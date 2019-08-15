Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории индустриальной зоны Костаная
Евгений ШИБАРШИН
Правительственная делегация во главе с премьер-министром РК Аскаром МАМИНЫМ после посещения нового микрорайона в п. Заречном сегодня, 15 августа, побывала в индустриальной зоне Костаная.
Главе правительства представили проекты, по которым работы уже начаты или пока находятся на стадии бизнес-планов.
Заместитель акима Костанайской области Ерлан КОЙШИБАЕВ показал общий макет индустриальной зоны с расположением запланированных объектов.
Директор Петербургского тракторного завода Сергей СЕРЕБРЯКОВ рассказал о создании производства тракторов марки «Кировец» и комплектующих к нему. Проект планируется запустить в октябре 2019 года в формате совместного предприятия с АО «АгромашХолдинг KZ».
Партнеры уже подписали дорожную карту. Планируется создать 500 новых рабочих мест и выпускать по 700 единиц продукции в год. Рынки сбыта: Казахстан, страны СНГ и Евразийского экономического союза.
- Дополнительно прорабатывается вопрос по углублению локализации и освоению производства различных деталей и узлов для поставки на конвейер, - сообщил Серебряков.
Общая стоимость проекта - около 5 млрд тенге.
Премьер-министр поинтересовался сроками строительства производственных помещений и запуска производства. Ответ о том, что стройку закончат в 2020 и сразу же начнут комплектовать оборудованием, Аскара Мамина удовлетворил.
Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей КОГОГИН представил проекты по производству компонентов ведущего моста для автомобиля «Камаз» (стоимость 85,4 млрд тенге) и организации производства чугунного литья.
Второй проект предусматривает производство блоков цилиндров и головок блоков цилиндров для двигателей КамАЗов. Его стоимость - 38,8 млрд тенге. Начало запуска обоих производств - 2022 год. Пока только определены участки для строительства.
По словам Когогина, для россиян эти проекты в Костанае показались привлекательными, кроме преимуществ, которые дает индустриальная зона, еще и тем, что здесь в рамках индустриальной зоны создается инжиниринговый центр.
Информацию гендиректора ПАО «КамАЗ» по этому поводу дополнила ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА.
Она представила проект «Инжиниринговый центр: инновационный научно-образовательный кластер машиностроения». В качестве партнеров университета в нем выступают ПАО «КамАЗ», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «АгромашХолдинг KZ».
- В рамках этого проекта мы планируем готовить кадры, создать международный консорциум с привлечением ученых из России и Европы, - сообщла Дощанова. – И самое главное – будет заинтересованность нашей молодежи. Остановим ее отток, разработаем новые программы обучения, появятся новые рабочие места, будем развивать науку, что тоже немаловажно.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил премьер-министру, что акимат этот проект поддерживает.
Главе правительства также рассказали о заводе по выпуску элеваторного и сельскохозяйственного оборудования, где уже завершены пуско-наладочные работы. Познакомили с планами строительства комплекса по переработке сельхокультур стоимостью 92,2 млрд тенге, а также организации производства тракторов «Беларусь». Особенно заинтересовали Мамина планы по выпуску экскаваторов, дорожно-строительной и специальной техники на базе этого трактора.
- У нас большие объемы ремонтных работ и реконструкции дорог, поэтому такая техника нужна, - отметил премьер-министр.
После этого делегация поехала осматривать находящийся рядом завод «СарыаркаАвтоПром KZ».
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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