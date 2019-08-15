Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в Костанае

Облицовка здания и рама окна пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 15 августа, около 6 часов утра, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Майлина.

На пустом в этот час перекрестке горел мигающий желтый. "Лада Гранта", следовавшая по Майлина, столкнулась с БМВ, которая двигалась по Аль-Фараби. В результате БМВ вынесло на тротуар. Машина врезалась в здание, где располагается филиал "Каспи банка"

- Я вышел не сразу. БМВ стояла на тротуаре, она врезалась в здание по адресу Аль-Фараби, 119, - пояснил "НГ" охранник расположенного поблизости управления статистики Зуфар ИБРАГИМОВ. - "Лада" стояла у светофора, ее развернуло в направлении ж/д вокзала.

По данным пресс-службы департамента полиции, в аварии есть пострадавшие.

- Водитель автомобиля "Лада гранта" 1981 г. р. получил травму грудной клетки, его пассажирка 1978 г. р. - черепно-мозговую травму. Пассажирка из БМВ 2002 г. р. получила ушиб голени, водитель не пострадал, - сообщили в ведомстве. - "Лада Гранта" следовала по второстепенной дороге на мигающий желтый и не уступила дорогу БМВ, которая следовала по основной дороге.

В данный момент собирается материал для принятия процессуального решения. В частности, будет проведена экспертиза относительно ущерба в связи с повреждением здания.