12:30 Борьба за условия в зале борьбы - жители Затобольска заявляют, что здание местной ДЮСШ опасно для жизни их детей

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Добринцофф
Re: Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно с удовольствием бы пользовался.
Интересно получить официальный комментарий насколько всё это законно от представителей налогового комитета.
Профайл

§ alex_60
Re: Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где можно скачать.
Профайл

§ Тот самый
Re: Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Интересно получить официальный комментарий насколько всё это законно от представителей налогового комитета


Загуглите кто такой Багдат Мусин, где работал до этого и вопросы сами собой отпадут.
Профайл

§ alex_60
Re: Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и версия только мобильная?
на комп бы тоже сделали.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже не знают чем завлечь мелких ИП, да шляпа все это. не показывали всю картину и не будут показывать. так же как правительство не показывает целевые расходы бюджетных средств, куда идут налоги. деньги от продажи природных ресурсов и тд тд тд.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 3
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх