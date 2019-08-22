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Kairat stayer
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf: Правозащитники придают огласке, резонанс и все такое... По конкретному случаю не вникал в суть, как понимаю была попытка износа, было заявление девушки, если возбудили дело, расследуют...
22.08.19 14:11
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Если переведут в тяжкие, то уже никто и ни с кем не договорится.
22.08.19 14:10
Обликоморале
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf: Как так? Полюбовно договорились, наверное.
22.08.19 14:07
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
До случая в поезде было еще почти 800 случаев, и никто не говорил об ужесточении, кастрации. Как так?
22.08.19 14:01
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
В этом деле получится так - и износа не было, и охранник не виновен. Как так?
22.08.19 13:59
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Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура

informburo.kz

22 августа 2019, 11:24 |  Общество

С космодрома Байконур впервые стартовал корабль с андроидом на борту. Трансляцию запуска вели на сайте "Роскосмоса", сообщает informburo.kz.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту космический корабль "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Skybot F-850 (Фёдором). Полёт осуществляется в беспилотном режиме. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа.

Старт состоялся в 9.38 по времени Нур-Султана. Во время запуска робот Фёдор сказал: "Поехали!". Через 8 минут 49 секунд корабль вышел на орбиту.

"После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Фёдор расположился в кресле командира корабля, но трогать ему ничего не позволили. Робот вёл предстартовый репортаж, давал комментарии о состоянии систем "Союза" и снимает видео на камеры в своих глазах.

Попутчицей робота, а заодно индикатором невесомости, стала вязаная игрушка-космонавт Маруся.

На МКС Фёдора встретят российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты НАСА Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано. За две недели робот поучаствует в нескольких экспериментах. Управлять его движениями будет Скворцов с помощью специального костюма, считывающего движения оператора. Разработчики робота сообщили, что научили его шутить и философствовать.

Российским космонавтам предстоит тестировать системы робота в условиях космического полёта. Основным назначением робота является его использование при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе, сообщили в "Роскосмосе".
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь в этот раз это реально робот, а не чувак в костюме)

https://www.pravda.ru/news/science/1402457-skandal/
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* Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6851
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тебе такое Илон Маск? :lol:
- "Фёдор" улетел, но обещал вернуться.
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