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Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов

Tengrinews.kz

18 августа 2019, 14:30 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал воспитательницам детских садов, что повышение зарплат им будет рассмотрено правительством в следующем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Главы государства.

Фото:akorda.kz

"Ко мне обращаются воспитательницы детских садов и школ для больных детей с просьбой уравнять их в правах с учителями, поднять им зарплату. Их просьбы услышаны. В следующем году правительство рассмотрит этот вопрос", - написал Токаев в Twitter.

Ранее сообщалось, что зарплаты учителям поднимут в два раза.

"Поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагога увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет", - сказал Токаев на августовской конференции педагогов.
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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