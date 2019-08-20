Без учебников и шестидневки - представитель МОН разъяснила школьные реформы на педсовещании в Костанае

Традиционное августовское совещание работников образования прошло в купольном зале филармонии 19 августа.

Кроме акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА и руководителя управления образования Василия ЦЫМБАЛЮКА на нем выступила заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Сауле КАБИМОЛДАЕВА.

Как отметил Цымбалюк, одной из проблем региона остается большое количество малокомплектных школ.

- Сейчас их в регионе 68%, - сообщил руководитель управления образования. - В этом году было реорганизовано 13 и закрыто 7 таких школ, что позволило сэкономить бюджету 100 млн тенге, а ученикам улучшить качество знаний. На очереди реорганизация 18 таких школ. В приоритетах - развитие трехязычия в школах. С 2017-го по 2019 годы количество таких школ возросло с 16-ти до 88-ми. В приоритете остается увеличение количества школ с государственном языком обучения. В Аркалыке планируется открытие школы с углубленным изучение казахского языка. Еще одна хорошая новость - Костанайский строительный колледж вошел в проект по дуальному обучению.

В этом году школьники Костанайской области стали обладателями 16 медалей на интеллектуальных соревнований международного уровня и 53-х - на уровне страны. В том числе, впервые за несколько последних лет, у наших учеников есть медаль по математике, которую взял ученик Рудненской школы-гимназии. Зато давно не было медалей по истории.

Цымбалюк также сообщил, что для 100-процентного оснащения школ нужно купить 2 000 видеокамер на сумму 107 млн тенге.

- На 2020 год нужно предусмотреть в бюджете 107 млн тенге, - сразу прокомментировал Архимед Мухамбетов. - Это небольшие деньги. Нужно, чтобы все школы были под видеонаблюдением.

Сауле Кабимолдаева, завершая совещание, сообщила о ряде изменений в сфере образования.

- К 1 сентября этого года все учебники в онлайн-версии должны появиться на сайте МОН РК и сайтах издательств этих учебников, - отметила она. - Ученики могут один раз принести учебники в школу, а дома заниматься уже по электронным учебникам. Тем самым мы обеспечим им легкий портфель. Рабочие тетради покупать школьникам не обязательно, педагоги не должны заставлять покупать родителей рабочие тетради. Упор будет сделан на трехязычие, для этого подготовку в республике прошли более 14 000 педагогов. В школах - официальная 5-дневная рабочая неделя, поэтому педагоги не должны работать по субботам, это их выходной день, который они должны проводить по своему усмотрению.

После совещания корреспондент «НГ» обратилась в управление образования с вопросом - где ученики старших классов смогут оставлять тяжелый комплект учебников, если кабинеты постоянно меняются. В ведомстве ответили, что педагоги найдут выход. Какой именно - не уточнили. Что касается необязательной покупки рабочих тетрадей, нам пояснили, что основной расходный материал (в том числе прописи, тетради) школа должна приобретать за свой счет. Дополнительно - только по согласованию с родителями учеников.

Сауле Кабимолдаева также сообщила, что будет пересматриваться работа социальных психологических служб, потому что в основном в школах «неудовлетворительная работа психологов».

- Приятно отметить, что в вашей области большое внимание уделяется психологической службе, - признала представитель МОН РК. - Мне понравилась работа Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования. Он стал первым в республике, где дети и родители могут бесплатно получить психологическую помощь. Будем изучать опыт работы вашего центра. У меня вообще складывается ощущение, что в Костанайской области работают самые сильные педагоги. У них особый потенциал. Работников областного управления образования хочу поблагодарить за профессионализм и мобильность. О проблемах в сфере образования области мы судим по количеству обращений к нам в министерстве. Жители вашей области очень редко к нам обращаются - значит, все проблемы вы умеете решать на местах.

Закончилось совещание награждением лучших работников сферы образования. Особо отличившиеся по итогам рейтинговых оценок школы и колледжи получили сертификаты на сумму 34 млн тенге.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА