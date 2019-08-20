Около 4 утра 18 августа в районе Наримановского рынка произошла массовая драка. Когда на место происшествия прибыл полицейский патруль, один из участников драки вскочил на капот патрульной машины и на лобовое стекло, раздавив его.
Видео этого происшествия прислали нам читатели.
Утром 20 августа происшествие подтвердили в пресс-службе ДП. По этому поводу пройдет брифинг в департаменте полиции. После чего мы будем готовы рассказать вам подробности этого дела.
На данный момент известно, что в драке участвовали не менее 7 человек. Ее участники задержаны. Возбуждены два уголовных дела. Одно - за хулиганство, второе - за порчу казенного имущества, в связи с тем, что патрульная машина получила повреждения.
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§ maxsaf читай 170 , не повторяйся , что уже сказано . :lol: :lol: