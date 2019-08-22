Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт в Москве
Sputnik
Авиакомпания Air Astana объявила о переводе московских рейсов в аэропорт Домодедово.
Как сообщает Sputnik со ссылкой на в пресс-службу национального авиаперевозчика, с 27 октября 2019 года самолеты из Алматы и Нур-Султана будет принимать аэропорт Домодедово (Терминал 1). Перевод рейсов будет осуществлен без перебоев в расписании, отметили в компании.
Речь идет об одиннадцати рейсах в неделю из столицы Казахстана, а также о 14 еженедельных рейсов из Алматы.
Аэропорт Домодедово имени Ломоносова - частный международный аэропорт, расположен в 45 километрах к юго-востоку от центра Москвы.
Аэропорт Шереметьево - международный аэропорт, расположенный к северо-западу от Москвы.
Air Astana начала полеты из Алматы и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002 года. С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 миллиона пассажиров и свыше 26 тысяч тонн груза по этим направлениям.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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