"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Премьер-министр РК Аскар МАМИН сегодня, 15 августа, посетил новый микрорайон Северный в п. Заречный Костанайского района. С этого посещения начался рабочий визит в Костанайскую область главы правительства, который прибыл в наш регион вечером 14 августа.
В микрорайоне Северный Мамину рассказали о программе "Нурлы жер", в рамках которой застраивался микрорайон.
- В микрорайоне сейчас 279 домов, одно- и двухэтажных, площадью 100 и 120 кв. м, - рассказал заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК. - Плюс 10 соток земли к каждому дому. Дома стоимостью 120 000 тенге за 1 кв. м. Первоначальный взнос 20% и кредит под 5% на 19 лет.
- Спрос большой? - поинтересовался Мамин.
- Все дома уже распределены, - ответил Карплюк.
- Отлично! - отреагировал премьер-министр.
После этого он зашел в 2-этажный дом Серика ДОНЕНБАЕВА.
Журналистов сразу предупредили, что осматривать дом вместе с премьером-министром нельзя. Позже владелец дома рассказал, что 3 года копил на первоначальный взнос, переехал сюда из Сарыкольского района.
- У меня трое детей, младшему 2 года, - рассказал журналистам Серик Доненбаев. - Я работаю юристом, а жена - педагогом. В месяц будем платить за кредит 84 000 тенге, родственники будут помогать. А премьер-министр подарил мне микроволновую печь.
Из 279 новых домов в Северном микрорайоне Заречного пока не заселены около 70-ти, но все они распределены.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ну вот и лето - закончилось Сегодня в школах нашей земли, были - линейки. Завтра начинаются - занятия... :lol: :-P
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.