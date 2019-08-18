Где будут отключать свет в Костанае на будущей неделе
План ремонтных работ городской электросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 19-го по 27 августа 2019 года распространила пресс-служба акимата Костаная.
Иллюстративное фото ng.kz
КТП-708 (капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, замена опор, проводов)
19-27 августа с 9.30 до 17.30
п. Геофизик
частный сектор - ул. Степная, 1-16, 1/1, ул. Зеленая. 2, 4, 6.
ТП-0100 (ремонтные работы на подстанции)
19 августа с 14.00 до 16.00
детский сад № 6 по ул. Текстильщиков, 4/2, кафе "Шоколад" в 4 микрорайоне, дом № 2.
спальный сектор: 4 микрорайон, 1, 2.
ТП-370 (ремонтные работы на подстанции)
21 августа с 10.00 до 18.00
Управление по защите прав потребителей по ул. Амангельды, 96 "А", аптека "Забота" по пл. Победы, 56, ТД "Бота" по ул. Байтурсынова, 105.
спальный сектор: ул. Амангельды, 76, ул. Баймагамбетова, 170.
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