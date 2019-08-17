Форум
maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
alex_60: Как им чудесно живется на западе У вас же вроде кастрацию собирались вводить? После этого рождаемость уже не нужно регулировать, просто проведите всеобщую пару раз.
17.08.19 18:48
maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron: Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми...
17.08.19 18:43
alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
Стартуем на вторую часть.
17.08.19 18:43
alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
Ну короче старая песня началась. Как им чудесно живется на западе. Да живите ради бога, только сказки у себя оставьте.
17.08.19 18:40
alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
drakon: Вот и получаю я все социальные выплаты, за счёт налогоплатильщиков, т.е. - граждан - работяг. В отличие от Казахстана, где каждый сам за себя. Неправильно. У нас также.
17.08.19 18:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Жаль, что ветер сегодня слабый" - фестиваль воздушных змеев прошёл в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

17 августа 2019, 18:37 |  Общество

Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Костаная, продолжились сегодня, 17 августа, на площади перед областным акиматом. С 11 часов утра работали ларьки, здесь же рисовали картины, пели коллективы и гуляли горожане.

Запустить воздушного змея пришли представители почти всех школ города - всего более 60 участников. 

- Мы начали готовиться месяц назад. Сделали мы его сами, собирали по чертежу из Интернета, картинки рисовали гуашью, - рассказал о своем змее Тамерлан КАРАТАЕВ. - Единственный минус - нам говорили, что нужны самодельные змеи, а в итоге почти все пришли с покупными. Жаль, что ветер сегодня слабый, без него долго не полетаешь.

Змеев мастерили команды из трёх или четырёх человек, но выступать разрешалось только двум представителям команд.

Были и свои трудности. Организаторы, городской отдел образования, не подумали о последовательности выступлений участников. Змееносцы бегали по площади и часто сталкивались друг с другом или с прохожими. Лески от змеев часто задевали прохожих.

Однако конкурс был завершён и победители выявлены.

Каждому призёру, помимо грамоты, выдавали денежный приз. 5-е место заняла команда СШ № 17 (10 000 тенге). На 4-м месте гимназия им. Горького (20 000 тенге). Бронза досталась СШ № 19 (40 000 тенге). Серебро у СШ № 1 (50 000 тенге), золото - у СШ № 5 (80 000 тенге).

Гран-при фестиваля присудили змею, которого собрали в СШ № 122. Этой команде достался главный приз - 100 000 тенге.

- Идеи были разные, мы решили, что лучше всего будет смотреться орёл, который будет нести по небу изображения костанайских знаковых зданий и скульптур, - рассказала "НГ" заместитель директора по воспитательной работе СШ № 122 Айгуль КАБЫКОВА. -  Мы посчитали, что девизом нашего змея станет фраза: "Костанай - крылатый город счастливых людей". Поэтому выбрали змея в форме орла. На спине у него герб Костаная.

Пока на площади шёл фестиваль воздушных змеев, ход праздника решил проверить аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Он вышел из здания областного акимата, прошёлся до Сити-центра, попутно осматривая новые скульптуры.

Особое внимание главы региона вызвала скульптура "Костанай - житница страны: пшеница" алматинского автора Сергея Лукашкина.

- Почему колосьев всего три? Урожайность низкая, засуха? - серьезно спрашивал аким. И сразу советовал: - Нужно их было больше сделать. Надо было вам с агрономом каким-нибудь посоветоваться. Да шучу я, конечно.

На пересечении ул. Пушкина и ул. Алтынсарина сегодня открыли памятник первому скульптору-казаху Наурызбаеву.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.08.19 14:52 "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае
17.08.19 13:00 ДТП с автобусом и эвакуацию из ТРЦ MART прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
17.08.19 11:30 "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
17.08.19 09:40 Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
17.08.19 07:34 Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
16.08.19 22:15 Путин присвоил звания Героев России пилотам севшего в поле A321
16.08.19 20:36 Празднование дня рождения Костаная началось с этнофестиваля
16.08.19 19:39 Токаев поручил правительству увеличить зарплаты учителей в два раза
16.08.19 15:43 Холодные ночи, жаркие дни - прогноз погоды в Костанае и области
16.08.19 12:36 Алматинский скульптор Эдуард Казарян встретился с костанайцами в рамках арт-фестиваля, посвященного Дню города

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 208
Пользователей: 4
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх