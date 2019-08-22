"Экскаватор трубу повредил" - почти весь день остаётся без водоснабжения микрорайон Юбилейный в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Авария произошла сегодня, 22 августа, около 12:00, возле дома № 22. Экскаватор выравнивал грунт для будущей дороги вдоль этого дома и ковшом повредил трубу водопровода.
В результате без воды остался весь микрорайон Юбилейный.
- Я была дома, в окно видела, как экскаватор трубу повредил, - рассказала "НГ" жительница дома № 22 Айгуль ЕРЖАНОВА. - Сразу вырытую под дорогу траншею затопило водой. Она наполнилась, как бассейн. До конца улицы весь микрорайон остался без воды. От "Костанай-Су" приехал водовоз. Водитель сказал, что всего на микрорайон выделили 2 машины. Я попросила, чтобы они вечером приехали дополнительно. Многие ещё на работе и могут не застать водовоз.
Экскаватор, который повредил трубу, откачал большую часть воды с помощью ковша. После дополнительных раскопок нашли и трубу.
- Чтобы положить асфальт, нужно провести подготовительные работы. Перед тем, как приступить к работе, мы получаем документы о коммуникациях, - пояснил рабочий Тулеген ЖАКУПОВ. - По плану труба должна находиться на глубине 2,7-3 м. А возле дома она явно закопана не глубако: около двух метров. Из-за этого и произошла авария. Сейчас сделают замеры и будут разбираться, кто прав, а кто виноват.
Как сообщили "НГ" в ГКП "Костанай-Су", трубы в микрорайоне Юбилейный на балансе этого предприятия еще не стоят, но служба оперативного реагирования ГКП устраняет порыв.
Во двор дома № 22 водовоз приехал повторно примерно в 17.30.
Возле автоцистерны выстроилась длинная очередь из жильцов окрестных домов.
Люди принесли с собой вёдра, 5-литровые пластиковые бутылки и даже большие канистры.
- У меня четверо детей. Нужна вода, чтобы их мыть, поить, убирать. Водовоз приехал, лифт не работает, таскать на верхние этажи тяжело, - рассказала "НГ" жительница дома № 22 Акмарал ЖАНАБАЕВА. - Я пришла из офиса ПКСК, где мне сказали, что никто трубы пока на баланс никто не взял. Это уже не первая проблема с водой в нашем доме. Подвал периодически затапливают грунтовые воды. Приезжал аким области Архимед Мухамбетов. Человек он занятой, в подвал не спустился, но дал поручение решить проблему до конца июля. Но пока у нас без изменений.
По неподтверждённой информации, экскаватор принадлежит ТОО "ВАН".
Как долго Юбилейный останется без воды, неизвестно. Рабочие не смогли ответить на этот вопрос.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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