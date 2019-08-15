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drakon
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"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
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Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории индустриальной зоны Костаная

Евгений ШИБАРШИН

15 августа 2019, 13:03 |  Государство

Правительственная делегация во главе с премьер-министром РК Аскаром МАМИНЫМ после посещения нового микрорайона в п. Заречном сегодня, 15 августа, побывала в индустриальной зоне Костаная.

Главе правительства представили проекты, по которым работы уже начаты или пока находятся на стадии бизнес-планов.

Заместитель акима Костанайской области Ерлан КОЙШИБАЕВ показал общий макет индустриальной зоны с расположением запланированных объектов.

Директор Петербургского тракторного завода Сергей СЕРЕБРЯКОВ рассказал о создании производства тракторов марки «Кировец» и комплектующих к нему. Проект планируется запустить в октябре 2019 года в формате совместного предприятия с АО «АгромашХолдинг KZ».

Партнеры уже подписали дорожную карту. Планируется создать 500 новых рабочих мест и выпускать по 700 единиц продукции в год. Рынки сбыта: Казахстан, страны СНГ и Евразийского экономического союза.

- Дополнительно прорабатывается вопрос по углублению локализации и освоению производства различных деталей и узлов для поставки на конвейер, - сообщил Серебряков.

Общая стоимость проекта - около 5 млрд тенге.

Премьер-министр поинтересовался сроками строительства производственных помещений и запуска производства. Ответ о том, что стройку закончат в 2020 и сразу же начнут комплектовать оборудованием, Аскара Мамина удовлетворил.

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей КОГОГИН представил проекты по производству компонентов ведущего моста для автомобиля «Камаз» (стоимость 85,4 млрд тенге) и организации производства чугунного литья.

Второй проект предусматривает производство блоков цилиндров и головок блоков цилиндров для двигателей КамАЗов. Его стоимость - 38,8 млрд тенге. Начало запуска обоих производств - 2022 год. Пока только определены участки для строительства.

По словам Когогина, для россиян эти проекты в Костанае показались привлекательными, кроме преимуществ, которые дает индустриальная зона, еще и тем, что здесь в рамках индустриальной зоны создается инжиниринговый центр.

Информацию гендиректора ПАО «КамАЗ» по этому поводу дополнила ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА.

Она представила проект «Инжиниринговый центр: инновационный научно-образовательный кластер машиностроения». В качестве партнеров университета в нем выступают ПАО «КамАЗ», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «АгромашХолдинг KZ».

- В рамках этого проекта мы планируем готовить кадры, создать международный консорциум с привлечением ученых из России и Европы, - сообщла Дощанова. – И самое главное – будет заинтересованность нашей молодежи. Остановим ее отток, разработаем новые программы обучения, появятся новые рабочие места, будем развивать науку, что тоже немаловажно.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил премьер-министру, что акимат этот проект поддерживает.

Главе правительства также рассказали о заводе по выпуску элеваторного и сельскохозяйственного оборудования, где уже завершены пуско-наладочные работы. Познакомили с планами строительства комплекса по переработке сельхокультур стоимостью 92,2 млрд тенге, а также организации производства тракторов «Беларусь». Особенно заинтересовали Мамина планы по выпуску экскаваторов, дорожно-строительной и специальной техники на базе этого трактора.

- У нас большие объемы ремонтных работ и реконструкции дорог, поэтому такая техника нужна, - отметил премьер-министр.

После этого делегация поехала осматривать находящийся рядом завод «СарыаркаАвтоПром KZ».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6051
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный вопрос : уберут или так слёзно просили депутаты, что оставят... до следующего акима-взяточника?
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§ zloy kyrgyz
Re: Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с рынком сбыта этот конечно наврали, дадут нам Российские партнеры выходить на их рынки с их же дочерней продукцией, тем более Белорусию тоже сложно переплюнуть, нам бы рынок центральной Азии освоить
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§ Ваш земляк
Re: Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.08.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня почему-то в голове зазвучала музыка из заставки в "В гостях у сказки"...
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§ Victor Yang
Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории индустриальной зоны Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Ну с рынком сбыта этот конечно наврали, дадут нам Российские партнеры выходить на их рынки с их же дочерней продукцией

У некоторых выхода нет - продукция попала под санкции и торговли с той же Украиной нет. А на Казахстан никто санкции не накладывал и "Кировцы" казахстанского производства пойдут на рынок Украины свободно - и овцы целы, и волки сыты.
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Акимат Костаная каждый год приглашает на концерт в честь дня рождения города казахстанских и зарубежных певцов. И каждый год часть костанайцев недовольна этим выбором. Должны ли власти советоваться с горожанами при выборе «звезд»?
Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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