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Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
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"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
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Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения

Георгий ГОВОРОВ

15 августа 2019, 11:51 |  Общество

25 июня аким Костаная Кайрат Ахметов на встрече в начальной школе № 24 «А» сообщил, что в здании бывшего профессионально-технического колледжа будет открыта средняя школа с казахским языком обучения. В нее планировали перевести школу № 24 «А», однако после волны возмущения родителей учеников, на которую отреагировал даже глава государства, от намерения отказались. Но без пострадавших в этой ситуации все-таки не обошлось - детский сад «Ясмин», который раньше размещался в здании колледжа, оказался на грани закрытия.

Детскую площадку учредитель заберет на новое место 

В аренде отказано

Три года назад предприниматель Салтанат ИСМАГУЛОВА открыла на базе КГКП «Профессионально-технический колледж» частный детский сад на 90 человек. Когда все условия для детей были созданы, к проекту подключилось государство. На каждого ребенка из бюджета стали выделять деньги. В этом году у здания сменился балансодержатель: из областного подчинения его передали в ведение городского отдела образования.

Все лето в здании колледжа идет ремонт: асфальт разобран на кусочки, вокруг много строительной техники, коммуникации отключены. Поэтому все дети временно разместились в другом детсаду. 1 сентября они должны вернуться, но уже 17 ноября закончится срок действия договора аренды. Согласно этому документу, учредитель имеет право продлить его на 5 лет - при условии, что детсад работал без нареканий и родители воспитанников довольны условиями. Соответствующие документы Салтанат Исмагулова уже собрала. Правда, вступают они в силу только после истечения сроков предыдущего договора. Этим и воспользовался городской отдел образования, направив уведомление об одностороннем расторжении договора имущественного найма.

Три других садика на базе костанайских школ, где учредителем выступает Салтанат Исмагулова, успешно прошли все юридические процедуры и в новом учебном году продолжат принимать детей.

Салтанат Исмагулова: «Мы сумели доказать свою надежность»

- Вы не представляете, как было сложно набрать детей в садик «Ясмин», - пожаловалась «НГ» предприниматель. - Родители не очень доверяют частным садикам. У людей возникало ощущение, что мы какие-то однодневки. Родители боялись отдавать детей. Когда начали работать, мы сумели доказать свою надежность, и заявок стало больше, чем мест. Теперь вся наша работа может оказаться бессмысленной.

По словам Салтанат Исмагуловой, в прошлом году она попыталась выкупить здание по ул. Пушкина, чтобы детсад переехал из арендуемого помещения в свое. Но банк отказал в предоставлении кредита, и идея осталась нереализованной.

- Хотели было воспользоваться услугами фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Даму», но сейчас они не субсидируют, денег нет, - рассказала предприниматель. - Это только на словах есть беспроцентные кредиты. С октября прошлого года, еще до того, как возникла эта ситуация, пытались достучаться до властей и выкупить себе помещение под садик.

Сейчас Исмагулова ищет новое здание, чтобы арендовать, а по возможности в будущем выкупить его. Необходимо помещение площадью почти 400 кв. м, сейчас садик занимает 275 кв. м. Кроме того, рядом нужно место под детскую площадку.

 «Мы стали большой семьей»

В понедельник, 12 августа, в детском саду прошло собрание родителей.

Родители беспокоятся, что им снова придется встать в очередь на место в детсаду

- Я отдала в садик ребенка, когда ему не было и 2 лет. Ребенку здесь нравится. В садике он чувствует себя как дома, спокойно может зайти в кабинет заведующей, - рассказала «НГ» Кристина КАЛИНИЧЕНКО. - Дочке сейчас 4,5 года. Дети и воспитатели стали большой семьей. Если нас отсюда выгонят, я знаю, что мой ребенок не пойдет в другой садик, в другой коллектив.

Кристина Калиниченко: «В садике ребенок чувствует себя как дома»

Родители беспокоились из-за того, что переводить детей в другие детсады отдел образования, по их словам, и не собирается. То есть после 17 ноября, если вопрос с помещением не будет решен, они должны будут вновь встать в очередь на место в детском саду.

- Нам остался год до школы. Я представить не могу, как тяжело дочери придется адаптироваться в новом коллективе, - сетует Алия МУРАТОВА. - Дочка здесь научилась говорить, здесь у нее лучшая подруга. Как переводить в другой садик, если у нее одна подруга?

