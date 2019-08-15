"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области

Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит в Костанайскую область главы правительства, который прибыл в наш регион вечером 14 августа.

В микрорайоне Северный Мамину рассказали о программе "Нурлы жер", в рамках которой застраивался микрорайон.

- В микрорайоне сейчас 279 домов, одно- и двухэтажных, площадью 100 и 120 кв. м, - рассказал заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК. - Плюс 10 соток земли к каждому дому. Дома стоимостью 120 000 тенге за 1 кв. м. Первоначальный взнос 20% и кредит под 5% на 19 лет.

- Спрос большой? - поинтересовался Мамин.

- Все дома уже распределены, - ответил Карплюк.

- Отлично! - отреагировал премьер-министр.

После этого он зашел в 2-этажный дом Серика ДОНЕНБАЕВА.

Журналистов сразу предупредили, что осматривать дом вместе с премьером-министром нельзя. Позже владелец дома рассказал, что 3 года копил на первоначальный взнос, переехал сюда из Сарыкольского района.

- У меня трое детей, младшему 2 года, - рассказал журналистам Серик Доненбаев. - Я работаю юристом, а жена - педагогом. В месяц будем платить за кредит 84 000 тенге, родственники будут помогать. А премьер-министр подарил мне микроволновую печь.

Из 279 новых домов в Северном микрорайоне Заречного пока не заселены около 70-ти, но все они распределены.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