Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин

Специалист BeInTech Багдат Мусин рассказал о запуске бесплатного мобильного приложения для предпринимателей, которое заменит кассовые аппараты и позволит сэкономить 100 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.

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"Как-то получил голосовую аудиозапись от знакомой супруги - Айгуль. В этом голосовом сообщении отражена одна из главных головных болей предпринимателей в 2019 году, так как по закону все они в течение года должны приобрести кассовый аппарат с онлайн-передачей данных в налоговую. Для решения данного вопроса мы запустили проект reKASSA – это кассовый аппарат в мобильном телефоне. Приложение бесплатное и всегда им будет", - рассказал Мусин на своей странице в Facebook.

По его словам, приложение закроет базовые потребности даже самого маленького предпринимателя.

"Это решение для тех, кто хочет сэкономить в среднем 100 тысяч тенге на покупке контрольно-кассовой машины, или 3-5 тысяч тенге ежемесячно. Мы не будем брать денег за обслуживание, чтобы микро- и малый бизнес не принимал в штыки нововведения, а шел в ногу со временем. И сделал прозрачным свою деятельность", - пообещал Багдат Мусин.

В приложении чеки покупателю можно передать через мессенджеры, почтой, СМС, электронные чеки имеют такую же силу, как и бумажные, или распечатать через принтер.

По словам председателя Комитета госдоходов Минфина Марата Султангазиева, сейчас зарегистрировано 470 341 ККМ, из них онлайн-ККМ - 320 903. Охват по республике составляет более 70 процентов.

"Согласно закону "О защите прав потребителей" документом, подтверждающим факт приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги, является чек. С вводом онлайн-касс человек может тут же проверить его и быть уверенным, что в случае возврата товара у потребителя не возникнет проблем", - отметил Султангазиев.