Празднование дня рождения Костаная началось с этнофестиваля

Этновыставка декоративного прикладного искусства "Улы дала оркениети" (Искусство великой степи) развернулась сегодня, 16 августа, на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza".

Свои работы на юбилей города привезли мастера из Омска, Караганды, Семея, Лисаковска, Актобе, Нур-Султана, Алматы, Петропавловска, Туркестана и Кызылорды.

Для них на площадке развернули 10 палаток, стилизованных под юрты.

- Наша семья работает с деревом уже четыре поколения, - рассказал "НГ" мастер из России Сергей БЕЛЕНКО (Омск). - Есть уникальные работы - например, ступке из грецкого ореха 30 лет. Это дерево долго высушивается и превращается в камень. Обратите внимание на матрёшку - её расписывала моя сестра. В каждой из 10 матрёшек - эпизод из сказки "Конёк-горбунок".

На выставку привезли копию средневекового доспеха, здесь чеканят монеты, много работ из шерсти и войлока.

Две юрты заняли костанайские мастера.

- Я плету картины с помощью шерстяных ниток, вместо холста - стебли камыша. Это древнее искусство казахского народа, - пояснила 11-классница НИШ Назира КЕНЖЕБЕКОВА. - Сначала я рисую эскиз, затем выбираю формат рисунка и распечатываю его в точной пропорции. А потом уже с помощью специального станка, который есть у нас в школе, наматываю нити на камыш. Сегодня мы не только готовы показывать свои умения, но и научим этому искусству любого желающего.

Выставка будет работать сегодня до 23:00 и завтра с 11:00 до 23:00.

Кроме того, сегодня в 20:00 на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza" начался фестиваль этнической музыки, на котором выступят группы из Алматы, Нур-Султана и Башкирии.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА