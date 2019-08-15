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drakon
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15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
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Костанайская область поддерживает введение утилизационного сбора на сельхозтехнику

Галина КАТКОВА

15 августа 2019, 13:41 |  Государство

Дискуссионный вопрос не раз поднимался сегодня, 15 августа, на совещании в костанайском ТОО "СарыаркаАвтопром", которое провёл премьер-министр РК Аскар МАМИН.

На нем присутствовали акимы областей, руководители машиностроительных предприятий, аграрии, представители бизнес-объединений.

Тема прозвучала в первом же выступлении на совещании.

- Программа индустриализации позволила нарастить объёмы производства сельхозтехники за 2010-2018 годы более чем в 2 раза. По итогам прошлого года выпущено 360 комбайнов и 366 тракторов, за первое полугодие текущего - 150 комбайнов и 453 трактора, но этого, конечно, недостаточно, - отметил министр индустрии РК Роман СКЛЯР. - 65% тракторов и 45% комбайнов в хозяйствах работают более 15 лет. Парк нуждается в обновлени. Но местные производители в некоторых случаях находятся в неравных условиях по сравнению с импортом.

В качестве меры, стимулирующей производство в Казахстане сельхозтехники, и предлагается введение утилизационного сбора. По оценке министра, подобная мера отлично сработала в автопроме.

Скляр заверил, что введение утильсбора не повысит стоимость тракторов и комбайнов казахстанского производства.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ в своём выступлении сказал, что костанайские сельхозтоваропроизводители поддерживают введение такой стимулирующей меры для отечественного сельхозмашиностроения.

Директор ТОО  Алтынсарино Борис КНЯЗЕВ подтвердил это, сказав, что "такой сбор даст импульс развитию своего машиностроения, деньги должны оставаться в стране".

Защиту отечественного производителя в этом секторе назвал приоритетом и премьер-министр. Он также заявил, что необходимо принять самые срочные меры по обновлению парка и модернизации сельхозтехники.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Хозяин
Re: Костанайская область поддерживает введение утилизационного...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 15.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее фото Мамина классное! Он стал похож на Токаева(особенно вторым подбородком)
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§ zloy kyrgyz
Re: Костанайская область поддерживает введение утилизационного...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото конечно неудачное а вот утилизационный сбор это хорошо, от старых советских бурбахаек нужно избавлятся и как можно быстрее
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* юля елиссева
Костанайская область поддерживает введение утилизационного сбора на сельхозтехнику
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.08.19 - 17:55
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