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Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Ваш земляк: Я ничего не хочу сказать. Говоришь и думаешь тут за меня ты, судя по твоим комментам. :lol: Ох и зудит у тебя прям явно, потягаться с "опытом". :lol:
12.08.19 17:54
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
И про полицая, ударившего в печень девушку, тоже новости есть.Полицейские назвали имя коллеги, ударившего девушку на акции протеста. Замечу для Перемудрого Пескаря, Шерхана и Табаки 6.0 - митинг был...
12.08.19 17:35
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
А вот ещё новость, из свеженьких.Артур Эбзеев, внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, в четыре года приобрел квартиру в районе Остоженки рыночной стоимостью полмиллиарда рублей и площадью 274 квадратных...
12.08.19 17:30
Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале: Зато у нас ещё нет своего Захарченко. "ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не...
12.08.19 17:26
abaika95
Игра на наблюдательность и предположения
Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички. Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и...
12.08.19 17:05
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Дожди могут идти до конца недели - синоптики о погоде в Костанайской области на ближайшие два дня

Георгий ГОВОРОВ

12 августа 2019, 16:32 |  Общество

Во вторник, 13 августа, синоптики  ожидают на территории Костанайской области временами дожди и грозы, днём возможен град. Ветер западный и северо-западный. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, местами +20 градусов, а днём +20...+25, местами +28 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В среду, 14 августа, ночью на большей части Костанайской области, днём лишь местами возможны дожди и грозы. Порывы северного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+12, местами +15 градусов, а днём +17...+22, местами до +25 градусов.

- В Костанае во вторник временами возможны дождь и гроза, температура воздуха составит ночью +15...+17, днём +23...+25 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре днём будут дождь и гроза. Температура ночью - +10...+12, днём +20...+22 градуса.

Дождливая погода по прогнозу синоптиков может продлиться до конца недели, пока скандинавский циклон не разлучит нас.
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Да. Тотальный контроль необходим для борьбы с коррупцией и терроризмом.
Да. Она не помешает законопослушным гражданам покупать и продавать валюту.
Нет. Владельцы обменников будут компенсировать новые затраты за счет клиентов.
Нет. В Казахстане снова появится черный рынок покупки и продажи валюты.
 
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