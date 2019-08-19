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Получить водительские права стало проще

Tengrinews.kz

19 августа 2019, 13:49 |  Государство

В Казахстане изменили порядок проведения медицинского осмотра для желающих управлять автомобилем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Фото ©Турар Казангапов

Введенное новшество полезно не только для тех, кто получает водительское удостоверение впервые, но и для остальных автомобилистов, которым необходима медицинская справка 083У.

Документ от врачей необходим при оформлении водительского удостоверения впервые, после просрочки или лишения.

"Состав медицинской комиссии на получение медсправки сократился с семи до четырех специалистов и достаточно пройти терапевта, окулиста, отоларинголога и психиатра-нарколога. Также отменено требование по проведению лабораторно-инструментального исследования - больше нет необходимости проходить такие процедуры, как общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографическое исследование, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ", - говорится в сообщении.

Упрощенный процесс получения медицинской справки предусматривает также удобное получение справок из психо- и наркодиспансеров. Теперь терапевту достаточно проверить все данные в информационной системе "Электронный регистр диспансерных больных" и выдать соответствующую справку.

Всего с начала года более 337 тысяч автомобилистов получили свои водительские удостоверения.

В апреле 2019 года спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отмечал, что нужно пересмотреть правила проведения медицинского осмотра для получения водительских прав. Депутат посоветовал Минздраву сократить количество проверяющих врачей.

"Достаточно тестирование проводить по некоторым показателям: зрение, слух. Оптимизируйте, вносите предложения. Но еще есть проблема, как организован сам медосмотр (в спецЦОНах. - Прим.) Вы знаете, что люди выстраиваются в очередь, чтобы сдать анализы. Сдают их в неподобающих условиях. Люди все жалуются", - сказал Нигматулин.
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