МОН распределит тысячи грантов среди студентов-платников
Tengrinews.kz
3 тысячи общеобразовательных грантов по-прежнему остаются неосвоенными. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстрация ©Tengrinews.kz
"Эти гранты будут присуждаться повторно конкурсом после выхода соответствующего постановления правительства. Мы ожидаем, что оно выйдет до конца августа. То есть до конца августа мы эти гранты разыграем. Для того чтобы эти гранты получить, повторно подавать заявления не нужно, все баллы претендентов есть в нашей системе, и, когда выйдет распоряжение о присуждении повторно этих грантов, они просто по баллам будут распределяться тем претендентам, которые остались без гранта по этой специальности", - рассказал Дидар Смагулов на брифинге в Нур-Султане.
По его словам, три тысячи студентов, поступивших на платное обучение, смогут перейти на грант в случае прохождения конкурсного отбора.
"Перечень специальностей также будет определен республиканской комиссией по распределению грантов после выхода постановления правительства. Я думаю, что нам нужно буквально недельку подождать и мы разместим в СМИ списки обладателей трех тысяч грантов. Постараемся это сделать до начала учебного года, но если абитуриенты на тот момент поступят на платное обучение, они, получив этот грант, смогут перевестись и не оплачивать дальнейшую учебу", - добавил он.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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