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maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
alex_60: Как им чудесно живется на западе У вас же вроде кастрацию собирались вводить? После этого рождаемость уже не нужно регулировать, просто проведите всеобщую пару раз.
17.08.19 18:48
maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
elektron: Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми...
17.08.19 18:43
alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
Стартуем на вторую часть.
17.08.19 18:43
alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
Ну короче старая песня началась. Как им чудесно живется на западе. Да живите ради бога, только сказки у себя оставьте.
17.08.19 18:40
alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
drakon: Вот и получаю я все социальные выплаты, за счёт налогоплатильщиков, т.е. - граждан - работяг. В отличие от Казахстана, где каждый сам за себя. Неправильно. У нас также.
17.08.19 18:37
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"Больше человек, чем животное" - перфоманс возле зеркального сайгака провели в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 августа 2019, 14:52 |  Культура

Семиметровую статую зеркального сайгака установили на площади ТРЦ "Kostanay Plaza" в честь 140-летия областного центра не только для красоты, но и для привлечения внимания к резкому сокращению популяции сайгаков, обитающих в нашей области.

Арт-объект сразу стал местом для селфи, вчера вечером рядом с ним сфотографировался аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и уже выложил фото в Instagram.

Для еще большего привлечения внимания к проблеме исчезновения сайгаков сегодня, 17 августа, возле статуи устроили перформанс.

Костанайский актер Ашот ХАЧАТРЯН выступил в роли сайгака. За ним гонялся  руководитель студии актерского мастерства ГШДТ Виктор КОВАЛЕНКО в роли браконьера.

Догнав краснокнижное животное, он повалил его на землю и убил.

Пока сайгак умирал, браконьер стоял с табличкой: "Продам рога", а позже отрезал рога и спокойно ушел.

- Идею этого перформанса предложила я, - рассказала "НГ" арт-директор алматинского агентства "4D Click" Ирина ЛИ. - Мы хотели показать, что сайгак спокойно обитает среди людей. Он даже больше человек, чем животное, но люди постоянно охотятся на него. Причем так нагло, что сами превращаются в зверей.

- Если честно, я даже не знал, что у нас такая огромная проблема с сайгаками, - признался Виктор Коваленко. - Но когда мне о ней рассказали и попросили поучаствовать в представлении, сразу согласился. Я хотел показать, что браконьер - это такой человек-гопник в мире животных, который не дает им жить спокойно. От гопников в человеческой среде мы вроде как избавились, а браконьеры остались. Это нонсенс, что животных приходится заносить в Красную книгу из-за человеческой жестокости и корысти.

Представление очень понравилось зрителям, которые активно делали фотографии и видео своими смартфонами.

На сцене возле "Plaza" также можно было посмотреть концерт, причем ведущие регулярно привлекали внимание зрителей к теме вымирания сайгаков.
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея - класс. Мне нравится. Реально симпатично.
Их осталось чуть больше 300 000. А врачам еще не пора ставить памятник, и в красную книгу заносить? Их вроде намного меньше осталось.
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* alex_60
Re: "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нравится.
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§ zloy kyrgyz
Re: "Больше человек, чем животное" - перфоманс возле...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 17.08.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы организаторы ! Полностью потдерживаю такие культурные перформансы, нужно их в школах показывать и рассказывать..
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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