Названы даты каникул школьников в новом учебном году
Tengrinews.kz
Сроки школьных каникул в новом учебном году назвали в Министерстве образования, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Иллюстративное фото с сайта robinzonada
Согласно приказу МОН, определены следующие даты:
1) начало 2019 - 2020 учебного года - 1 сентября 2019 года;
2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели,
во 2-11-х (12) классах - 34 учебные недели;
- осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября включительно (семь дней);
- зимние - с 30 декабря по 8 января включительно (10 дней);
- весенние - с 21 марта по 2 апреля включительно (13 дней).
В первых классах дополнительные каникулы - с 3 по 9 февраля включительно (семь дней).
Таким образом, учебный год начинается 1 сентября 2019 года и завершается 25 мая 2020 года.
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