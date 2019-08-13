Сроки осенней охоты определили в Костанайской области
Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира определила сроки проведения любительской (спортивной) осенней охоты на закрепленных охотничьих угодьях на территории региона.
Иллюстративное фото steemitimages.com
Об этом сегодня, 13 августа, сообщил главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Рустам БИДИБАЕВ.
На кабана, барсука можно будет охотиться с 7 сентября по 31 декабря 2019 года;
- на гусей, уток, лысух и тетеревов с 7 сентября по 30 ноября 2019 года;
- на куропаток с 7 сентября по 15 ноября 2019 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 24 августа в специально отведенных местах);
- на сибирскую косулю (самка, сеголеток) с 20 сентября по 31 декабря 2019 года;
- на ондатру с 1 октября 2019 года по 15 февраля 2020 года;
- на корсака, лисицу и зайца с 1 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года (с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами с 15 октября в специально отведенных местах).
Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.
В инспекции напомнили, что каждый охотник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, а также правила личной безопасности при обращении с оружием, охоту на копытных производить только в сопровождении егеря охотхозяйственной организации. Охоту с собаками и ловчими птицами проводить при наличии их регистрации, в установленном порядке.
В соответствии с приказом и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 ноября 2016 года № 265, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.
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