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Обликоморале
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Добринцофф: что бы опять с тобой в одном самолёте не лететь. Шо, поди буде требовать проценты с процентов " украденных" у твоих продавщиц? :lol:
19.08.19 16:22
Обликоморале
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95: Очепятка, да простят меня господа эмигранты.
19.08.19 16:19
abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Цитат- Я ж не иносранец ИноСранец-оговорка по Фрейду или так задумано?) :lol:
19.08.19 16:08
Сергей_я
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Добринцофф: и в этот раз,с 28 августа известный Кустанайский производитель молочной продукции поднимает цены на свою продукцию и надо же какое совпадение молоко подорожает ровно на 5%. я думаю...
19.08.19 16:02
Гога
700 артистов, 20 мероприятий, фейерверк - в акимате Костаная сообщили сумму затрат на празднование 140-летия города
Обликоморале Конечно второго !!
19.08.19 16:02
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Два жителя Сарыкольского района заживо сгорели в вагончике на сенокосе

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 августа 2019, 09:23 |  Происшествия

Мужчины 1968 г. р. и 1999 г. р. работали на сенокосе в 8 км от п. Косколь Сарыкольского района и ночевали в бытовом вагончике. Пожар начался сегодня, 19 августа, около 5 часов утра.

Иллюстративное фото с сайта cominf.org

- По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели, - сообщил «НГ» начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Они работали в ИП Дьяченко. Рядом находилось еще два вагончика. Когда другие работники услышали треск, то уже было поздно, они лишь оттащили вагончик, чтобы минимизировать площадь пожара.

Площадь пожара составила 15 кв. м, вагончик полностью сгорел вместе с людьми.

Талгат Какимов отметил, что сейчас, в период заготовки сена, участились случаи возгорания.

- Основные причины - выезд тракторов без искрогасителей и выброс незатушенных окурков, - пояснил начальник ДЧС. - Сейчас очень жарко, трава сухая, поэтому возгорание происходит моментально. Хотелось бы еще раз напомнить о соблюдении техники безопасности в пожароопасный период.
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* abaika95
Re: Два жителя Сарыкольского района заживо сгорели в вагончике...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодого парня жалко
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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