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maxsaf
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13.08.19 20:30
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13.08.19 20:28
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: который не вам, а виталу предназначен Как не мне если беседа в постах 36,38 с моего имени началась. И ты первый ее начал.
13.08.19 20:26
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: опыт видать в этом вопросе имеется. Я подумал, если вы ответите на комент, который не вам, а виталу предназначен - то предложу вас свидетелем поприсутствовать. Намного легче опровергнуть...
13.08.19 20:21
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сколько получает. И сколько отсылает ))
13.08.19 20:16
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Турнир по казак куреси, посвященный Курбан айту, провели во дворе мечети в Костанае

Николай СОЛОВЬЕВ

13 августа 2019, 16:46 |  Спорт

С утра 13 августа во дворе костанайской мечети «Аймагамбет кажы Спанулы», который стал местом проведения турнира, царила непривычная для культовых заведений суматоха.

Мужчины покрыли борцовскими матами двор, установили две праздничные юрты для переодевания, расставили скамейки для зрителей. Собрались более 30 борцов, все они - прихожане мечетей городов и районов области.

Соревнования по казак куреси стали спортивной составляющей праздника Курбан айт. Участники боролись только в двух весовых категориях: до 70 кг и +70 кг.

- Здесь не участвуют профессиональные спортсмены, только любители спорта. Самое важное, что все они намазханы - читают намаз, - рассказал «НГ» один из организаторов турнира, представитель НПО «Социум & Я» Абай ДУЙСЕНОВ. - Чтобы любители борьбы тоже могли выразить себя в традиционном виде спорта, показали свой уровень. Пусть профессионалы показывают результаты на больших турнирах в республике, а здесь мы хотим поддержать традиции, национальные виды спорта. Всегда было у мусульман - спортивные состязания в честь праздника Курбан байрам.

Победителем турнира в категории до 70 кг стал рудничанин Медеу АЗНАБАЕВ.

Медеу Азнабаев (в синем) из Рудного занял первое место в весовой категории до 70 кг

- Еще в школе и в институте я боролся, тогда этот вид спорта назывался казакша курес, - поделился он с «НГ» перед началом турнира. - Сейчас чту Коран, читаю намаз. Я пришел, чтобы поддержать праздник. Выиграю или нет - на все воля Аллаха.

Победителем в категории +70 кг стал Ерлан Касымов, Вторые места заняли Сымбаев Марат (до 70 кг) и Сатжан Сиязов (+70 кг), третьи: Рахат Жаксылыков (до 70 кг) и Канат Кожахметов (+70 кг).

Наградой за первое место стал велосипед, за второе - домбра, за третье - беспроводные наушники. Призы выделило управление по делам религии акимата Костанайской области.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ юля елиссева
Re: Турнир по казак куреси, посвященный Курбан айту, провели во...
юля елиссева


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Сообщений: 1220
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.08.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь какой прекрасный стадион был на месте этой мечети! Но, не нужны нам стадионы, нам храмы жрецов подавай! Синагога и мечеть на месте стадионов есть! Осталось снести Центральный стадион, поскольку все равно кривоногие ногомячеры из "Тобола" играть не умеют и там очередной храм забабахать!
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