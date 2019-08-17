ДТП с автобусом и эвакуацию из ТРЦ MART прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

По факту ДТП с участием маршрутного автобуса № 19 и автомобиля "Киа Рио", которое произошло сегодня, 17 августа, утром, по ул. Гашека, возле остановки "Глазная больница", проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

"Автобус следовал в сторону центра, "Киа Рио" - в сторону выезда из города к Рудному. Водитель "Киа Рио" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом. Пострадали водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних, находившихся в автобусе. Все трое госпитализированы". - пояснили в ведомстве.

В департаменте также кратко прокомментировали ночную эвакуацию из ТРЦ MART:

- Проверка сообщения проведена, устанавливается личность звонившего.