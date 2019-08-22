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Kairat stayer
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf: Правозащитники придают огласке, резонанс и все такое... По конкретному случаю не вникал в суть, как понимаю была попытка износа, было заявление девушки, если возбудили дело, расследуют...
22.08.19 14:11
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Если переведут в тяжкие, то уже никто и ни с кем не договорится.
22.08.19 14:10
Обликоморале
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf: Как так? Полюбовно договорились, наверное.
22.08.19 14:07
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
До случая в поезде было еще почти 800 случаев, и никто не говорил об ужесточении, кастрации. Как так?
22.08.19 14:01
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
В этом деле получится так - и износа не было, и охранник не виновен. Как так?
22.08.19 13:59
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В Камыстинском районе с перерывом в 10 лет начался второй этап газификации

Галина КАТКОВА

22 августа 2019, 14:00 |  ЖКХ

До сих пор в этом районе природный газ подавался только в районный центр - село Камысты. В этом году начались работы по строительству газопровода в направлении села Алтынсарино.

- Попутно природный газ будет подведен и к селу Бестобе, - сказал сегодня, 22 августа, на брифинге в областном пресс-центре аким Камыстинского района Газиз БЕКМУХАМЕДОВ.

Строительство рассчитано на три года. Стоимость проекта - 2 млрд 90 млн тенге. Реализуется он за счет средств республиканского бюджета и софинансирования из областного.

- В 2009 году был сдан в эксплуатацию магистральный газопровод Житикара -Камысты, - рассказал Бекумухамедов. - К большой радости камыстинцев построен он был с перспективным пропускным сечением, автоматической газораспределительной станцией, что делает возможным дальнейшее развитие газотранспортной системы района и подключение к природному газу всех сел.

Аким района также отметил, что на всех сходах жители традиционно поднимают вопросы по ремонту дорог, централизованному водоснабжению, которое сегодня имеет треть из 14 сел, являющихся центрами округов.

- В текущем году мы приступим к разработке ПСД для водоснабжения сел Бестобе и Адаевка, - сказал Газиз Бекмухамедов. - Первое является опорным селом, второе - с высоким потенциалом развития, оба находятся вблизи трассы республиканского значения. Что самое важное - в районе имеется крупное месторождение подземных вод, Бестюбинское, с доказанными запасами. Вода идеальна для питья, не нуждается в дополнительной подготовке. Проект водоснабжения разработан, планируем, что в первом квартале следующего года он пройдет экспертизу. И сможем ставить вопрос о финансировании.

Власти района также планируют добиться финансирования проекта по доразведке запасов Ушкольского месторождения подземных вод, чтобы решить вопрос с источником питьевого водоснабжения Алтынсарино. Вопрос актуален и для села Карабатыр, аким сказал, что решить его планируется в течение 3-х лет.

Фото областного пресс-клуба


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