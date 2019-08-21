Назарбаев призвал не терпеть коррупцию

Первый Президент Нурсултан Назарбаев призвал провести чистку рядов и усилить борьбу с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Необходимо кардинально усилить борьбу с коррупцией, провести чистку рядов. Много раз говорили. Избранный Президент тоже об этом говорил. Мы работаем, Агентство по противодействию коррупции работает, меняем там руководителей, а воз и ныне там. Почему? Потому что мы сам народ не подключили к этому делу. К нетерпимости", - сказал Елбасы на расширенном заседании политсовета Nur Otan.

В пример Нурсултан Назарбаев привел опыт Сингапура.

"Там существует порядок. Если я работаю в одном кабинете с моими соратниками и вижу, что кто-то собирается производить коррупционные действия, и я не сообщил - меня будут наказывать. Разве у нас есть? Даже в психологии такого нет. Или летишь в самолете, первый класс пустой и начальник переходит из экономкласса в первый класс - за это снимают с работы. Потому что он нарушил этику государственного служащего. Это простые примеры. Почему мы не можем это поставить? Если с себя не начнем, то не победим", - выразил мнение Елбасы.

Назарбаев указал, что партии не удалось сплотить общество для противодействия коррупции.

"В одно время мы начинали. В Швейцарии тем, кто сидит и говорит: "Появилась новая машина с неизвестным номером в нашем квартале. Пожалуйста, проверьте, кто такие". Разве у нас такие есть? Сидит бабуля и видит из окна, что заезжают какие-то неизвестные люди и что-то делают. Она сообщает. Да, за это им платят. Вот как поставлена работа по борьбе с коррупцией. Всеобщего нетерпения к этому злу нет", - сказал Назарбаев.