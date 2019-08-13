Форум
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Взаимные тыканья палкой у нас еще раньше начались. Вам не нравится когда я сравниваю увасунас. Потом начинаются переходы на личности.
13.08.19 20:30
Серый волк
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Гога: Можно ли вывеЗти девушку из деревни ? Можно, но вот вывеСти деревню из девушки нельзя. И из желтой прессы практически ничего не вывести будет, если подхватят как уничтожение Гагарина и как...
13.08.19 20:28
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: который не вам, а виталу предназначен Как не мне если беседа в постах 36,38 с моего имени началась. И ты первый ее начал.
13.08.19 20:26
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: опыт видать в этом вопросе имеется. Я подумал, если вы ответите на комент, который не вам, а виталу предназначен - то предложу вас свидетелем поприсутствовать. Намного легче опровергнуть...
13.08.19 20:21
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сколько получает. И сколько отсылает ))
13.08.19 20:16
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сроки осенней охоты определили в Костанайской области

13 августа 2019, 15:35 |  Государство

Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира определила сроки проведения любительской (спортивной) осенней охоты на закрепленных охотничьих угодьях на территории региона.

Иллюстративное фото steemitimages.com

Об этом сегодня, 13 августа, сообщил главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Рустам БИДИБАЕВ.

На кабана, барсука можно будет охотиться с 7 сентября по 31 декабря 2019 года;

- на гусей, уток, лысух и тетеревов с 7 сентября по 30 ноября 2019 года;

- на куропаток с 7 сентября по 15 ноября 2019 года (с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 24 августа в специально отведенных местах);

- на сибирскую косулю (самка, сеголеток) с 20 сентября по 31 декабря 2019 года;

- на ондатру с 1 октября 2019 года по 15 февраля 2020 года;

- на корсака, лисицу и зайца с 1 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года (с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами с 15 октября в специально отведенных местах).

Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.

В инспекции напомнили, что каждый охотник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, а также правила личной безопасности при обращении с оружием, охоту на копытных производить только в сопровождении егеря охотхозяйственной организации. Охоту с собаками и ловчими птицами проводить при наличии их регистрации, в установленном порядке.

В соответствии с приказом и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 ноября 2016 года № 265, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.08.19 18:12 Маршрутный автобус снес ограждение на одной из центральных улиц в Костанае
13.08.19 16:46 Турнир по казак куреси, посвященный Курбан айту, провели во дворе мечети в Костанае
13.08.19 15:06 «Читать непривычно»: почему дети главы МОН пойдут в школу без планшетов
13.08.19 14:05 Колесо обозрения за 330 миллионов тенге вновь пытаются запустить в Рудном
13.08.19 13:54 Атамбаева обвиняют в организации госпереворота в Кыргызстане
13.08.19 12:27 Улица Доктора Герасимова все-таки будет в Костанае
13.08.19 11:50 Больше четырех часов тушили пожар на территории Аракарагайского бора в Костанайской области
13.08.19 09:04 "Пассажирские перевозки": Мы поставим в купе кнопки экстренного вызова и камеры
12.08.19 19:42 Руководителю и завсектором отдела земельных отношений акимата Костаная вынесли приговор по делу о взятке
12.08.19 18:34 Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы обменных пунктов. В частности, клиентам нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. Считаете ли вы такую меру необходимой?
Да. Тотальный контроль необходим для борьбы с коррупцией и терроризмом.
Да. Она не помешает законопослушным гражданам покупать и продавать валюту.
Нет. Владельцы обменников будут компенсировать новые затраты за счет клиентов.
Нет. В Казахстане снова появится черный рынок покупки и продажи валюты.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 2
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх