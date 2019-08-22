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Гога
«Состояние, близкое к разорению»
В общем, идей всяких много, Источник:www.ng.kz - Неужели за столько лет не нашлось хотя бы одной умной головы , чтобы все решить ?? Или кому-то выгодно ,чтобы так все и было ?? В мутной воде легче...
22.08.19 02:31
Гога
Зажигали огонь, зажигали артисты
Вот такие деревья надо теперь по всему городу - и поливать не надо !!! Инсталляция костанайского художника Юрия Черемухина "Дерево" Источник:www.ng.kz
22.08.19 02:22
Гога
И заклеймят то, что делают
напоминающее цемент изготавливают в гаражах и сараях Источник:www.ng.kz - Ну а это уже совсем смешно , сами подумали ,что сказали - неужели в гараже возможно ваши объемы произвести ???
22.08.19 02:17
Гога
И заклеймят то, что делают
реально, думаю, сможем - Так думаю или сможем - это две большие разницы .
22.08.19 02:15
Гога
Оказывается, все «за»
А были же когда - то десятки тысяч - теперь штуками считаем .
22.08.19 02:12
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О блокировке казахстанского "сертификата безопасности" заявили Apple, Google и Mozilla

Радио "Азаттык"

21 августа 2019, 21:38 |  Общество

Компания Apple заявила о том, что в ее браузер Safari были встроены меры для блокировки так называемого "сертификата безопасности", установить который казахстанцев в июле призывали власти и интернет-провайдеры, сообщает Радио "Азаттык".

Иллюстративное фото Турар Казангапов

Как заявили 21 августа в компании, Qaznet Trust Network исключен из списка доверенных сертификатов.

"Apple считает, что защита частной жизни - фундаментальное право человека... Мы предприняли действия с тем, чтобы Safari не доверял сертификату, и наши пользователи защищены от данной проблемы", - цитируют западные СМИ официальное заявление компании по этому поводу.

Со схожими заявлениями в этот же день выступили Google и Mozilla - разработчики браузеров Chrome и Firefox. Их представители в официальных комментариях назвали попытку введения сертификата "угрозой онлайн-безопасности" и "попыткой скомпрометировать данные пользователей".

В западных СМИ подобное решение, принятое сразу тремя крупнейшими интернет-игроками, называют "крайне редким".

Внедрение так называемого "сертификата безопасности" началось в июле. Казахстанские пользователи получали сообщения от операторов связи с призывом установить Qaznet Trust Network на свои устройства. Представители различных ведомств настаивали, что это инструмент защиты от кибератак и противоправного контента.

Технологию подвергли критике специалисты по кибербезопасности и правозащитники, заявлявшие, что он предназначен для перехвата данных и слежки, и опасавшиеся, что с его помощью власти пытаются усилить контроль над Интернетом в стране. Введение сертификата вызвало всплеск общественного недовольства и акции протеста.

В ночь на 7 августа президент Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter'е заявил, что сертификат вводил комитет национальной безопасности по его поручению для "тестирования" мер защиты от "вторжений извне". В КНБ введение сертификата также назвали "успешным тестированием" и сообщили, что в будущем его планируется использовать в случае "внешних киберугроз". Позднее на сайте ведомства были размещены инструкции по удалению сертификата с устройств.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: О блокировке казахстанского "сертификата...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1099
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
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