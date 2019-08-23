Замену кассовым аппаратам предложил Багдат Мусин
Tengrinews.kz
Специалист BeInTech Багдат Мусин рассказал о запуске бесплатного мобильного приложения для предпринимателей, которое заменит кассовые аппараты и позволит сэкономить 100 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.
"Как-то получил голосовую аудиозапись от знакомой супруги - Айгуль. В этом голосовом сообщении отражена одна из главных головных болей предпринимателей в 2019 году, так как по закону все они в течение года должны приобрести кассовый аппарат с онлайн-передачей данных в налоговую. Для решения данного вопроса мы запустили проект reKASSA – это кассовый аппарат в мобильном телефоне. Приложение бесплатное и всегда им будет", - рассказал Мусин на своей странице в Facebook.
По его словам, приложение закроет базовые потребности даже самого маленького предпринимателя.
"Это решение для тех, кто хочет сэкономить в среднем 100 тысяч тенге на покупке контрольно-кассовой машины, или 3-5 тысяч тенге ежемесячно. Мы не будем брать денег за обслуживание, чтобы микро- и малый бизнес не принимал в штыки нововведения, а шел в ногу со временем. И сделал прозрачным свою деятельность", - пообещал Багдат Мусин.
В приложении чеки покупателю можно передать через мессенджеры, почтой, СМС, электронные чеки имеют такую же силу, как и бумажные, или распечатать через принтер.
По словам председателя Комитета госдоходов Минфина Марата Султангазиева, сейчас зарегистрировано 470 341 ККМ, из них онлайн-ККМ - 320 903. Охват по республике составляет более 70 процентов.
"Согласно закону "О защите прав потребителей" документом, подтверждающим факт приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги, является чек. С вводом онлайн-касс человек может тут же проверить его и быть уверенным, что в случае возврата товара у потребителя не возникнет проблем", - отметил Султангазиев.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Vital: Все советы, что я давал - забудь. Новый совет - даже не приближайся. Увидел - беги. Останешься последний из могикан, но с бубенцами. ))