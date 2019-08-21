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Китайская компания объявила о предоставлении услуг по клонированию котов и собак

21 августа 2019, 10:03 |  Общество

21 июля в Китае появился первый успешно клонированный котёнок мужского пола (первая кошка-клон родилась в конце 2001 года) по кличке Чеснок, сообщает informburo со ссылкой на Naked Science. Клонирование провела пекинская компания Sinogene Biotechnology Company.

 

Котёнок Чеснок / Фото Sinogene

- После его успешного создания мы начнём предоставлять официальные услуги по клонированию, – сообщил замдиректора компании Чжао Цзяньпин.

Эта услуга обойдётся заказчику в $35 000. По словам Чжао Цзяньпиня, несколько владельцев кошек уже забронировали услугу на случай смерти своих любимцев.

- Клонирование кошки или собаки требует культивирования эмбриона из клетки животного перед имплантацией в матку суррогатной матери. Весь процесс – от извлечения клеток до рождения – занимает не менее двух месяцев, – рассказал научный сотрудник Китайской академии наук Лай Лянсюэ.

Два года назад Sinogene успешно клонировала собаку по кличке Лун Лун. Так что теперь компания предлагает услуги и по созданию копий собак, стоимость процедуры – $54 000.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Китайская компания объявила о предоставлении услуг по...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет с улицы бездомных котиков забирать, они своих клонируют)
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§ maxsaf
Re: Китайская компания объявила о предоставлении услуг по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по Курчавому, клоны долго не живут ))
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§ лимон
Re: Китайская компания объявила о предоставлении услуг по...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на чём только деньги не делают :-x
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§ Добринцофф
Китайская компания объявила о предоставлении услуг по клонированию котов и собак
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.08.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы китайцы!
Знаю ребят толковых отделочников,СТОшников,мебельщиков вот бы их клонировать,а то не хватает ,очередь постоянно и они бы отдохнули и дела бы тем временем шли.
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§ maxsaf
Китайская компания объявила о предоставлении услуг по клонированию котов и собак
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3015
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
на чём только деньги не делают

Людей они еще раньше научились клонировать, только теперь не знают, как остановить этот процесс ))
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§ директор пляжа
Китайская компания объявила о предоставлении услуг по клонированию котов и собак
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ctl+c, ctrl+v и собачка за 50к
гениально.
Становится страшно если "папа" эту новость прочитает.
ох и внуков наштампуют :lol:

[Исправлено: директор пляжа, 21.08.2019 - 11:02]
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§ abaika95
Re: Китайская компания объявила о предоставлении услуг по...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.08.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - Знаю ребят толковых отделочников,СТОшников,мебельщиков вот бы их клонировать,а то не хватает ,очередь постоянно и они бы отдохнули и дела бы тем временем шли.

А вы думаете клонирование именно так работает?) сразу появляется 50-летний Петрович с цигаркой во рту, легким перегаром и в комбинезоне)
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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