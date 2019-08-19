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Обликоморале
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф: что бы опять с тобой в одном самолёте не лететь. Шо, поди буде требовать проценты с процентов " украденных" у твоих продавщиц? :lol:
19.08.19 16:22
Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: Очепятка, да простят меня господа эмигранты.
19.08.19 16:19
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Цитат- Я ж не иносранец ИноСранец-оговорка по Фрейду или так задумано?) :lol:
19.08.19 16:08
Сергей_я
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф: и в этот раз,с 28 августа известный Кустанайский производитель молочной продукции поднимает цены на свою продукцию и надо же какое совпадение молоко подорожает ровно на 5%. я думаю...
19.08.19 16:02
Гога
700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города
Обликоморале Конечно второго !!
19.08.19 16:02
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Всё больше дождей прогнозируют синоптики в Костанае и по области

Георгий ГОВОРОВ

19 августа 2019, 16:17 |  Общество

Местами кратковременный дождь и грозу ожидают синоптики днём во вторник, 20 августа. Порывы северо-восточного и восточнного ветров могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров предположительно покажут +13...+18, местами +21 градус, днём +24...+29, местами +32 градуса.

Фото Галины КАТКОВОЙ

А в ночь с 20-го на 21 августа по области ожидаются уже ливни и грозы. Дождь, предположительно, будет и днём в среду, 21 августа. Возможны шквалистый ветер и даже град. Температура ночью такая же, как и во чторник, а днём прогнозируют +20...+25, местами +28 градусов.

- В Костанае во вторник без осадков, ночью +16...+18, днём +27...+29 градусов, - рассказала "НГ" синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В среду ждём дожди, ночью в областном центре +13...+15, днём +22...+24 градусов.

Дожди принёс атлантический циклон, в ложбине которого находится Костанайская область.
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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