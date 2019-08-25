Николай ВОРОНИН: Продолжение следует

Заявление президента Токаева о преемственности политике Елбасы нашло свое подтверждение в продолжении реформ. До конца текущего года правительство Казахстана разработает и утвердит новую государственную программу образования и науки до 2025 года.

По ней планируется перевести школы, колледжи и вузы на новые программы обучения. В то же время Токаев заявил:

- В ближайшие три года будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов, на эти цели необходимо 58 миллиардов тенге.

И это при том, что, по его же словам, сегодня 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших учебных заведений. Бестолковщина какая-то. Создаем передовые вузы и в то же время усовершенствуем программы в существующих. У нас что, мало учебных заведений? С тем, что они за деньги выпускают никуда непригодных специалистов, я согласен. Так это ведь результат таких же предыдущих реформ.

Существует так называемый круг причинности - день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего. Исходя из этого, завтра нам хорошего ждать не следует, так как реформы продолжаются.

Наши платные юридические заведения штампуют знатоков права на общем фоне бесправия. Говорят: "Научите попугая произносить слова "спрос" и "предложение" - и перед вами готовый экономист". Известно, что анекдоты берутся из жизни. Вот один в тему. "- Я учусь на электрика. Так, как нас учат, половину таких электриков перебьет на столбах, а вторая половина попадет в больницу. - А мой брат учится на медика. Их так учат, что электриков попавших в больницу добьют там". Как все сказанное очень похоже на наше образование. Правда, не стоит забывать, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. Писатель Петр Проскурин говорил: "Новые барчуки растут, ни земли не знают, ни работы, все до седой бороды учатся на готовом, а что-то от этого толку не видно". Понятно, что так учатся те, которым позволяет это делать мошна родителей.

А к чему привела реформа по внедрению трехязычия? Как заявила мажилисвумен Джамиля Нурманбетова, из 6 740 учителей-предметников, имеющих сертификаты о прохождении языковах курсов и получающих ежемесячную доплату в размере 35 тысяч тенге, только 818 полностью ведут занятия на английском языке. Между прочим, им уже на июнь 2019 года выплачено 1,6 миллиарда тенге.

"Елбасы утвердил проект "Первая бесплатная профессия" в рамках государственной программы "Енбек", в результате которого обучается 46 тысяч человек за счет государства. Но они остаются невостребованными, нетрудоустроенными", - заявил в июле 2019 года в интервью порталу "Капитал.КZ" Ерболат Абулхатин, директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения.

Климат у нас неплохой, вот если бы погода была получше, шутят англичане. Применительно к нам можно сказать - реформы на бумаге неплохие, вот только был бы результат.

Какой можно сделать вывод? По моему мнению, никакие реформы, в которые вбухивают кучу денег, нам не нужны. Просто надо навести порядок. И начинать надо со среднего образования. Посмотрите, что творится в наших школах. Газета "Время" писала, что только в Алматинской области 70 директоров школ были пойманы на подкупе проверяющих, уличены в хищениях, "мертвых душах", выдаче поддельных аттестатов. Потом эти "выпускники" поступают в институты на платные отделения.(куда знания не нужны), и мы получаем "специалистов".

Японская пословица гласит: "Сколько ни доказывай, что головастик не похож на лягушку, из него в конце концов все равно вырастет лягушка". А чего мы ждем от таких школьников?