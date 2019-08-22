Форум
Обликоморале
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf: Как так? Полюбовно договорились, наверное.
22.08.19 14:07
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
До случая в поезде было еще почти 800 случаев, и никто не говорил об ужесточении, кастрации. Как так?
22.08.19 14:01
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
В этом деле получится так - и износа не было, и охранник не виновен. Как так?
22.08.19 13:59
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Kairat stayer: Правозащитники придают огласке, резонанс и все такое...
22.08.19 13:57
Козлов я
Чистый ватман вновь стал поводом для проверки документов в Костанае
Как же наша власть боится своего народа! Слов нет. drakon: Мама, как мне хочется,нецензурно- выражаться. Но ты бы мне - сказала, Витя - не надо... c.radikal.ru
22.08.19 13:57
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт в Москве

Sputnik

22 августа 2019, 10:34 |  Общество

Авиакомпания Air Astana объявила о переводе московских рейсов в аэропорт Домодедово.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на в пресс-службу национального авиаперевозчика, с 27 октября 2019 года самолеты из Алматы и Нур-Султана будет принимать аэропорт Домодедово (Терминал 1). Перевод рейсов будет осуществлен без перебоев в расписании, отметили в компании.

Речь идет об одиннадцати рейсах в неделю из столицы Казахстана, а также о 14 еженедельных рейсов из Алматы.

Аэропорт Домодедово имени Ломоносова - частный международный аэропорт, расположен в 45 километрах к юго-востоку от центра Москвы.

Аэропорт Шереметьево - международный аэропорт, расположенный к северо-западу от Москвы.

 
© Sputnik / Евгений Одиноков
 
До 27 октября рейсы Air Astana из Казахстана принимает аэропорт Шереметьево

Air Astana начала полеты из Алматы и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002 года. С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 миллиона пассажиров и свыше 26 тысяч тонн груза по этим направлениям.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.08.19 14:00 В Камыстинском районе с перерывом в 10 лет начался второй этап газификации
22.08.19 13:25 Чистый ватман вновь стал поводом для проверки документов в Костанае
22.08.19 12:30 Борьба за условия в зале борьбы - жители Затобольска заявляют, что здание местной ДЮСШ опасно для жизни их детей
22.08.19 11:24 Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
22.08.19 08:43 Тимур ГАФУРОВ: Роман о цементе
21.08.19 21:38 О блокировке казахстанского "сертификата безопасности" заявили Apple, Google и Mozilla
21.08.19 20:03 Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
21.08.19 16:49 Погода второй половины недели: в Костанайской области очень тепло и почти без осадков
21.08.19 15:43 Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
21.08.19 14:19 Отправляли согым из аула - Назарбаев о взятках в вузах

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Домодедово имени Ломоносова, а Шереметьево что без имени "кого-нибудь"осталось?)
Профайл

* drakon
Re: Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17147
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда аэропорт КОстаная - откроется.
Меня это больше - интересует... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Re: Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда аэропорт КОстаная - откроется. Меня это больше - интересует


собрался что ли уже?
Профайл

* drakon
Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт в Москве
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17147
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
собрался что ли уже?

Как только куплю другие футболки... :lol: ;-)
Профайл

§ Yorik
Домодедово вместо Шереметьево: Air Astana поменяла аэропорт в Москве
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 22.08.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда аэропорт КОстаная - откроется

Срок окончания реконструкции - 15 сентября, не раз же писали уже. Пока этот срок подтверждают.
С октября уже чартер на Египет запускают, билеты в продаже.
Аэрофлот тоже с конца октября билеты выставил на Костанай.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 5
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх