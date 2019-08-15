Премьер-министру РК представили инвестпроекты на территории индустриальной зоны Костаная

Правительственная делегация во главе с премьер-министром РК Аскаром МАМИНЫМ после посещения нового микрорайона в п. Заречном сегодня, 15 августа, побывала в индустриальной зоне Костаная.

Главе правительства представили проекты, по которым работы уже начаты или пока находятся на стадии бизнес-планов.

Заместитель акима Костанайской области Ерлан КОЙШИБАЕВ показал общий макет индустриальной зоны с расположением запланированных объектов.

Директор Петербургского тракторного завода Сергей СЕРЕБРЯКОВ рассказал о создании производства тракторов марки «Кировец» и комплектующих к нему. Проект планируется запустить в октябре 2019 года в формате совместного предприятия с АО «АгромашХолдинг KZ».

Партнеры уже подписали дорожную карту. Планируется создать 500 новых рабочих мест и выпускать по 700 единиц продукции в год. Рынки сбыта: Казахстан, страны СНГ и Евразийского экономического союза.

- Дополнительно прорабатывается вопрос по углублению локализации и освоению производства различных деталей и узлов для поставки на конвейер, - сообщил Серебряков.

Общая стоимость проекта - около 5 млрд тенге.

Премьер-министр поинтересовался сроками строительства производственных помещений и запуска производства. Ответ о том, что стройку закончат в 2020 и сразу же начнут комплектовать оборудованием, Аскара Мамина удовлетворил.

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей КОГОГИН представил проекты по производству компонентов ведущего моста для автомобиля «Камаз» (стоимость 85,4 млрд тенге) и организации производства чугунного литья.

Второй проект предусматривает производство блоков цилиндров и головок блоков цилиндров для двигателей КамАЗов. Его стоимость - 38,8 млрд тенге. Начало запуска обоих производств - 2022 год. Пока только определены участки для строительства.

По словам Когогина, для россиян эти проекты в Костанае показались привлекательными, кроме преимуществ, которые дает индустриальная зона, еще и тем, что здесь в рамках индустриальной зоны создается инжиниринговый центр.

Информацию гендиректора ПАО «КамАЗ» по этому поводу дополнила ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА.

Она представила проект «Инжиниринговый центр: инновационный научно-образовательный кластер машиностроения». В качестве партнеров университета в нем выступают ПАО «КамАЗ», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «АгромашХолдинг KZ».

- В рамках этого проекта мы планируем готовить кадры, создать международный консорциум с привлечением ученых из России и Европы, - сообщла Дощанова. – И самое главное – будет заинтересованность нашей молодежи. Остановим ее отток, разработаем новые программы обучения, появятся новые рабочие места, будем развивать науку, что тоже немаловажно.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил премьер-министру, что акимат этот проект поддерживает.

Главе правительства также рассказали о заводе по выпуску элеваторного и сельскохозяйственного оборудования, где уже завершены пуско-наладочные работы. Познакомили с планами строительства комплекса по переработке сельхокультур стоимостью 92,2 млрд тенге, а также организации производства тракторов «Беларусь». Особенно заинтересовали Мамина планы по выпуску экскаваторов, дорожно-строительной и специальной техники на базе этого трактора.

- У нас большие объемы ремонтных работ и реконструкции дорог, поэтому такая техника нужна, - отметил премьер-министр.

После этого делегация поехала осматривать находящийся рядом завод «СарыаркаАвтоПром KZ».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА