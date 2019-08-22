О блокировке казахстанского "сертификата безопасности" заявили Apple, Google и Mozilla
Радио "Азаттык"
Компания Apple заявила о том, что в ее браузер Safari были встроены меры для блокировки так называемого "сертификата безопасности", установить который казахстанцев в июле призывали власти и интернет-провайдеры, сообщает Радио "Азаттык".
Иллюстративное фото Турар Казангапов
Как заявили 21 августа в компании, Qaznet Trust Network исключен из списка доверенных сертификатов.
"Apple считает, что защита частной жизни - фундаментальное право человека... Мы предприняли действия с тем, чтобы Safari не доверял сертификату, и наши пользователи защищены от данной проблемы", - цитируют западные СМИ официальное заявление компании по этому поводу.
Со схожими заявлениями в этот же день выступили Google и Mozilla - разработчики браузеров Chrome и Firefox. Их представители в официальных комментариях назвали попытку введения сертификата "угрозой онлайн-безопасности" и "попыткой скомпрометировать данные пользователей".
В западных СМИ подобное решение, принятое сразу тремя крупнейшими интернет-игроками, называют "крайне редким".
Внедрение так называемого "сертификата безопасности" началось в июле. Казахстанские пользователи получали сообщения от операторов связи с призывом установить Qaznet Trust Network на свои устройства. Представители различных ведомств настаивали, что это инструмент защиты от кибератак и противоправного контента.
Технологию подвергли критике специалисты по кибербезопасности и правозащитники, заявлявшие, что он предназначен для перехвата данных и слежки, и опасавшиеся, что с его помощью власти пытаются усилить контроль над Интернетом в стране. Введение сертификата вызвало всплеск общественного недовольства и акции протеста.
В ночь на 7 августа президент Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter'е заявил, что сертификат вводил комитет национальной безопасности по его поручению для "тестирования" мер защиты от "вторжений извне". В КНБ введение сертификата также назвали "успешным тестированием" и сообщили, что в будущем его планируется использовать в случае "внешних киберугроз". Позднее на сайте ведомства были размещены инструкции по удалению сертификата с устройств.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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