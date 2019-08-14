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Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
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Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы

14 августа 2019, 08:27 |  Общество

Ошибка была обнаружена на монете номиналом в 100 тенге образца 2019 года, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Амир Абдулхаимов

В слове júz (жүз - прим.) вместо положенной латинской буквы "ú"("ү" - прим.) указана буква "y"("ы" - прим.), что меняет произношение и значение слова. 

"Национальный Банк осведомлен о выпуске в обращение части тиража циркуляционной монеты номиналом 100 тенге образца 2019 года с неточностью в надписи на рифленой боковой поверхности - гурте. Аналогичные обращения уже поступали от граждан республики, в связи с чем Нацбанк выражает благодарность всем обратившимся за внимание к национальной валюте Казахстана", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По информации финрегулятора, замена одного буквенного символа латинской графики на другой в надписи на гурте монеты произошла из-за сбоя компьютерного оборудования.

"Гуртонадпись находится на рифленой боковой поверхности монеты, она является защитным элементом от подделок и не относится к ее информативной части. Основная информация о номинальной стоимости монеты и ее государственной принадлежности, утвержденная Национальным Банком, расположена на лицевой и оборотной сторонах монеты", - отметили в банке. 

Национальный Банк принял меры, которые позволят не допустить возникновение подобных инцидентов в будущем.

"В частности, четко регламентирована процедура проверки компьютерного оборудования на совместимость и корректное отображение графических файлов", - говорится в сообщении. 

В Нацбанке заверили, что последующее производство монет выполнят без ошибок. Монету с неверной буквой не будут изымать из оборота, ею можно расплачиваться в магазинах и использовать для погашения различных платежей.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///произошла из-за сбоя компьютерного оборудования.//

во всем и всегда виноват компьютерный сбой.
компьютер заменил одну букву на другую. не смешно даже.
отмазка для идиотов.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2019 - 08:39]
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§ yudjin
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6046
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
во всем и всегда виноват компьютерный сбой.

ага...осенама смешная отмазка, отнака...
сифрависасия, отнака...

А может просто желание бежать впереди паровоза, когда в кириллице то не овладели массово и вводят вообще неизвестный, не откорректированный, не подтянутый к правилам, наспех состряпанный, хоть и с третьей попытки утвержденный алфавит?
Да и компетентность от дизайнеров, до утверждающих подписантов налицо.

Мало того, что стремя буквами "У" так на... путали, так еще букву Ц вообще исключили из языка... теперь у нас такая удивительная полиСия, что только в Сирк этих спеСиалистов по языку отправляй.
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§ директор пляжа
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
полиСия

:lol: :lol: :lol:
а я хотел бы взглянуть в глаза тому советнику в чью голову и под чем пришла эта современная идея. 2 вопроса: почему и главное зачем?
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§ yudjin
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6046
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
2 вопроса: почему и главное зачем?

самое смешно, что как все же верно ХЗ... не факт, что и сейчас правильно написано
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§ alex_60
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно на диверсанта списать.
хотел чтобы было как на заборе,
среднюю букву успел поменять, а крайние нет.
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* Серый волк
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10616
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие монеты с ошибками, если выпущены небольшой партией стоят страшных денег у ̶о̶н̶о̶м̶а̶с̶т̶о̶в̶ нумизмастов, которые их коллекционируют. Доходит до сотен $ В редких случаях до тысяч. Если будут выпускать много, то это уже не коллекционная ошибка - а идиотство и сами себе глупые буратины. :lol:

Примеры монет за 100000 и за 300000 Р за штучку.
https://ru-moneta.ru/publikatsii/pereputki-monety-oshibki-naibolee-tsennye-varianty.php

[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 07:48]
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§ Сергей_я
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2765
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не откорректированный, не подтянутый к правилам, наспех состряпанный, хоть и с третьей попытки утвержденный алфавит?

это еще только начинают вводить, страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.
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§ yudjin
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6046
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.

