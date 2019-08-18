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Николай ВОРОНИН: Паровоз с электродвигателем

"Кто-нибудь помнит, чтобы областной маслихат не проголосовал единогласно за предложение акимата?"
18 августа 2019, 10:00 |  Мнения

У меня все чаще появляется мысль - может отменить к чертовой матери эти парламентские выборы, на которые тратятся деньги, которые смущают умы и вносят смуту в народ? Мажилис еще куда не шло - хоть для видимости будет признаком демократии. А зачем сенат и маслихаты?

Кто-нибудь помнит, чтобы за все годы существования Костанайский областной  маслихат не проголосовал единогласно за любое предложение акимата? Я такого припомнить не смог. Уже всем очевидно, что депутаты беспрекословно выполняют волю исполнительной власти.

Наш Парламент подобен паровозу, который выпускает пар, шипит и свистит, но втайне приводится в движение электричеством. Девять из десяти того, что там происходит, это хорошо отрепетированный спектакль. Даже хваленые запросы устроены так, чтобы в поединке никто не пострадал. Депутат делает запрос, министр отвечает, что затронутый вопрос ему известен: правительство постоянно держит его в поле зрения; необходимые меры принимаются; об их результатах Парламент будет проинформирован. Депутат с чувством выполненного долга и с надеждой, что несколько газетных строк о его запросе будет замечено избирателями, на этом успокаивается.

Как тут не вспомнить Сократа, который сказал: «Как много в мире вещей, которые мне не нужны».

К тому же у нас большинство депутатов представляют «Нур-Отан», хотя парламентарий, по идее, должен представлять весь народ, а не партию.

Да и сами депутаты иногда такое отчебучат... Например, в декабре 2018 года мажилисмен Шакик Хахазов направил запрос на имя премьер-министра, в котором просит усилить борьбу с попрошайками на улицах городов Казахстана. Косвенно признавая унизительную нищету, он предлагает накладывать штрафы не на тех, кто просит, а на тех кто дает милостыню. Молодец депутат! Так решаются сразу две проблемы. Попрошайки вымрут, ведь не может быть нищих в процветающей стране, и заодно казну пополним за счет милосердных, раз не можем придумать других путей.

А какие законы они принимают? Только потому, что в законе «О национальных реестрах идентификационных номеров» нет ни одной нормы о корректировке ИИН в связи с ошибкой при его присвоении, сотрудники ЦОНов отказывают гражданам в исправлении ИИН. А таких ошибок немало. Многие пытаются доказать свой настоящий возраст и даже пол. Они не могут получить пенсии. пособия по инвалидности, алименты, оформить кредит и т.д . Депутаты молчат, точно речь идет о событиях в Южной Америке.

А как можно было пропустить закон о запрещении любых проверок в отношении Елбасы и членов его семьи? Еще Петр Великий при всяком случае старался подавать подданным своим пример строгого соблюдения законов. Он говорил: «Когда государь сам повинуется закону, то не дерзнет никто противиться оному». У нас же существует как бы два народа, которые управляются различными законами, следуют различным нормам поведения.

Хорошо сказал о депутатах американский журналист Ким Хаббард: «Если «слуга народа» что-то ненавидит делать, так это делать что-то для народа». Правда, дальше он отметил: «Иногда случается, что порядочный человек становится законодателем». Не могу не согласиться. К таким отнес бы некоторых бывших и действующих костанайских депутатов. Это Сергей Жалыбин. Ольга Киколенко. Серик Бектурганов.

Смотря на «творчество» наших законодателей, иногда и подумаешь - а может, прав был древнегреческий философ Демокрит, сказавший: «Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не нуждаются в законах, вторым от них не становится лучше». Ну точно про нас.
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Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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