Мама Ралины Муратовой считает, что ребенку будет трудно адаптироваться в новом коллективе

В детсаду «Ясмин» 90 детей, они разделены поровну на три группы: две с русским языком обучения и одна - с казахским. Сыну Куаныша ЖЕНАБАЕВА Алдияру 4 года. Семья специально искала садик, где ребенок мог бы обучаться на государственном языке.

- Сын выучил казахский только в садике, дома мы с ним обычно разговаривали на русском, - рассказал Куаныш. - Здесь все с ним стараются общаться на казахском, даже нянечки из русских групп. Ребенок в садик ходит с удовольствием, ему здесь нравится. Я работаю в банке, могу задержаться на работе. Воспитатели уже знают нашу семью, ждут до последнего.

 Всех примут в мини-центр

В отделе образования акимата Костаная «НГ» сообщили, что после ремонта в здании будут открыты школа-гимназия и мини-центр с государственным языком обучения. И пояснили: «Государственный мини-центр с полным днем пребывания по содержанию и характеру работы практически не отличается от детского сада, меняется только форма собственности».

После ремонта в здании бывшего колледжа разместятся школа и мини-центр

- Родители, не желающие менять место расположения детского сада, будут иметь возможность получить направление в государственный мини-центр в электронной системе «Индиго», - сообщила руководитель сектора дошкольного образования Галина ПОПОВА. - Причем дети, обучающиеся в группах с русским языком обучения, также смогут закончить детский сад в этом же мини-центре. Если группа будет сформирована, то мы либо предложим сотрудникам частного садика «Ясмин» работать в штате нового мини-центра, либо, если они откажутся, наймем новых сотрудников.

В отделе образования также отметили, что государственный заказ на подушевое финансирование для детского сада «Ясмин» сохраняется в полном объеме. Салтанат Исмагуловой необходимо только подобрать подходящее помещение для размещения детского сада.

 Что дальше?

Салтанат Исмагулова сообщила, что всю собственность, включая игрушки, мебель, новый кабинет робототехники и детскую площадку, она заберет. Так что обустраивать это помещение отделу образования придется заново.

Родители воспитанников детсада «Ясмин» написали жалобу в администрацию президента и коллективное письмо в адрес акима области, а 27 августа записались на прием в городской акимат. Они хотят, чтобы «Ясмин» работал на прежнем месте хотя бы до выпуска их детей.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нее планировали перевести школу № 24 «А», однако после волны возмущения родителей учеников, на которую отреагировал даже глава государства, от намерения отказались. Но без пострадавших в этой ситуации все-таки не обошлось - детский сад «Ясмин», который раньше размещался в здании колледжа, оказался на грани закрытия. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35811?1565848736

Вот вам и эффект бабочки - и всё по причине, что каким-то людям нужна была "казахская школа в центре".
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§ zloy kyrgyz
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 15.08.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот замкнутый круг и закрылся, та очень нехорошая фейковая история с "закрытием" школы дала свои плоды, теперь из за нерадивых писак, страдают родители воспитанников детского сада :-(
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§ abaika95
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну давайте налетайте) я даже представить немогу кого сейчас крайним сделают в комментах) но ложа руку на сердце, я конечно не Мурзилка высоких акунаматавских речей говорить не умею, но помойму во всей этой истории изначально акимат все делал правильно, даже с родителями вопрос вроде уладили потихой, а потом откуда невозьмись пролетела инфа что в Костанае закрывают "единственную" (подумать только) Казахоязычную школу! Ужыс, общественность у нас как оголодавшая собака че не кинь все съедят и добавки попросят,даже не разбираясь в вопросе,линчуют всех и вся) вот и скажи что иронии судьбы нет) теперь детский сад в пролете... родители детсадовцов будут бугуртить и так до бесконечности, а все изза вброса) вот она сила соц сетей
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§ maxsaf
Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.08.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас кому-то Мурзилка из соседнего кабинета подзатыльник отвесит ))
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§ abaika95
Партнерство костанайского частного детсада и государства разбилось о благие намерения
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Щас кому-то Мурзилка из соседнего кабинета подзатыльник отвесит ))

За что?) я его не оскорбил ни разу)
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§ Victor Yang
Re: Партнерство костанайского частного детсада и государства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
даже с родителями вопрос вроде уладили потихой

Ничего там не уладили - родители были против перевода в другую школу, а аким сдался. Президент вмешался уже позже и ни на что, по сути, не повлиял.
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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