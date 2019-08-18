Токаев отреагировал на просьбы воспитательниц детсадов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал воспитательницам детских садов, что повышение зарплат им будет рассмотрено правительством в следующем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Главы государства.

Фото:akorda.kz

"Ко мне обращаются воспитательницы детских садов и школ для больных детей с просьбой уравнять их в правах с учителями, поднять им зарплату. Их просьбы услышаны. В следующем году правительство рассмотрит этот вопрос", - написал Токаев в Twitter.

Ранее сообщалось, что зарплаты учителям поднимут в два раза.

"Поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагога увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет", - сказал Токаев на августовской конференции педагогов.