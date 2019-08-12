Дожди могут идти до конца недели - синоптики о погоде в Костанайской области на ближайшие два дня
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 13 августа, синоптики ожидают на территории Костанайской области временами дожди и грозы, днём возможен град. Ветер западный и северо-западный. Скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, местами +20 градусов, а днём +20...+25, местами +28 градусов.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В среду, 14 августа, ночью на большей части Костанайской области, днём лишь местами возможны дожди и грозы. Порывы северного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+12, местами +15 градусов, а днём +17...+22, местами до +25 градусов.
- В Костанае во вторник временами возможны дождь и гроза, температура воздуха составит ночью +15...+17, днём +23...+25 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре днём будут дождь и гроза. Температура ночью - +10...+12, днём +20...+22 градуса.
Дождливая погода по прогнозу синоптиков может продлиться до конца недели, пока скандинавский циклон не разлучит нас.
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