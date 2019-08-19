Сибирская язва в Акмолинской области: госпитализированы пять человек

В Минсельхозе прокомментировали введение карантина из-за сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области. Весь скот в селе этой весной прививали от сибирской язвы. Случаев заражения среди животных нет. Госпитализированы пять жителей, сообщает informburo со ссылкой на сайт министерства.

Фото с сайта informburo.kz

В Министерстве сельского хозяйства подтвердили, что после получения предварительных результатов ПЦР проб, отобранных в селе Ольгинка с предварительным диагнозом "сибирская язва" (часть исследований продолжается, исследование биопроб завершится 19-20 августа), 17 августа там объявили карантин.

- По информации управления здравоохранения Акмолинской области госпитализированы пять жителей, проводятся исследования проб. Состояние госпитализированных стабильное. Ежедневно проводится комиссионное обследование животных", – говорится в официальной информации министерства.

По данным управления здравоохранения Акмолинской области и Национального референтного центра ветеринарии, в отобранных пробах почв, навоза, шерсти и мяса по предварительным ПЦР результатам обнаружены ДНК сибирской язвы, что свидетельствует о почвенном характере инфекции.

В Минсельхозе сообщили, что в 1998 году в радиусе 15 км от села Ольгинка была вспышка сибирской язвы, на месте очага – стационарное захоронение, огороженное и с опознавательными знаками.



Всего в Акмолинской области зарегистрировано 249 очагов сибирской язвы, которые занимают площадь 27 000 га, в том числе в Аршалынском районе – 13 очагов на территории 545 га (данные Кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов РК, данные МЗ и МСХ РК).



