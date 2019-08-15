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drakon
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Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

15 августа 2019, 10:56 |  Происшествия

Облицовка здания и рама окна пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 15 августа, около 6 часов утра, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Майлина.

На пустом в этот час перекрестке горел мигающий желтый. "Лада Гранта", следовавшая по Майлина,  столкнулась с БМВ, которая двигалась по Аль-Фараби. В результате БМВ вынесло на тротуар. Машина врезалась в здание, где располагается филиал "Каспи банка"

- Я вышел не сразу. БМВ стояла на тротуаре, она врезалась в здание по адресу Аль-Фараби, 119, - пояснил "НГ" охранник расположенного поблизости управления статистики Зуфар ИБРАГИМОВ. - "Лада" стояла у светофора, ее развернуло в направлении ж/д вокзала.

По данным пресс-службы департамента полиции, в аварии есть пострадавшие.

- Водитель автомобиля "Лада гранта" 1981 г. р. получил травму грудной клетки, его пассажирка 1978 г. р. - черепно-мозговую травму. Пассажирка из БМВ 2002 г. р. получила ушиб голени, водитель не пострадал, - сообщили в ведомстве. - "Лада Гранта" следовала по второстепенной дороге на мигающий желтый и не уступила дорогу БМВ, которая следовала по основной дороге.

В данный момент собирается материал для принятия процессуального решения. В частности, будет проведена экспертиза относительно ущерба в связи с повреждением здания.
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Комментарии к новости
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* юля елиссева
Re: Автомобиль повредил здание филиалап "Каспи Банка"...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.08.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всю жизнь думала что сие есть здание Проектного института, ставшее офисным центром, в котором часть помещений арендует Каспи банк. А оказывается это здание Каспи банка. Вот жеж блин, понабрали в редакцию гастарбайтеров писак :)
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§ директор пляжа
Re: Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.08.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
понабрали в редакцию гастарбайтеров писак :)
палец вверх!
уважаемая редакция, как желтый может быть моргающим?..
неужели отключили на этом перекрестке
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§ abaika95
Re: Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедный Георгий ко всем статьям его прикапываются но гастром наверно еще никто не называл))
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§ maxsaf
Re: Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За рулем поди был художник Павленский ))
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§ лимон
Re: Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
встретились два одиночества в 6 часов утра на "основной" дороге ;-)
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* Nikola_Esil
Re: Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как желтый может быть моргающим?.. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35814
"желтый мигающий сигнал информирует о наличии нерегулируемого светофором перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности". По городу в ночное время часть светофоров отключают, чтобы, допустим, в 3 часа ночи не стоять на светофоре на пустом перекрестке, а можно было проехать, соблюдая правила пересечения нерегулируемого перекрестка. В этом случае и включается желтый мигающий.
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§ Серый волк
Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10626
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где общий план перекрестка с видимыми знаками приоритета?
Или где сам перекрёсток вообще на фото? Его нет ни в одном кадре.
Догадаться можно только из текста но на фото его нет.
Если ДТП произошло при неработающем светофоре обязательно нужно снимать план с видимыми знаками приоритета. Причем со стороны с которой приближался нарушитель. Такое фото дополнит текст, т.к. о приоритете проезда придется говорить.

Если машины уже растащили и снимаете следы и светофор работает, то у вас не видео. У вас фото. Подберите момент с горящим желтым, либо придется пояснять, особенно если освещение из другой части дня.


Здание "Проектного института" называется в городе горожанами, а не приезжими.

Может быть это влияние попугайных розовых бордюрин?

Почему светофор мигал желтым, когда это один из самымх нагруженных перекрёстков в городе это следующий вопрос. Этот перекрёсток всегда был аварийным.

[Исправлено: Серый волк, 15.08.2019 - 12:32]

[Исправлено: Серый волк, 15.08.2019 - 12:37]
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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