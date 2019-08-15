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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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15.08.19 17:54
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
15.08.19 17:27
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"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 августа 2019, 10:08 |  ЖКХ

Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит в Костанайскую область главы правительства, который прибыл в наш регион вечером 14 августа.

В микрорайоне Северный Мамину рассказали о программе "Нурлы жер", в рамках которой застраивался микрорайон.

- В микрорайоне сейчас 279 домов, одно- и двухэтажных, площадью 100 и 120 кв. м, - рассказал заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК. - Плюс 10 соток земли к каждому дому. Дома стоимостью 120 000 тенге за 1 кв. м. Первоначальный взнос 20% и кредит под 5% на 19 лет.

- Спрос большой? - поинтересовался Мамин.

- Все дома уже распределены, - ответил Карплюк.

- Отлично! - отреагировал премьер-министр.

После этого он зашел в 2-этажный дом Серика ДОНЕНБАЕВА.

Журналистов сразу предупредили, что осматривать дом вместе с премьером-министром нельзя. Позже владелец дома рассказал, что 3 года копил на первоначальный взнос, переехал сюда из Сарыкольского района.

- У меня трое детей, младшему 2 года, - рассказал журналистам Серик Доненбаев. - Я работаю юристом, а жена - педагогом. В месяц будем платить за кредит 84 000 тенге, родственники будут помогать. А премьер-министр подарил мне микроволновую печь.

Из 279 новых домов в Северном микрорайоне Заречного пока не заселены около 70-ти, но все они распределены.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Комментарии к новости
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§ zloy kyrgyz
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побольше бы таких поселков, разгрузить город и жить как американцы в пригородах, и дачи ненужны будут :-)
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§ Сергей_я
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2770
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- У меня трое детей, младшему 2 года, - рассказал журналистам Серик Доненбаева. - Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35813

Ошибка, Донебаев же
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§ Добринцофф
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6654
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.08.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
и дачи ненужны будут

На святое покусился!
Что значит дачи не нужны?
Полив в субботу :lol:
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§ Сергей_я
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2770
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Побольше бы таких поселков, разгрузить город и жить как американцы в пригородах, и дачи ненужны будут

Эти дома, что по госпрограмме долго не простоят.
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§ maxsaf
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

Согласен. Нужно только с личным автотранспортом вопрос решить, и бенз подешевле - и народ сам в пригород повалит. Одно странно - труба на крыше плоская - это прикол такой? Ее ветром не свалит?
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§ maxsaf
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько в долларах выходит такой домик на 100 кв.м?
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§ Козлов я
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Одно странно - труба на крыше плоская - это прикол такой? Ее ветром не свалит?
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§ Сергей_я
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2770
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько в долларах выходит такой домик на 100 кв.м?

390 курс
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§ директор пляжа
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Эти дома, что по госпрограмме долго не простоят.

с чего это?
из кирпича же. не из фольги. Есть инфа что рухнут?.. год-2-3?
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§ alex_60
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4531
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//У меня трое детей, младшему 2 года, - рассказал журналистам Серик Доненбаев. - Я работаю юристом, а жена - педагогом. В месяц будем платить за кредит 84 000 тенге,//

и как жить собираются 19 лет. с тремя детьми.
педагог и юрист.
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§ maxsaf
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на план микрорайона - минималистичный, туда бы чуток разнообразия, два-три мини-парка с детскими площадками, и улицы слишком скучно-прямые. Вы не подумайте, я не докапываюсь, просто людям там по 20 лет жить. Наскучит же.
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§ abaika95
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага переселимся мы все в пригород, а дорожных развязок-нуль,будем торчать в пробках по 3 часа, а про плоский дымоход Земляк должен растолковать, кстати часто стал такие замечать дешевле паходу)
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§ Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько в долларах выходит такой домик на 100 кв.м?

В долларах сейчас сильно цены просели. Двушка в хрущёвке в 13-м стоила 35000 долларов, сейчас - 17 000.
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§ maxsaf
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Легко, 500 000 - 84 000. Еще останется на телик, велик, и родным помогут.
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§ maxsaf
Re: "Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Квартиры я примерно цены знаю, про домик интересно. Кажется, дороговато на вскидку.
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Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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