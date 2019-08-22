Борьба за условия в зале борьбы - жители Затобольска заявляют, что здание местной ДЮСШ опасно для жизни их детей

Спортивный зал греко-римской борьбы был построен в Затобольске ещё в 1967 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали.

Борьбой в нём занимается больше 100 человек. Родители воспитанников ДЮСШ жаловались на удручающее состояние здания в поселковый акимат, писали даже в Администрацию президента РК, но чиновники отвечали одно - денег на ремонт в бюджете нет.

Здание детско-юношеской спортивной школы по ул. Тауелсиздик, 53 в райцентре Костанайского района состоит из большого спортивного зала, раздевалки, душа, уборной и внутреннего балкончика, где есть сервант с кубками и медалями, завоёванными воспитанниками ДЮСШ на областных и республиканских турнирах.

Старые окна и надписи с рисунком олимпийского факела, оставшиеся ещё с советских времён. Впрочем, как и почти всё в этом здании.

На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания необходимо 3 155 000 тенге. Но и этих средств в бюджете не нашлось. Больше всего в ремонте нуждается крыша ДЮСШ. Черепица старая, потрескавшаяся.

Внутри чердака крышу подпирают деревянные балки покрытые старой трухой. Пол чердака прогнил.

Каждый год от дождей на стенах внутри здания появляется грибок, а на полу - лужи. Каждый раз перед тренировкой дети вынуждены вытирать воду.

- С потолка капает, мы ставим вёдра, - рассказал 14-летний Данил МЕДВЕДЕВ. - Но лужи всё равно появляются на полу. Если мы их сразу не заметим, то рискуем подскользнуться и упасть.

Данил занимается борьбой 7 лет, стал кандидатом в мастера спорта. Тренируется почти каждый день по 2 часа. Очень устаёт, в сильную жару пот льёт ручьём. Но душем, который есть в здании спортшколы, он не пользуется. По словам Данила, ему легче полчаса потратить на дорогу до дома и помыться там.

Раздевалка в ДЮСШ тоже оставляет желать лучшего: побитая плитка, стены с отлетевшей краской. Кроме того, в этой же комнате дети тренируются с гирями и штангами.

Ольга АТУЛТАНОВА привела сына в ДЮСШ 5 лет назад. По ее словам, условия тогда были такими же.

- Из новшеств есть только установленный пандус, хотя на греко-римскую борьбу инвалиды-колясочники не ходят, - отмечает она. - Мы устали ждать помощи и стали жаловаться. Когда в раздевалку заходят тридцать человек, там просто нечем дышать. В ДЮСШ часто проходят соревнования. К нам приезжают гости не только из других городов, но и из других областей. Стыдно им показывать наши условия.

Во время соревнований родители вместе с детьми почти весь день находятся в здании ДЮСШ.

- Нам даже сесть негде, - возмущается мама Данила Милаума МЕДВЕДЕВА. - Мы вынуждены стоять на внутреннем балкончике и наблюдать за детьми. Оставить их одних порой страшно. Дети после тренировки выходят на улицу, а во дворе открытые люки, прикрытые деревяшками, рядом офис такси, куда постоянно подъезжают машины. Здесь устроили свалку деревянных щитов. Мы обращались к заместителю акима с просьбой убрать их, но он нам ответил: «Нет, не уберём». Причина - их некуда складывать.

Пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА прокомментировала ситуацию - о проблемах ДЮСШ власти знают, но решить её пока не могут.

- Обращения родителей стали поступать в акимат с мая 2019 года, - пояснила она. -. Мы отправляли туда рабочих, хотели обойтись простым косметическим ремонтом. Но на месте стало понятно, что эти меры не решат проблему. Пока не будет отремонтирована кровля и крыша не перестанет течь, все другие меры не дадут результата. Мы готовили заявку, чтобы нам выделили деньги, но заявку отклонили. В этом году бюджет уже сформирован, большинство запланированных работ выполнены. Мы хотим включить ремонт ДЮСШ в бюджет будущего года.

Родители воспитанников ДБСШ намерены направить коллективные письма областной акимат и Министерство культуры и спорта РК.

Фото Георгия ГОВОРОВА