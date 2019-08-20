Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты

Премьер-министр Аскар Мамин раскритиковал акимов регионов из-за повышения цен на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как видно из докладов, цены на некоторые товары растут. Это говорит о недостаточности принимаемых мер. В первую очередь со стороны акиматов", - сказал глава правительства.

Он поддержал предложение министра торговли и интеграции Бахыта Султанова о создании специального сайта для народного контроля за ценами. Премьер поручил использовать принятые новые механизмы для стабилизации стоимости товаров.

"Поручаю Министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами в двухнедельный срок провести ревизию деятельности стабилизационных фондов, затем переформатировать их работу. Необходимо оперативно осуществить закуп для проведения товарных интервенций", - заключил он.

Премьер поручил Минсельхозу проработать программу по производству десяти социально значимых продовольственных товаров.

"Еще раз хочу отметить, что акимы должны держать вопрос по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары на особом контроле и вести еженедельный мониторинг, принимая оперативные меры", - сказал Аскар Мамин.