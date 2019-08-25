Форум
таноми52
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer: Чёта не особо внимательно прочитали Kairat stayer: На счёт плюсов и минусов, анализировать надо Вот именно! Кто на что нацелен! Лично я отметила, что, не смотря на санкции,с...
25.08.19 15:45
Ваш земляк
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Бегун, как обычно, рад всему плохому.Для Пришибеева - манекен за рулём Теслы совершил свой первый оборот вокруг Солнца.для всех остальных - поживём - увидим. Надеюсь, ещё не всё, придуманное при...
25.08.19 15:21
Сабыр
КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
Такой бред с этим Камазом..аж смешно.
25.08.19 14:43
Сабыр
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
Человек-паук решил совсем уйти в ауе) Вскрылся. Духовитый,но рано или поздно на долго сядет..
25.08.19 14:13
Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале: Вот именно, внимательно. Чёта не особо внимательно прочитали. Там в заметке указано, что в феврале Е.Дудоров заявил, что в денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из...
25.08.19 13:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Николай ВОРОНИН: Продолжение следует

По моему мнению, никакие реформы образования, в которые вбухивают кучу денег, нам не нужны.
25 августа 2019, 14:01 |  Мнения

Заявление президента Токаева о преемственности политике Елбасы нашло свое подтверждение в продолжении реформ. До конца текущего года правительство Казахстана разработает и утвердит новую государственную программу образования и науки до 2025 года.

По ней планируется перевести школы, колледжи и вузы на новые программы обучения. В то же время Токаев заявил:

- В ближайшие три года будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов, на эти цели необходимо 58 миллиардов тенге.

И это при том, что, по его же словам, сегодня 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших учебных заведений. Бестолковщина какая-то. Создаем передовые вузы и в то же время усовершенствуем программы в существующих. У нас что, мало учебных заведений? С тем, что они за деньги выпускают никуда непригодных специалистов, я согласен. Так это ведь результат таких же предыдущих реформ.

Существует так называемый круг причинности - день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего. Исходя из этого, завтра нам хорошего ждать не следует, так как реформы продолжаются.

Наши платные юридические заведения штампуют знатоков права на общем  фоне бесправия. Говорят: "Научите попугая произносить слова "спрос" и "предложение" - и перед вами готовый экономист". Известно, что анекдоты берутся из жизни. Вот один в тему. "- Я учусь на электрика. Так, как нас учат, половину таких электриков перебьет на столбах, а вторая половина попадет в больницу. - А мой брат учится на медика. Их так учат, что электриков попавших в больницу добьют там". Как все сказанное очень похоже на наше образование. Правда, не стоит забывать, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. Писатель Петр Проскурин говорил: "Новые барчуки растут, ни земли не знают, ни работы, все до седой бороды учатся на готовом, а что-то от этого толку не видно". Понятно, что так учатся те, которым позволяет это делать мошна родителей. 

А к чему привела реформа по внедрению трехязычия? Как заявила мажилисвумен Джамиля Нурманбетова, из 6 740 учителей-предметников, имеющих сертификаты о прохождении языковах курсов и получающих ежемесячную доплату в размере 35 тысяч тенге, только 818 полностью ведут занятия на английском языке. Между прочим, им уже на июнь 2019 года выплачено 1,6 миллиарда тенге.

"Елбасы утвердил проект "Первая бесплатная профессия" в рамках государственной программы "Енбек", в результате которого обучается 46 тысяч  человек за счет государства. Но они остаются невостребованными, нетрудоустроенными", - заявил в июле 2019 года в интервью порталу "Капитал.КZ" Ерболат Абулхатин, директор департамента занятости населения  Министерства труда и социальной защиты населения.

Климат у нас неплохой, вот если бы погода была получше, шутят англичане. Применительно к нам можно сказать - реформы на бумаге неплохие, вот только был бы результат.

Какой можно сделать вывод? По моему мнению, никакие реформы, в которые вбухивают кучу денег, нам не нужны. Просто надо навести порядок. И начинать надо со среднего образования. Посмотрите, что творится в наших школах. Газета "Время" писала, что только в Алматинской области 70 директоров школ были пойманы на подкупе проверяющих, уличены в хищениях, "мертвых душах", выдаче поддельных аттестатов. Потом эти "выпускники" поступают в институты на платные отделения.(куда знания не нужны), и мы получаем "специалистов".

Японская пословица гласит: "Сколько ни доказывай, что головастик не похож на лягушку, из него в конце концов все равно вырастет лягушка". А чего мы ждем от таких школьников?
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.08.19 11:42 Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
25.08.19 09:13 Где искать невест и женихов в Казахстане
25.08.19 07:13 "Показали хороший, качественный футбол" - тренер "Тобола" о матче с "Атырау"
24.08.19 21:00 "Тобол" победил "Атырау" и сместил "Кайрат" на второе место в КПЛ
24.08.19 18:03 Опубликован список обладателей грантов в магистратуру - 2019
24.08.19 17:23 Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры
24.08.19 15:16 Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
24.08.19 14:02 Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих
24.08.19 13:05 Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
24.08.19 11:13 Юрий БОНДАРЕНКО: Ударим праздником по барабанным перепонкам!

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 2
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх