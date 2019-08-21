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Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в непосредственной близости от пункта пограничного контроля "Кайрак"

Игорь ПРАВЩИКОВ

21 августа 2019, 11:04 |  Криминал

Как стало известно "НГ", происшествие с применением травматического оружия произошло в Карабалыкском районе Костанайской области перед зоной пограничного контроля 31 июля.

Фото из архива "НГ"

Причина -  ссора между  одним из страховых агентов и охранником обменного пункта. Охранник 1999 года рождения произвел выстрел из травматического пистолета. В результате его противник  1994 года рождения получил ранение в шеку.

По данным "НГ"  сотрудники погранслужбы обезоружили стрелявшего и передали его в руки полиции.

- Конфликт произошел на почве неприязненных личных отношений, - сообщили нам в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Сотрудниками Карабалыкского РОВД  заведено уголовное дело по ст. 293 ч.3 (Хулиганство с применением оружия). Назначен ряд экспертиз. Оба участника конфликта находятся под подпиской о невыезде.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминает случай с промоутерами Bosch и Samsung...
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§ abaika95
Re: Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прям не Карабалык а штат Техас)
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§ лимон
Re: Полиция прокомментировала ЧП с примерением оружия в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мдаа, на адекватность охранников с травматическим оружием видимо не проверяют, ранил в щёку - значит целился в лицо, не покушение это?
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Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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