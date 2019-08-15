Автомобиль повредил здание филиала "Каспи Банка" в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Облицовка здания и рама окна пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 15 августа, около 6 часов утра, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Майлина.
На пустом в этот час перекрестке горел мигающий желтый. "Лада Гранта", следовавшая по Майлина, столкнулась с БМВ, которая двигалась по Аль-Фараби. В результате БМВ вынесло на тротуар. Машина врезалась в здание, где располагается филиал "Каспи банка"
- Я вышел не сразу. БМВ стояла на тротуаре, она врезалась в здание по адресу Аль-Фараби, 119, - пояснил "НГ" охранник расположенного поблизости управления статистики Зуфар ИБРАГИМОВ. - "Лада" стояла у светофора, ее развернуло в направлении ж/д вокзала.
По данным пресс-службы департамента полиции, в аварии есть пострадавшие.
- Водитель автомобиля "Лада гранта" 1981 г. р. получил травму грудной клетки, его пассажирка 1978 г. р. - черепно-мозговую травму. Пассажирка из БМВ 2002 г. р. получила ушиб голени, водитель не пострадал, - сообщили в ведомстве. - "Лада Гранта" следовала по второстепенной дороге на мигающий желтый и не уступила дорогу БМВ, которая следовала по основной дороге.
В данный момент собирается материал для принятия процессуального решения. В частности, будет проведена экспертиза относительно ущерба в связи с повреждением здания.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 207
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ну вот и лето - закончилось Сегодня в школах нашей земли, были - линейки. Завтра начинаются - занятия... :lol: :-P
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.