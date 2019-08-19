Всё больше дождей прогнозируют синоптики в Костанае и по области

Местами кратковременный дождь и грозу ожидают синоптики днём во вторник, 20 августа. Порывы северо-восточного и восточнного ветров могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров предположительно покажут +13...+18, местами +21 градус, днём +24...+29, местами +32 градуса.

Фото Галины КАТКОВОЙ

А в ночь с 20-го на 21 августа по области ожидаются уже ливни и грозы. Дождь, предположительно, будет и днём в среду, 21 августа. Возможны шквалистый ветер и даже град. Температура ночью такая же, как и во чторник, а днём прогнозируют +20...+25, местами +28 градусов.

- В Костанае во вторник без осадков, ночью +16...+18, днём +27...+29 градусов, - рассказала "НГ" синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В среду ждём дожди, ночью в областном центре +13...+15, днём +22...+24 градусов.

Дожди принёс атлантический циклон, в ложбине которого находится Костанайская область.