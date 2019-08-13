Турнир по казак куреси, посвященный Курбан айту, провели во дворе мечети в Костанае

С утра 13 августа во дворе костанайской мечети «Аймагамбет кажы Спанулы», который стал местом проведения турнира, царила непривычная для культовых заведений суматоха.

Мужчины покрыли борцовскими матами двор, установили две праздничные юрты для переодевания, расставили скамейки для зрителей. Собрались более 30 борцов, все они - прихожане мечетей городов и районов области.

Соревнования по казак куреси стали спортивной составляющей праздника Курбан айт. Участники боролись только в двух весовых категориях: до 70 кг и +70 кг.

- Здесь не участвуют профессиональные спортсмены, только любители спорта. Самое важное, что все они намазханы - читают намаз, - рассказал «НГ» один из организаторов турнира, представитель НПО «Социум & Я» Абай ДУЙСЕНОВ. - Чтобы любители борьбы тоже могли выразить себя в традиционном виде спорта, показали свой уровень. Пусть профессионалы показывают результаты на больших турнирах в республике, а здесь мы хотим поддержать традиции, национальные виды спорта. Всегда было у мусульман - спортивные состязания в честь праздника Курбан байрам.

Победителем турнира в категории до 70 кг стал рудничанин Медеу АЗНАБАЕВ.

Медеу Азнабаев (в синем) из Рудного занял первое место в весовой категории до 70 кг

- Еще в школе и в институте я боролся, тогда этот вид спорта назывался казакша курес, - поделился он с «НГ» перед началом турнира. - Сейчас чту Коран, читаю намаз. Я пришел, чтобы поддержать праздник. Выиграю или нет - на все воля Аллаха.

Победителем в категории +70 кг стал Ерлан Касымов, Вторые места заняли Сымбаев Марат (до 70 кг) и Сатжан Сиязов (+70 кг), третьи: Рахат Жаксылыков (до 70 кг) и Канат Кожахметов (+70 кг).

Наградой за первое место стал велосипед, за второе - домбра, за третье - беспроводные наушники. Призы выделило управление по делам религии акимата Костанайской области.



Фото Николая СОЛОВЬЕВА