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Обликоморале
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Обликоморале
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19.08.19 16:19
abaika95
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Сергей_я
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
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Гога
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Названы даты каникул школьников в новом учебном году

Tengrinews.kz

19 августа 2019, 09:12 |  Государство

Сроки школьных каникул в новом учебном году назвали в Министерстве образования, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иллюстративное фото с сайта robinzonada

Согласно приказу МОН, определены следующие даты:

1) начало 2019 - 2020 учебного года - 1 сентября 2019 года;

2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели,

во 2-11-х (12) классах - 34 учебные недели;

- осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября включительно (семь дней);

- зимние - с 30 декабря по 8 января включительно (10 дней);

- весенние - с 21 марта по 2 апреля включительно (13 дней).

В первых классах дополнительные каникулы - с 3 по 9 февраля включительно (семь дней).

Таким образом, учебный год начинается 1 сентября 2019 года и завершается 25 мая 2020 года.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Названы даты каникул школьников в новом учебном году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4636
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 сентября.
помню была такая пустота.
когда кенты в пту разьехались.
смотришь на опавшие листья с деревьев,
и понимаещь что то то нитак.
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* abaika95
Re: Названы даты каникул школьников в новом учебном году
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьникам на учебу 1го а родителям после трехдневных выходных веселуха) глажка, стирка, за цветами бегалка, свои чад с утра подымалка)
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§ Мурзилка
Re: Названы даты каникул школьников в новом учебном году
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 19.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Школьникам на учебу 1го

На учебу как раз таки 2-го.
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* abaika95
Re: Названы даты каникул школьников в новом учебном году
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- начало 2019 - 2020 учебного года - 1 сентября 2019 года

Да формально 1го не учеба, но линейка, разбивка по классам, знакомство,общая нервозность, непонятность особенно для тех кто после 9го ) вообщем это еще хуже учебы
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* Обликоморале
Названы даты каникул школьников в новом учебном году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вот энта картинка была бы более уместна к данной статье. :lol:
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