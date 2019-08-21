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maxsaf
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Правозащитницы, подключайтесь. Нельзя в таком случае допустить примирения, а то эти гады и дальше будут кормить, поить, а потом в кусты тащить.
21.08.19 20:52
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
- Девушка, а что вы ночью одна делали в детском саду? - А я не одна была, я с ними пришла туда, они меня до этого в кабаке поили-кормили. - А че орала тогда? - Ой, ну не удобно на такой вопрос...
21.08.19 20:48
abaika95
Назарбаев призвал чиновников не давить на редакторов СМИ и закрыл тему досрочных выборов Парламента
Цитата- А разве по умолчанию все непровластные СМИ это не сплошная клевета и вранье, по вашему мнению? А если не клевета или вранье, то за что тогда давление оказывать? За правду, которая глаза...
21.08.19 20:48
maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst: Насчёт девушки, которая к насильникам претензии отзывает...чего тогда в ту ночь злополучную орала?! Очередное "мутное" дело?
21.08.19 20:42
abaika95
Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова
Цитата- реконструкции аэропорта в Костанае Ну эт нужное поручение и заметьте ни слова про..) значит нет у президента никаких вопросов по этой теме) значит все ровно, живем работаем дальше, починяем...
21.08.19 20:29
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Назарбаев призвал не терпеть коррупцию

Tengrinews.kz

21 августа 2019, 15:43 |  Общество

Первый Президент Нурсултан Назарбаев призвал провести чистку рядов и усилить борьбу с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Необходимо кардинально усилить борьбу с коррупцией, провести чистку рядов. Много раз говорили. Избранный Президент тоже об этом говорил. Мы работаем, Агентство по противодействию коррупции работает, меняем там руководителей, а воз и ныне там. Почему? Потому что мы сам народ не подключили к этому делу. К нетерпимости", - сказал Елбасы на расширенном заседании политсовета Nur Otan.

В пример Нурсултан Назарбаев привел опыт Сингапура.

"Там существует порядок. Если я работаю в одном кабинете с моими соратниками и вижу, что кто-то собирается производить коррупционные действия, и я не сообщил - меня будут наказывать. Разве у нас есть? Даже в психологии такого нет. Или летишь в самолете, первый класс пустой и начальник переходит из экономкласса в первый класс - за это снимают с работы. Потому что он нарушил этику государственного служащего. Это простые примеры. Почему мы не можем это поставить? Если с себя не начнем, то не победим", - выразил мнение Елбасы.

Назарбаев указал, что партии не удалось сплотить общество для противодействия коррупции.

"В одно время мы начинали. В Швейцарии тем, кто сидит и говорит: "Появилась новая машина с неизвестным номером в нашем квартале. Пожалуйста, проверьте, кто такие". Разве у нас такие есть? Сидит бабуля и видит из окна, что заезжают какие-то неизвестные люди и что-то делают. Она сообщает. Да, за это им платят. Вот как поставлена работа по борьбе с коррупцией. Всеобщего нетерпения к этому злу нет", - сказал Назарбаев.
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Комментарии к новости
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* таноми52
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"В пример Нурсултан Назарбаев привел опыт Сингапура. "Там существует порядок..."


Как-то, когда премьера Сингапура Ли Куан Ю спросили, с чего начинать реформы, он ответил: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».
Что мешало взять опыт Сингапура за основу? Или не было таких благих намерений, как у Ли Куан Ю?
Ли Куан Ю был премьером около 30 лет и за это время государство, не имеющее своих природных ресурсов (даже питьевой воды и песка),превратилось в государство ХХ11 века!
Чего достигли мы за почти это же время?
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§ abaika95
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"В пример Нурсултан Назарбаев привел опыт Сингапура. "Там существует порядок..."


Всегда любил такие примеры) они там живут хорошо у них небоскребы они...
И забывают что это восточные азиаты, у них менталитет другой) да и перегибы такие же как в странах с самой жестокой диктатурой)
Вот неплохая статья об этом https://tass.ru/opinions/6167158

Хотите жить как в Сингапуре? Ну тогда получайте по хребту палкой за то что жевачку выплюнули на улице)
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§ drakon
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
«Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».

Правильно, взял бы всех своих друзей за руку и отвёл в суд. Как говорил когда то... :lol: :-o :oops:
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§ Ваш земляк
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2501
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.08.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хотите жить как в Сингапуре? Ну тогда получайте по хребту палкой за то что жевачку выплюнули на улице)

Ты не поверишь, сколько понаехавших будет ходить с побоями...Менталитет же другой! Сам сказал...
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§ abaika95
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Ты не поверишь, сколько понаехавших будет ходить с побоями

Абсолютно с тобой согласен)
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§ Козлов я
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.08.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
«Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».

Это если один из трех не опередит тебя. И станешь одним из трех... :-o
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§ Гога
Re: Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1088
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.08.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустая говорильня на протяжении всей независимости . Одна болтовня . А есть хорошие слова - начни с СЕБЯ !!
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§ JereK
Назарбаев призвал не терпеть коррупцию
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.08.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы работаем, Агентство по противодействию коррупции работает, меняем там руководителей, а воз и ныне там. Почему?


Ахахаха :lol: Это типа когда они двух воров местами меняют, и удивляются, почему не работает?

Интересно, а особый неприкосновенный статус, который он сам себе прописал аж в конституции, это в его сознании не коррупция?

Цитата:
Если с себя не начнем, то не победим

Вот, верно. Пусть кто-то начнет с себя, но не я. :lol:

[Исправлено: JereK, 21.08.2019 - 19:25]
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7 % 7.9%
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
9 % 9.5%
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
8 % 8.4%
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
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