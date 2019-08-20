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лимон
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что надо иметь в голове, чтобы против вооруженного сотрудника ЧОП поднимать металлический уголок?
20.08.19 14:38
abaika95
Уровень радиации замерили в Казахстане после взрыва реактора под Архангельском
А я только с опозданием нашумевший "Чернобыль" посмотрел) и сново здрасти..)
20.08.19 14:38
drakon
Яблоки, сыр, багет
Вот другой Багетт - купил. d.radikal.ru С чесноком. Охх - вкуснятина... :lol:
20.08.19 14:36
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Цитата - По себе не надо судить.Как говорится -не суди , да не судим будешь Ну логично Гоша, остольным можно судить направо и налево) а мне нельзя просто потомучто моя точка зрения отличается от...
20.08.19 14:34
Гога
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol:
20.08.19 14:32
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Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты

Tengrinews.kz

20 августа 2019, 13:18 |  Государство

Премьер-министр Аскар Мамин раскритиковал акимов регионов из-за повышения цен на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как видно из докладов, цены на некоторые товары растут. Это говорит о недостаточности принимаемых мер. В первую очередь со стороны акиматов", - сказал глава правительства.

Он поддержал предложение министра торговли и интеграции Бахыта Султанова о создании специального сайта для народного контроля за ценами. Премьер поручил использовать принятые новые механизмы для стабилизации стоимости товаров.

"Поручаю Министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами в двухнедельный срок провести ревизию деятельности стабилизационных фондов, затем переформатировать их работу. Необходимо оперативно осуществить закуп для проведения товарных интервенций", - заключил он.

Премьер поручил Минсельхозу проработать программу по производству десяти социально значимых продовольственных товаров.

"Еще раз хочу отметить, что акимы должны держать вопрос по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары на особом контроле и вести еженедельный мониторинг, принимая оперативные меры", - сказал Аскар Мамин.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Мамин раскритиковал акимов из-за роста цен на продукты
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6070
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неее ну чиновники, они таки не реальные, ей богу.
Ну не может повлиять любой акиматовский чиновник никак на цены... как это не понять. Цены диктует рынок... точнее рыночные правила. Хотя нет, на рыночные цены повлиять могут...помните, как ценники на мясо на зеленом рынке рисовали перед приходом целой комиссии с мониторингом...
Ну помониторили один день и всё вернулось на свои цифры.


Цитата:
Бахыта Султанова о создании специального сайта для народного контроля за ценами.

Вот же... ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! Сайт! Только сайт поможет... тем более в рамках всеобщей сифровизасии, освоения и рухнамы (на всякий случай)!

Цитата:
провести ревизию деятельности стабилизационных фондов

Давно пора. А тож этот дешевый товар из стабфонда как Бог... все о нём слышали, но его никто не видел!
Только не надо про ярмарки говорить... С начала года по сообщению акимата их в Костанае провели 4 раза.... А отчеты то нарисуют... Знаете как? Спрашивают у колхозника: сколько привёз мяса на ярмарку? Тот: - вот столько! ... и ХЗ было там столько или нет... но в нурлыкунском отчете напишут: "усе сыты!"


Цитата:
и вести еженедельный мониторинг, принимая оперативные меры

Например, какие? не хотел он уточнить?
Вызвать на ковёр производителя, хозяина магазина, базарного спекулянта?
А может тут же выкинуть на рынок дешевое яйцо из стабфонда?
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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