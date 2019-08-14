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drakon
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
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Стрелец
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
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"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата

Евгений ШИБАРШИН

14 августа 2019, 15:17 |  Государство

Вопрос о выполнении мероприятий по цифровизации государственных услуг обсудили сегодня, 14 августа, на очередной сессии Костанайского областного маслихата.

Руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Еркебулан АБДУКАРИМОВ сообщил депутатам, что в рамках программы «Цифровой Казахстан» запущены мобильные приложения, через которые в электронном виде можно, например, получить информацию о перекрытии дорог, об административных штрафах, оплатить коммунальные услуги, записаться на прием к врачу, вызвать скорую помощь. Автоматизированы запись заявлений в детсады, прием в 1-й класс школ и на 1-й курс колледжей. Создан Центр оперативного реагирования, через который граждане в режиме реального времени могут сообщать о проблемах в коммунальной сфере, ДТП и других происшествиях. Ведется работа по созданию регионального геоинформационного портала, через который можно будет получать сведения по использованию земельных участков, о расположении инженерных сетей и другую информацию.

Депутат Сабит АГАЙДАРОВ из Узункольского района задал докладчику резонный вопрос:

- Для того, чтобы пользоваться электронными приложениям, о которых вы рассказали, нужен Интернет. А как быть, если его нет?

Абдукаримов заверил, что до конца 2020 года будет реализована республиканская программа на основе частно-государственного партнерства и доступ к сети Интернет в области появится еще у 53 отдаленных сел.

Руководитель управления координации фронт-офиса филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" Асель НАУРАЗБАЕВА рассказала о том, что в Казахстане в реестр включены 742 государственные услуги. Около 85% из них уже оказываются не в бумажном, а электронном виде. Причем 71% услуг автоматизирован. К 2010 году этот показатель планируется довести до 90%.

- Мы подошли к тому, что цифровизация неизбежно вошла в жизнь каждого гражданина, - считает Науразбаева. - Только за 7 месяцев текущего года мы выдали более 180 000 электронных цифровых подписей и зарегистрировали в базе мобильных граждан более 200 000 человек.

Перед сессией представители постоянных комиссий облмаслихата побывали в госучреждениях и посмотрели, как программа «Цифровой Казахстан» реализуется на практике. Председатель комиссии по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ положительно оценила переход на новые технологии в обслуживании пациентов поликлиник и больниц.

Однако член Общественного совета Костанайской области Сергей ЖАЛЫБИН предложил депутатам «опуститься на землю». Он рассказал о недавнем случае, когда в 3 часа ночи пришлось вызывать скорую, больную привезли в городскую больницу, но до утра к ней никто из персонала даже не подошел.

- Слушаю ваши выступления и хочу сказать, что всем этим (цифровизацией – Е.Ш.) мы, в конце концов, овладеем, но с чем люди сталкиваются на практике? Как эту ситуацию переломить? – спросил Жалыбин.

Его поддержала председательствующая на сессии депутат Алма ДОЩАНОВА:

- Давайте, коллеги, действительно, спустимся на землю. К сожалению, такие случаи не единичны. Когда мы обсуждаем системообразующие процессы, необходимо анализировать: а что на самом деле есть? Это вопиющий факт. Есть конкретный исполнитель, есть конкретный главный врач – эти вещи нельзя оставлять без внимания.

Депутат Татьяна Булгацевич - сама врач, поэтому согласилась, что цифровизация - лишь одна из тем, «но есть другая проблема – дефицит врачебных кадров».

- Никакой компьютер не заменит рук врача, его интеллекта, его участия в судьбе больного, - считает Булгацевич. – Параллельно цифровизации мы постоянно говорим о том, что техника не заменит врача.

Она сообщила, что по инициативе акима области принято решение о выделении из бюджета 135 млн тенге для создания условий врачам, решившим приехать в Костанайскую область. Что же касается случая, рассказанного Жалыбиным, Булгацевич пообещала разобраться во всех обстоятельствах.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановления со своими рекомендациями органам исполнительной власти.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Ваш земляк
Re: "Давайте спустимся на землю!" - реализацию...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2402
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2010 году этот показатель планируется довести до 90%. НГ, вы в каком году живёте?! :-P
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§ unrepeatable
Re: "Давайте спустимся на землю!" - реализацию...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично пользуюсь множеством приложений, плачу коммуналку, налоги, штрафы и тд. Очень удобно. Живу в селе, интернет есть.
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§ alex_60
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
штрафы


нехорошо нарушать законы.
тем более в селе.
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§ alex_60
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мангалы на Алтынсарина наверняка с утра 16 начнут работать,
так что улицу не в 13 а раньше закроют.
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§ Стрелец
Re: "Давайте спустимся на землю!" - реализацию...
Стрелец


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 14.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При всех этих разговорах о цифровизации,в Рудном до сих пор реле времени для управления процессом включения-отключения наружного освещения перенастраивают вручную один раз в месяц.А продолжительность светового дня меняется ежедневно!!!
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§ drakon
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17077
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тем более в селе.

Цыфрызация. Что делать?
Наверное много - Умных Светофоров?... :lol: :oops:
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