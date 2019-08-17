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alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
maxsaf: Партию, в преферанс что ли.. Я уже зеваю. Спать. Завтра день города.
17.08.19 00:33
maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60: Вы бы уже определились, с партией или против партии ))
17.08.19 00:28
maxsaf
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Ваш земляк: кто работать будет? Отвечали уже - иностранцев пригласят, возможно вас и меня )) Денег валом же. Главное - чтобы иностранцы в инсту ничего лишнего не постили - и будут в шоколаде ))
17.08.19 00:26
alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
Надеюсь что то что нан наделал в этом деле перед уходом, чтобы стать главным казахом, Продолжаться не будет. Латиницы, переименования и подобное. Надеюсь. Посмотрим.
17.08.19 00:22
Ваш земляк
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60: И предьявит свои "аргументы". Какие-это всем известно. Из серии про тупых дураков. Про "тупых дураков" - это твои измышления. Ну, у кого на что интеллекта хватает.Это...
17.08.19 00:16
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Празднование дня рождения Костаная началось с этнофестиваля

Георгий ГОВОРОВ

16 августа 2019, 20:36 |  Общество

Этновыставка декоративного прикладного искусства "Улы дала оркениети" (Искусство великой степи) развернулась сегодня, 16 августа, на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza".

Свои работы на юбилей города привезли мастера из Омска, Караганды, Семея, Лисаковска, Актобе, Нур-Султана, Алматы, Петропавловска, Туркестана и Кызылорды.

Для них на площадке развернули 10 палаток, стилизованных под юрты.

- Наша семья работает с деревом уже четыре поколения, - рассказал "НГ"  мастер из России Сергей БЕЛЕНКО (Омск). - Есть уникальные работы - например, ступке из грецкого ореха 30 лет. Это дерево долго высушивается и превращается в камень. Обратите внимание на матрёшку - её расписывала моя сестра. В каждой из 10 матрёшек - эпизод из сказки "Конёк-горбунок".

На выставку привезли копию средневекового доспеха, здесь чеканят монеты, много работ из шерсти и войлока.

Две юрты заняли костанайские мастера. 

- Я плету картины с помощью шерстяных ниток, вместо холста - стебли камыша. Это древнее искусство казахского народа, - пояснила 11-классница НИШ Назира КЕНЖЕБЕКОВА. - Сначала я рисую эскиз, затем выбираю формат рисунка и распечатываю его в точной пропорции. А потом уже с помощью специального станка, который есть у нас в школе,  наматываю нити на камыш. Сегодня мы не только готовы показывать свои умения, но и научим этому искусству любого желающего.

Выставка будет работать сегодня до 23:00 и завтра с 11:00 до 23:00.

Кроме того, сегодня в 20:00 на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza" начался фестиваль этнической музыки, на котором выступят группы из Алматы, Нур-Султана и Башкирии.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ alex_60
Re: Празднование дня рождения Костаная началось с этнофестиваля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4565
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю. Три площадки для нашего города
По мне так много. Размыто будет.
Не все к плазе поедут.
Места в центре хватает.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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