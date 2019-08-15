Костанайская область поддерживает введение утилизационного сбора на сельхозтехнику
Галина КАТКОВА
Дискуссионный вопрос не раз поднимался сегодня, 15 августа, на совещании в костанайском ТОО "СарыаркаАвтопром", которое провёл премьер-министр РК Аскар МАМИН.
На нем присутствовали акимы областей, руководители машиностроительных предприятий, аграрии, представители бизнес-объединений.
Тема прозвучала в первом же выступлении на совещании.
- Программа индустриализации позволила нарастить объёмы производства сельхозтехники за 2010-2018 годы более чем в 2 раза. По итогам прошлого года выпущено 360 комбайнов и 366 тракторов, за первое полугодие текущего - 150 комбайнов и 453 трактора, но этого, конечно, недостаточно, - отметил министр индустрии РК Роман СКЛЯР. - 65% тракторов и 45% комбайнов в хозяйствах работают более 15 лет. Парк нуждается в обновлени. Но местные производители в некоторых случаях находятся в неравных условиях по сравнению с импортом.
В качестве меры, стимулирующей производство в Казахстане сельхозтехники, и предлагается введение утилизационного сбора. По оценке министра, подобная мера отлично сработала в автопроме.
Скляр заверил, что введение утильсбора не повысит стоимость тракторов и комбайнов казахстанского производства.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ в своём выступлении сказал, что костанайские сельхозтоваропроизводители поддерживают введение такой стимулирующей меры для отечественного сельхозмашиностроения.
Директор ТОО Алтынсарино Борис КНЯЗЕВ подтвердил это, сказав, что "такой сбор даст импульс развитию своего машиностроения, деньги должны оставаться в стране".
Защиту отечественного производителя в этом секторе назвал приоритетом и премьер-министр. Он также заявил, что необходимо принять самые срочные меры по обновлению парка и модернизации сельхозтехники.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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