"Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае

Семиметровую статую зеркального сайгака установили на площади ТРЦ "Kostanay Plaza" в честь 140-летия областного центра не только для красоты, но и для привлечения внимания к резкому сокращению популяции сайгаков, обитающих в нашей области.

Арт-объект сразу стал местом для селфи, вчера вечером рядом с ним сфотографировался аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и уже выложил фото в Instagram.

Для еще большего привлечения внимания к проблеме исчезновения сайгаков сегодня, 17 августа, возле статуи устроили перформанс.

Костанайский актер Ашот ХАЧАТРЯН выступил в роли сайгака. За ним гонялся руководитель студии актерского мастерства ГШДТ Виктор КОВАЛЕНКО в роли браконьера.

Догнав краснокнижное животное, он повалил его на землю и убил.

Пока сайгак умирал, браконьер стоял с табличкой: "Продам рога", а позже отрезал рога и спокойно ушел.

- Идею этого перформанса предложила я, - рассказала "НГ" арт-директор алматинского агентства "4D Click" Ирина ЛИ. - Мы хотели показать, что сайгак спокойно обитает среди людей. Он даже больше человек, чем животное, но люди постоянно охотятся на него. Причем так нагло, что сами превращаются в зверей.

- Если честно, я даже не знал, что у нас такая огромная проблема с сайгаками, - признался Виктор Коваленко. - Но когда мне о ней рассказали и попросили поучаствовать в представлении, сразу согласился. Я хотел показать, что браконьер - это такой человек-гопник в мире животных, который не дает им жить спокойно. От гопников в человеческой среде мы вроде как избавились, а браконьеры остались. Это нонсенс, что животных приходится заносить в Красную книгу из-за человеческой жестокости и корысти.

Представление очень понравилось зрителям, которые активно делали фотографии и видео своими смартфонами.

На сцене возле "Plaza" также можно было посмотреть концерт, причем ведущие регулярно привлекали внимание зрителей к теме вымирания сайгаков.