«Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из жилого массива «Дружба»

В среду, 21 августа, члены сразу двух общественных советов - областного и городского - провели в Дружбе слушания «О некоторых проблемах жителей п. Дружба и путях их решения».

Вопросы, которые ставили люди, они сами называли надоевшими. В том смысле, что говорили о них на сходах, отчетных встречах акимов города не раз, но ничего не меняется.

- Мы уже 12 лет в городской черте, а горожанами так и не стали, ущемлены во всем, - выразил на слушаниях общее мнение пенсионер Александр ЧИКАЛОВ.

Первое, на что жаловались участники слушаний: плохие дороги и плохое автобусное сообщение. В Дружбу ходит автобус маршрута № 18 "А". До этого года перевозчик ТОО «ТуристТрансСервис» обслуживал поселок двумя автобусами с интервалом движения от 50 минут до 2,5 часов.

- В 2019 году на маршрут добавлены автобусы, в будни ваш маршрут обслуживается 4 машинами с интервалом утром от 10 до 30 минут, в течение дня с интервалами 40-50 минут. В выходные на линии две машины, - доложил на слушаниях заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ. - Но есть отчет, что в будни из Дружбы выезжает всего 268 человек, а в выходные - 168 человек. Из этого складывается низкая рентабельность для перевозчика.

В этом месте зал сразу загудел - мол, разговор переходит в привычное русло.

Заместитель акима сообщил также, что «касательно ремонта и содержания автодорог в жилом массиве» в 2015 году среднему ремонту подвергся заезд в поселок - полкилометра за 12 млн тенге, а также участок двух улиц - Парковой и Школьной - общей длиной 1,3 км на 44 млн тенге.

С 2018 года по 2020-й идет реализация проекта «Строительство подъездных путей к малоэтажной застройке в жилом массиве Дружба». Общая сметная стоимость строительства на 15,8 километрах составляет 1 млрд 700 млн тенге.

В 2018 году отремонтированы 7 улиц протяженностью 3,9 км на сумму 213 млн тенге. Но - оставшаяся сумма будет скорректирована, то есть урезана чуть не наполовину, проекты по ремонту удешевлены. Ремонтироваться будет только дорожное полотно, без тротуаров и прочих «излишеств».

Всего улиц в Дружбе 37, поселок немаленький, в нем живет около 2 000 человек.

На слушаниях люди жаловались на непролазную грязь после дождя - есть улицы, к домам на которых не может подъехать «скорая», боясь завязнуть, таксисты высаживают пассажиров, не довозя по адресу.

Участники слушаний говорили об улице Молодежной, по которой автобусы не идут, потому что асфальт провален.

Заместитель акима в числе отремонтированных называл улицу Школьную. Оказалось, что в 2017 году там проложили трубу для стока воды, почва просела, автобус на дороге с тех пор швыряет из стороны в сторону. На подъезде к птицефабрике водители не знают, куда свернуть, чтобы миновать ямы.

В поселке два остановочных павильона пассажирским транспортом не обслуживаются из-за затруднений с проездом. Между тем дружбинцы от акимата долго добивались, чтобы им оборудовали остановки.

Добились пяти штук, правда, на двух нет крыши, третья тоже предоставляет сомнительную защиту - почему-то стенки ее подняты так высоко, что скамейки заливает дождем. Город отдал по принципу «На тебе, боже, что мне не гоже», считают дружбинцы.

Одна из самых долгоиграющих проблем - автобусное обслуживание жилого массива.

- Мы тоже хотим, чтобы у нас, как в Костанае, автобусы ходили с 15-минутным интервалом, - сказал представитель инициативной группы Александр Чикалов, - сколько лет добиваемся этого. Нам в акимате говорили, что вот в 2017-м году будет тендер и перевозчикам поставят условия, нужные для нас. Мы уже просили - пусть ездят хотя бы через полчаса. Я получил последнее письмо за подписью и.о. акима. Пишет, что по окончании тендера нас будут обслуживать 6 машин с интервалом в 30 минут. Но после тендера ничего подобного нет. Одни обещания... Нам все время тыкают в нос рентабельностью перевозчика. Но разве это проблема жителей Дружбы? Не нужен маршрут - не участвуй в тендере. Нерентабельно - не гоняй к нам двухэтажный автобус. По инициативе перевозчика вместе с депутатом и представителем акимата устроили в июне у нас проверку. Посадили меня в автобус, показали, что днем из поселка выехало 5 человек. Ну и что? Спрашиваю, а сколько в Красном Партизане, то есть Амангельды, вышло из этого автобуса пассажиров на пяти остановках. А это, говорят, не ваше дело. Позвольте, но маршрут ведь идет аж с КСК, кто же считает рентабельность на куске в полтора километра?

Жители Дружбы говорили также о том, что в поселке на нескольких улицах проблемы с канализацией, считают, что она выполнена с технологическими нарушениями, зимой перемерзает.

Жалуются на качество воды. Звучали утверждения, что питьевая через два дня становится зеленой.

Еще одна проблема связана с тем, что в Дружбе, хоть и ставшей частью города, люди по-прежнему держат огороды. Сейчас в поселке нет технической воды, поливать грядки приходится питьевой, ну и платить соответственно. Очень просили общественный совет решить проблему с подачей технической воды.

- Сами решить мы не можем. Мы не власть, мы - мост между народом и властью, - пояснил член Общественного совета области Сергей ЖАЛЫБИН, который вел эту встречу. - Но мы можем, разобравшись в проблемах, дать рекомендации, аргументированные предложения исполнительным органам. И главное - будем мониторить, как именно акимат решает ваши проблемы. А он обязан это делать.

В конце слушаний Жалыбин сверил с участниками слушаний перечень вопросов, которые совет намерен в интересах дружбинцев поставить перед акиматом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА