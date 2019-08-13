Руководителю и завсектором отдела земельных отношений акимата Костаная вынесли приговор по делу о взятке

Приговор в отношении руководителя отдела земельных отношений Азамата Аманова и заведующего сектором оформления прав на земельные участки этого отдела Абылая Конурбаева огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 12 августа.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года к Аманову обратилась представитель ТОО "Вадис М" Татьяна Ниякина с просьбой посодействовать в оформлении земельного участка площадью 1,4 гектара, чтобы присоединить его к уже принадлежащему ТОО участку для строительства железнодорожного тупика. В соответствии с законодательством оформить участок было невозможно, поэтому Ниякина предложила Аманову взятку в размере 2,5 млн тенге.

Абылай Конурбаев согласился быть посредником. Однако при передаче денег все трое были задержаны с поличным сотрудниками антикоррупционной службы. Причиненный ущерб с учетом кадастровой стоимости земельного участка был оценен в сумму более 20 млн тенге. Адвокаты подсудимых заявляли, что сумма ущерба преувеличена и ходатайствовали о привлечении специалистов.

Суд посчитал, что вина подсудимых полностью доказана, и приговорил Аманова к 4 годам, Конурбаева - к 3 годам, Ниякину - к 2 годам лишения свободы, все трое будут отбывать наказание в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении).

Конырбаева и Ниякину взяли под стражу в зале суда, так как они находились под подпиской о невыезде.

Аманову его меру пресечения - содержание под стражей - не изменили.

Госслужащих пожизненно лишили права занимать госдолжности и должности судьи.