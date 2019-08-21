Китайская компания объявила о предоставлении услуг по клонированию котов и собак
21 июля в Китае появился первый успешно клонированный котёнок мужского пола (первая кошка-клон родилась в конце 2001 года) по кличке Чеснок, сообщает informburo со ссылкой на Naked Science. Клонирование провела пекинская компания Sinogene Biotechnology Company.
Котёнок Чеснок / Фото Sinogene
- После его успешного создания мы начнём предоставлять официальные услуги по клонированию, – сообщил замдиректора компании Чжао Цзяньпин.
Эта услуга обойдётся заказчику в $35 000. По словам Чжао Цзяньпиня, несколько владельцев кошек уже забронировали услугу на случай смерти своих любимцев.
- Клонирование кошки или собаки требует культивирования эмбриона из клетки животного перед имплантацией в матку суррогатной матери. Весь процесс – от извлечения клеток до рождения – занимает не менее двух месяцев, – рассказал научный сотрудник Китайской академии наук Лай Лянсюэ.
Два года назад Sinogene успешно клонировала собаку по кличке Лун Лун. Так что теперь компания предлагает услуги и по созданию копий собак, стоимость процедуры – $54 000.
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