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лимон
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Гога
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Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае

20 августа 2019, 09:48 |  Происшествия

Около 4 утра 18 августа в районе Наримановского рынка произошла массовая драка. Когда на место происшествия прибыл полицейский патруль, один из участников драки вскочил на капот патрульной машины и на лобовое стекло, раздавив его.

Видео этого происшествия прислали нам читатели.

Утром 20 августа происшествие подтвердили в пресс-службе ДП. По этому поводу пройдет брифинг в департаменте полиции. После  чего мы будем готовы рассказать вам подробности этого дела.

На данный момент известно, что в драке участвовали не менее 7 человек. Ее участники задержаны. Возбуждены два уголовных дела. Одно - за хулиганство, второе - за порчу казенного имущества, в связи с тем, что патрульная машина получила повреждения.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавцы, всмысле полицейские) Макс чтобы было с пьнчужками в Канаде если те на патруль напали? ) боюсь представить)

НГ ошибки в статье- будtм,челрвек.
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§ maxsaf
Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Наверное по паре новых дырок, или электрошок и в тюрьму надолго. Хотя такое трудно вообще представить в нашей глубинке. Полицейских почти не видно, на дорогах не останавливали, я не знаю, на чем тут вообще порядок держится.
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§ abaika95
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 10:26
Комментарий удален модератором.
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* лимон
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как-то светло для 4 утра, на фото 7 часов
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§ abaika95
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.08.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Наверное по паре новых дырок, или электрошок

Ну а наши культурные) побрызгали балончиком и в отдел повезли) хотя я старонник Канадской практики)
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§ Обликоморале
Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я не знаю, на чем тут вообще порядок держится.

А ты сам в первом предложении и ответил.
Цитата:
maxsaf:
Наверное по паре новых дырок, или электрошок и в тюрьму надолго.

У ваших это уже в подкорке
8-)
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§ директор пляжа
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.08.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слабоумие и отвага..
подрастающее поколение.
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§ maxsaf
Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
как-то светло для 4 утра, на фото 7 часов

Начали в 4, долго ждали наряд, те подьехали только к 7-ми. На кадрах - неподдельная радость :-)
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§ maxsaf
Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я старонник Канадской практики)

Мне говорили, если остановит патруль - держать руки на руле, улыбаться, быть предельно вежливым, документы доставать медленно. На практике совет так ни разу и не пригодился.
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* лимон
Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.08.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Начали в 4, долго ждали наряд, те подьехали только к 7-ми.


про начало в 4 зря сообщили, получается 3 часа ехали? или чего-то моя не понимать
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§ Обликоморале
Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6836
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На практике совет так ни разу и не пригодился.

Какие твои годы :lol: сплюнь.
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§ maxsaf
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
про начало в 4 зря сообщили, получается 3 часа ехали? или чего-то моя не понимать

Подробности - после брифинга, надо что-то правдоподобное выдать :-)
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§ Vital
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7902
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.08.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поразительное спокойствие полиции. Я думал щас стрелять начнут после прыжка на авто.
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§ zloy kyrgyz
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 20.08.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они привыкли со всяким отребьем работать, поэтому и ведут себя буднично :-) в Америке жизнь и здоровье полицейского охраняется очень хорошо, там я думаю стрелять бы начали, а наших бы еще осудили за самозащиту
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§ сайлау курманов
Re: Хулиганы напали на полицейскую машину на Наримановском рынке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.08.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мог бы шею свернуть, бедный хулиган
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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