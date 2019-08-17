"Жаль, что ветер сегодня слабый" - фестиваль воздушных змеев прошёл в Костанае

Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Костаная, продолжились сегодня, 17 августа, на площади перед областным акиматом. С 11 часов утра работали ларьки, здесь же рисовали картины, пели коллективы и гуляли горожане.

Запустить воздушного змея пришли представители почти всех школ города - всего более 60 участников.

- Мы начали готовиться месяц назад. Сделали мы его сами, собирали по чертежу из Интернета, картинки рисовали гуашью, - рассказал о своем змее Тамерлан КАРАТАЕВ. - Единственный минус - нам говорили, что нужны самодельные змеи, а в итоге почти все пришли с покупными. Жаль, что ветер сегодня слабый, без него долго не полетаешь.

Змеев мастерили команды из трёх или четырёх человек, но выступать разрешалось только двум представителям команд.

Были и свои трудности. Организаторы, городской отдел образования, не подумали о последовательности выступлений участников. Змееносцы бегали по площади и часто сталкивались друг с другом или с прохожими. Лески от змеев часто задевали прохожих.

Однако конкурс был завершён и победители выявлены.

Каждому призёру, помимо грамоты, выдавали денежный приз. 5-е место заняла команда СШ № 17 (10 000 тенге). На 4-м месте гимназия им. Горького (20 000 тенге). Бронза досталась СШ № 19 (40 000 тенге). Серебро у СШ № 1 (50 000 тенге), золото - у СШ № 5 (80 000 тенге).

Гран-при фестиваля присудили змею, которого собрали в СШ № 122. Этой команде достался главный приз - 100 000 тенге.

- Идеи были разные, мы решили, что лучше всего будет смотреться орёл, который будет нести по небу изображения костанайских знаковых зданий и скульптур, - рассказала "НГ" заместитель директора по воспитательной работе СШ № 122 Айгуль КАБЫКОВА. - Мы посчитали, что девизом нашего змея станет фраза: "Костанай - крылатый город счастливых людей". Поэтому выбрали змея в форме орла. На спине у него герб Костаная.

Пока на площади шёл фестиваль воздушных змеев, ход праздника решил проверить аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Он вышел из здания областного акимата, прошёлся до Сити-центра, попутно осматривая новые скульптуры.

Особое внимание главы региона вызвала скульптура "Костанай - житница страны: пшеница" алматинского автора Сергея Лукашкина.

- Почему колосьев всего три? Урожайность низкая, засуха? - серьезно спрашивал аким. И сразу советовал: - Нужно их было больше сделать. Надо было вам с агрономом каким-нибудь посоветоваться. Да шучу я, конечно.

На пересечении ул. Пушкина и ул. Алтынсарина сегодня открыли памятник первому скульптору-казаху Наурызбаеву.