эт точно. Вчера пошел за рабочими тетрадями по предметам для 3 класса в книжный магазин...в том числе и по казахскому языку. Было страшно открыть... вдруг там уже это...
Выдохнул... знакомые родные буквы пока еще. Порадовался размеру тетрадей - размер из А4 (кроме английского) уменьшили до нормальной тетради. Но вот цены конечно, трындец... за 7 предметов 9000... не хило на тетрадочки-разукрашечки с наклеечками.
И это без музыки, русского и математики...Слава министру образования, наш учитель не признает эти "веселые картинки" и обходится без них.
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* Серый волк
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10616
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: Было страшно открыть... вдруг там уже это...
Цитата:
Сергей_я: только начинают вводить, страшно представить будет когда введут на обязаловку. Вот уже где ошибок будет вагон и маленькая тележка.

Переход на алфавит в котором не хватает букв для звуков должен был превратиться в цирковой номер. :-)
В соседнем Узбекистане сейчас параллельно три языка гуляет в написании параллельно, их родной который некоторые принципиально не стали переписывать + книги. родной на латинице и русский на латинице.
Пока отращивали языки экономика едва живых предприятий утонула, наверное языки последнее что их совсем перегрузило.
И главным продуктом стали Дыни.

Теперь внимание вопрос знатокам!

Как будет выглядеть самая вытаскивающая их экономику надпись "ОДЫН ДЫН" :-) Если её попытаться написать на латинице

[Исправлено: Серый волк, 14.08.2019 - 08:25]
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§ Тот самый
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
самое смешно, что как все же верно ХЗ... не факт, что и сейчас правильно написано


Вообще с буквами У особенно перемудрили в новом алфавите. И есть версия, что не случайно: надо было чтобы слово "Нұрсұлтан" писалось как Nursultan без умляутов. Хотя буква У в казахском используется чаще и логичнее было бы именно ее сделать U, а для Ұ использовать U'. Тем более, что во многих иностранных языках U тоже обозначает звук "У".

Но у нас свой путь, тогда бы название столицы было Nu'rsu'ltan, решили наверное, что как-то не очень выглядит, не понятно как читается и подогнали алфавит.

[Исправлено: Тот самый, 14.08.2019 - 11:28]
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§ yudjin
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6046
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.08.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
читается и подогнали алфавит.

Ну это же сразу было понятно, чтобы имя первого и единственного на тот момент и всё, что с ним связано, писалось красиво... а как будет народ с эти жить ?... кого это волнует , когда идёт поиск места в глобальном мире и попадание пальцем в 50-ку.

Цитата:
Тот самый:
Вообще с буквами У особенно перемудрили в новом алфавите.

Еще один секрет нового алфавита... написание звуков Ю и Я.
Оказывается, теперь надо сортировать слова с этими звуками... заимствованное как например парашют, муляж или в степи рожденное как например қоян и аю. Отсюда и написание будет разное. Вы представляете взрывающийся мозг ребенка.

Кстати, и мягкого знака тоже жок... теперь будет аквареЛ, аЛбом, компютер.
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§ Ваш земляк
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2402
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.08.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато не на кириллице! Ну а что вы хотели - тауэльсиздик!!!
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§ Сабыр
Re: Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое позорище с этой латинизацией.. Пишут кто во что горазд. Стыдно за гос-во. Впрочем,не в первый раз :lol: Всё у нас через одно место.
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§ Тот самый
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.08.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
взрывающийся мозг ребенка


Да, по своим заметил: дети, которые уже научились читать на русском, но еще не изучают казахский, теперь выпадают на пару-тройку лет в его изучении из-за латиницы. Им недоступно чтение вывесок на магазинах, плакатов простейших для детей в поликлиниках и пр. картинки с надписями. Даже их родители не всегда смогут прочитать и подсказать что там написано на латинице. А сравнение - это одна из самых эффективных форм изучения языка, розетта стоун.

Также и с казахскими детьми наверное, если родители не научат и будут учиться в казахской школе, то русский (как я понимаю) начнут учить как иностранный язык с 5го класса.
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