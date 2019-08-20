Форум
drakon
Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае
Fasd: должности судьи и права работы в Национальном банке РК. Прокурором,в Полиции навернон можно... :lol: :oops:
20.08.19 22:06
pro100tak
Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
Мягкое с теплым. Дотации там, как и во всем мире. Сельское хозяйство без этого никак. Вот там где все жестко аж до расстрелов - там по другому. Китайцев их правители скоро приучат есть хлеб вместо...
20.08.19 22:05
elektron
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
А смысл? :-x Мониторить нужно на основании каких то данных, хотя бы десятилетней статистике разношёрстности показаний. Для сравнения. Или так попытка, если что: сосед виноват.
20.08.19 21:54
elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: которым не пофиг, и они видят проблему и хотят найти решение. А ещё которым не пофиг и готовят документы на выезд. ;-)
20.08.19 21:43
maxsaf
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
Ждем серого волка, спросим зачем он отрубил станцию мониторинга в Дубне ))
20.08.19 21:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы

20 августа 2019, 15:06 |  Государство

Дорожным полицейским, регулирующим дорожное движение, вновь разрешат использовать жезлы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, сообщает Sputnik.

Как отмечается в сообщении, ведомство предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов в связи с многочисленными обращениями граждан.

Автовладельцы считают, что жезлы помогут сделать самого полицейского и его жесты на дороге более заметным.

"Использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения (к примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах и в других необходимых случаях), категорически запретив использование жезлов для остановки транспорта", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, казахстанским сотрудникам дорожной полиции запретили пользоваться специальными жезлами в 2017 году. Это решение было принято на основании практики ряда стран. Жезлы заменили специальными светоотражающими жилетами и перчатками. Сигналы автовладельцам подаются руками и свистком. 

Однако вскоре после внедрения данной нормы в Казахстане стали звучать мнения за возврат жезлов. В парламенте озвучили это предложение, сославшись на несколько случаев наезда на регулировщиков, которые стали менее заметными в ночное время на дорогах для водителей.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.08.19 16:41 Приговор в отношении сотрудников местного филиала КТЖ вынесли в Костанае
20.08.19 14:16 Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
20.08.19 13:38 Проверка законности действий охранника, подстрелившего подозреваемого в изнасиловании, завершилась в Костанае
20.08.19 13:18 Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
20.08.19 12:14 "Предварительный ущерб - до 1 млн тенге" - нападение на полицейскую машину прокомментировали в департаменте полиции
20.08.19 12:00 Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае
20.08.19 09:48 Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
20.08.19 08:43 Отставка руководителей и незаконное обогащение. Токаев принял Шпекбаева
19.08.19 17:38 Необычный праздник прошёл в костанайском доме ребёнка «Дельфин»
19.08.19 16:17 Всё больше дождей прогнозируют синоптики в Костанае и по области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17134
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Жезлы ночью лучше видно,
чем светоотражающие жилеты?... :lol: :-o
Профайл

§ Гриня
Re: Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 634
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 20.08.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=615089&topic_id=28336&forumid=1#615089
Интересно как отобразиться ссылка на старое сообщение?
Профайл Посетить вебсайт

* drakon
Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17134
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов в связи с многочисленными обращениями граждан.

Всё делается с пожеланиями граждан.
Кроме увеличения зарплаты.
Или такого пожелания у граждан - нет?... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 20.08.2019 - 16:55]
Профайл

§ maxsaf
Re: Регулировщикам в Казахстане вернут жезлы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3008
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, вернут те же самые, или старые успели выкинуть, а сейчас новую партию закупают?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 0
Всего: 184

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх