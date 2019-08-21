Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в непосредственной близости от пункта пограничного контроля "Кайрак"
Игорь ПРАВЩИКОВ
Как стало известно "НГ", происшествие с применением травматического оружия произошло в Карабалыкском районе Костанайской области перед зоной пограничного контроля 31 июля.
Фото из архива "НГ"
Причина - ссора между одним из страховых агентов и охранником обменного пункта. Охранник 1999 года рождения произвел выстрел из травматического пистолета. В результате его противник 1994 года рождения получил ранение в шеку.
По данным "НГ" сотрудники погранслужбы обезоружили стрелявшего и передали его в руки полиции.
- Конфликт произошел на почве неприязненных личных отношений, - сообщили нам в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Сотрудниками Карабалыкского РОВД заведено уголовное дело по ст. 293 ч.3 (Хулиганство с применением оружия). Назначен ряд экспертиз. Оба участника конфликта находятся под подпиской о невыезде.
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