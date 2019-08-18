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Где будут отключать свет в Костанае на будущей неделе

18 августа 2019, 11:55 |  ЖКХ

План ремонтных работ городской электросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 19-го по 27 августа 2019 года распространила пресс-служба акимата Костаная.

Иллюстративное фото ng.kz

КТП-708 (капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, замена опор, проводов)

19-27 августа с 9.30 до 17.30

п. Геофизик

частный сектор - ул. Степная, 1-16, 1/1, ул. Зеленая. 2, 4, 6.

ТП-0100 (ремонтные работы на подстанции)

19 августа с 14.00 до 16.00

детский сад № 6 по ул. Текстильщиков, 4/2, кафе "Шоколад" в 4 микрорайоне, дом № 2.

спальный сектор: 4 микрорайон, 1, 2. 

ТП-370 (ремонтные работы на подстанции)

21 августа с 10.00 до 18.00

Управление по защите прав потребителей по ул. Амангельды, 96 "А",  аптека "Забота" по пл. Победы, 56, ТД "Бота" по ул. Байтурсынова, 105.

спальный сектор: ул. Амангельды, 76, ул. Баймагамбетова, 170.
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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