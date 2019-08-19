Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»? Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят

Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».

Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.

Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.

