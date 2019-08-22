Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
informburo.kz
С космодрома Байконур впервые стартовал корабль с андроидом на борту. Трансляцию запуска вели на сайте "Роскосмоса", сообщает informburo.kz.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту космический корабль "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Skybot F-850 (Фёдором). Полёт осуществляется в беспилотном режиме. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа.
Старт состоялся в 9.38 по времени Нур-Султана. Во время запуска робот Фёдор сказал: "Поехали!". Через 8 минут 49 секунд корабль вышел на орбиту.
"После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом", – говорится в сообщении "Роскосмоса".
Фёдор расположился в кресле командира корабля, но трогать ему ничего не позволили. Робот вёл предстартовый репортаж, давал комментарии о состоянии систем "Союза" и снимает видео на камеры в своих глазах.
Попутчицей робота, а заодно индикатором невесомости, стала вязаная игрушка-космонавт Маруся.
На МКС Фёдора встретят российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты НАСА Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано. За две недели робот поучаствует в нескольких экспериментах. Управлять его движениями будет Скворцов с помощью специального костюма, считывающего движения оператора. Разработчики робота сообщили, что научили его шутить и философствовать.
Российским космонавтам предстоит тестировать системы робота в условиях космического полёта. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе, сообщили в "Роскосмосе".
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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