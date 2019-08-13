«Читать непривычно»: почему дети главы МОН пойдут в школу без планшетов
Глава МОН Асхат Аймагамбетов на брифинге в правительстве поделился своим мнением об электронных учебниках с точки зрения родителя. Своих детей он отправит в школу с бумажными книгами – министру они кажутся привычнее для чтения, пишет NUR.KZ.
Иллюстративное фото informburo.kz
Министр образования рассказал, что в этом учебном году, как и в предыдущие, у всех детей обязательно должны быть бумажные версии учебников.
Выбор между электронным учебником или бумажной книгой остается за самим учеником и его родителями.
«Мне задают вопросы – будут ли учителя разрешать использовать электронные учебники. Мы сейчас в инструктивно-методическом письме к началу учебного года этот момент отдельно прописали, что это выбор самого школьника.
Электронный учебник – это тот же самый учебник. Ребенок может прийти с планшетом, электронной книгой, ноутбуком – это могут быть разные устройства», - рассказал Аймагамбетов.
Однако своего ребенка в школу министр отправит с бумажными книгами.
«Лично я, как родитель, своему ребенку дам бумажную версию учебников. Может, я слишком традиционно настроен, но я и читаю, честно говоря, бумажные версии – с телефона, планшета читать непривычно и как-то необычно.
Но если кто-то захочет читать электронную версию, МОН такую возможность предоставляет», - добавил глава МОН.
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«Читать непривычно»: почему дети главы МОН пойдут в школу без планшетов
Господа подскажите где можно скачать учебники???
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