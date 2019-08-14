По 500 тракторов "Кировец" планируется выпускать ежегодно с 2022 года для реализации на казахстанском рынке, передает Informburo.kz

В конце 2019 года АО "Петербургский тракторный завод" поставит первые машкомплекты "Кировцев", в рамках заключенного соглашения по промсборке тракторов марки "Кировец", на базе костанайского АО "Агромашхолдинг KZ". На первом этапе планируется собирать 200 тракторов, а в 2022 году выйти на проектную мощность в 500 тракторов. Об этом сообщила вице-президент АО "Агромашхолдинг KZ" Динара Шукижанова.

В апреле 2019 года АО "Агромашхолдинг KZ" и АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ, дочернее предприятие ОАО "Кировский завод") подписали соглашение о промышленной сборке тракторов "Кировец" в Костанае.

Это уже вторая попытка сборки "Кировцев" в Казахстане. Ранее наладить их производство в Костанае пробовала российская компания ТОО "Урал ЛТД", официальный дистрибьютор ПТЗ, в 2018 году. Но на стадии выделения земельного участка компания отказалась от проекта, не сумев самостоятельно собрать необходимую сумму инвестиций на строительство и сборку. Финансовую поддержку ТОО "Урал ЛТД" от ПТЗ не получило.

До сих пор о сроках запуска, объёме инвестиций, производства и других деталях совместного проекта ПТЗ и "Агромашхолдинга" не было известно. Вице-президент АО "Агромашхолдинг KZ" Динара Шукижанова раскрыла подробности сделки.

Производство тракторов "Кировец" будет организовано на производственных площадях АО "Агромашхолдинг KZ" в Костанае. Сейчас для этого на предприятии модернизируется цех площадью 2400 квадратов.

ПТЗ будет поставлять машинокомплекты и осуществлять трансферт технологий.

Официально утверждённый объём инвестиций в проект - 1,7 млрд тенге. Это будут собственные средства "Агромашхолдинга", которые будут инвестированы в реконструкцию производственной площадки, приобретение машкомплектов и оборудования.

"В рамках соглашения на седьмом году производства есть покраска кабины, раскройка, гибка. Для этого потребуется достаточно серьезное технологическое оборудование", - поясняет Динара Шукижанова.

Серьёзные операции по локализации планируются также на 3-4 год производства.

Каким будет модельный ряд выпускаемых тракторов, стороны не разглашают. Но источник, близкий к сделке, сообщил, что в Казахстане будет производиться вся линейка тракторов "Кировец".

Поставлять тракторы "Агромашхолдинг", согласно договорённостям, сможет пока только в Казахстан.

По данным Министерства сельского хозяйства РК ежегодная потребность в тракторах в Казахстане составляет около 1600 единиц. В период с 2014 по 2017 год в стране было реализовано около 500 "Кировцев".

"Агромашхолдинг" считает, что потребность тракторов в этом сегменте (энергонасыщенные тракторы свыше 350 лошадиных сил) от 500 до 800 единиц. "В среднем это, я думаю, 550 единиц с учётом того, что есть конкуренты: John Deere и другие", - оценивает Динара Шукижанова.

Она сообщает, что стоимость собранного в Казахстане трактора не повысится и будет такая же, как и на петербургский.Что касается розничной цены, то собеседница не пообещала, что она будет ниже, но отметила, что точно не будет выше.

Схема сбыта тракторов между предприятиями ещё не разработана. "Мы этот вопрос прорабатываем: будет ли это синергия наших дилерских центров и ПТЗ, или мы будем выступать производственной площадкой, а сбыт будет вестись через их дилерские центры", - говорит Динара Шукижанова.

Сотрудники ПТЗ уже провели инспекцию всех филиалов "Агромашхолдинга" и всей его сервисной сети. "Мы оказываем сервис по комбайну с 2003 года и принцип обслуживания комбайна и трактора похож процентов на 60. Руководители наших филиалов уже ездят на кировский завод и проходят обучение", - говорит Динара Шукижанова.

Ещё до подписания соглашения с Агромашхолдингом директор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков во время своего визита в Астану в январе 2019 года сообщал, что ПТЗ заинтересован не только в организации выпуска энергосберегающих тракторов, но и в создании производства комплектующих: карданных валов и колесных дисков.

Динара Шукижанова подтверждает, что проект "Кировец", помимо производства тракторов, предполагает локализацию некоторых запчастей, то есть производство. При этом она подчеркнула, что рассматривается не только производственная площадка Агромашхолдинга, совместно с МИРом отрабатываются и другие.

Например, в ходе январского визита глава ПТЗ ознакомился с потенциалом производственных площадок АО "АгромашХолдинг KZ", ТОО "СарыаркаАвтоПром", а также Индустриальной зоны в городе Костанае.

"Если будет какой-то завод, который сможет делать для Кировского завода пластик, это будут отношения между этим заводом и кировским. Агромашхолдинг в этой схеме участвовать не будет", - поясняет Динара Шукижанова.

Как поясняет Динара Шукижанова, в случае решения производить компоненты на мощностях "Агромашхолдинг", предприятие сможет реализовывать их и на вторичном рынке. Причём не только на рынке Казахстана и России.

"Производство будет не только для ПТЗ. Комплектующие — это очень затратная часть и поставлять только на кировский завод — это утопичный бизнес", - говорит она.

При этом стоит упомянуть, что в Казахстане, в отличие от России, на компоненты не распространяется утилизационный сбор. Поэтому дополнительного преимущества от углубления локализации казахстанские производители не имеют.