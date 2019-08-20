Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
Дорожным полицейским, регулирующим дорожное движение, вновь разрешат использовать жезлы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, сообщает Sputnik.
Как отмечается в сообщении, ведомство предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов в связи с многочисленными обращениями граждан.
Автовладельцы считают, что жезлы помогут сделать самого полицейского и его жесты на дороге более заметным.
"Использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения (к примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах и в других необходимых случаях), категорически запретив использование жезлов для остановки транспорта", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, казахстанским сотрудникам дорожной полиции запретили пользоваться специальными жезлами в 2017 году. Это решение было принято на основании практики ряда стран. Жезлы заменили специальными светоотражающими жилетами и перчатками. Сигналы автовладельцам подаются руками и свистком.
Однако вскоре после внедрения данной нормы в Казахстане стали звучать мнения за возврат жезлов. В парламенте озвучили это предложение, сославшись на несколько случаев наезда на регулировщиков, которые стали менее заметными в ночное время на дорогах для водителей.
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maxsaf: которым не пофиг, и они видят проблему и хотят найти решение. А ещё которым не пофиг и готовят документы на выезд. ;-)
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