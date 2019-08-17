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maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron: Там другое совсем. Я добросовестно заблуждался, предположив, что в КЗ в IT технологиях произошел скачок в области искусственно интеллекта. Копия в #94
17.08.19 14:47
elektron
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Vital: maxsaf: Тема обширная - дорога пошире нужна )) ну 88-ой покрасили :-P
17.08.19 14:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Выше-же отметил, век живи, век учись, подтягиваю орфографию, стилистику. Я так и не понял, для чего вам это? Зачем подтягивать русский, глядя как он исчезает. Нечего больше...
17.08.19 14:42
maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
elektron: ребят переходите во флуд, а то опять потрут Это еще почему? Мы же за выезд на пмж ведем беседу. Тема обширная - дорога пошире нужна ))
17.08.19 14:35
Kairat stayer
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: А разве нет форумов на казахском языке, где вам было бы намного удобнее и проще общаться? Зачем мучаетесь? Время русского языка все равно ведь к концу подходит. Осваивает лучше латиницу -...
17.08.19 14:35
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ДТП с автобусом и эвакуацию из ТРЦ MART прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

17 августа 2019, 13:00 |  Происшествия

По факту ДТП с участием маршрутного автобуса № 19 и автомобиля "Киа Рио", которое произошло сегодня, 17 августа, утром, по ул. Гашека, возле остановки "Глазная больница", проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

"Автобус следовал в сторону центра, "Киа Рио" - в сторону выезда из города к Рудному. Водитель "Киа Рио" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом. Пострадали водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних, находившихся в автобусе. Все трое госпитализированы". - пояснили в ведомстве. 

В департаменте также кратко прокомментировали ночную эвакуацию из ТРЦ MART:

- Проверка сообщения проведена, устанавливается личность звонившего.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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