Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы

Дорожным полицейским, регулирующим дорожное движение, вновь разрешат использовать жезлы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, сообщает Sputnik.

Как отмечается в сообщении, ведомство предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов в связи с многочисленными обращениями граждан.

Автовладельцы считают, что жезлы помогут сделать самого полицейского и его жесты на дороге более заметным.

"Использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения (к примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах и в других необходимых случаях), категорически запретив использование жезлов для остановки транспорта", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, казахстанским сотрудникам дорожной полиции запретили пользоваться специальными жезлами в 2017 году. Это решение было принято на основании практики ряда стран. Жезлы заменили специальными светоотражающими жилетами и перчатками. Сигналы автовладельцам подаются руками и свистком.

Однако вскоре после внедрения данной нормы в Казахстане стали звучать мнения за возврат жезлов. В парламенте озвучили это предложение, сославшись на несколько случаев наезда на регулировщиков, которые стали менее заметными в ночное время на дорогах для водителей.