Два жителя Сарыкольского района заживо сгорели в вагончике на сенокосе
Ольга ЛИХОГРАЙ
Мужчины 1968 г. р. и 1999 г. р. работали на сенокосе в 8 км от п. Косколь Сарыкольского района и ночевали в бытовом вагончике. Пожар начался сегодня, 19 августа, около 5 часов утра.
Иллюстративное фото с сайта cominf.org
- По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели, - сообщил «НГ» начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Они работали в ИП Дьяченко. Рядом находилось еще два вагончика. Когда другие работники услышали треск, то уже было поздно, они лишь оттащили вагончик, чтобы минимизировать площадь пожара.
Площадь пожара составила 15 кв. м, вагончик полностью сгорел вместе с людьми.
Талгат Какимов отметил, что сейчас, в период заготовки сена, участились случаи возгорания.
- Основные причины - выезд тракторов без искрогасителей и выброс незатушенных окурков, - пояснил начальник ДЧС. - Сейчас очень жарко, трава сухая, поэтому возгорание происходит моментально. Хотелось бы еще раз напомнить о соблюдении техники безопасности в пожароопасный период.
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