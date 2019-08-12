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12.08.19 17:35
Ваш земляк
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12.08.19 17:30
Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
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abaika95
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Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички. Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и...
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Экстремально сложная уборочная кампания началась в Костанайской области

Галина КАТКОВА

12 августа 2019, 12:50 |  Государство

Сроки кампании из-за засухи почти на месяц опережают традиционные. При этом к началу второй декады августа только 34% посевов, или 1 млн 350 тыс га, находятся в хорошем состоянии. Вопросы организации уборки обсудили сегодня, 12 августа, на агросовещании.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Его провели с помощью видео-конференцсвязи. Участвовало в совещании, по словам акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА, около 600 человек.

К этой дате половина районов области, преимущественно на юго-западе, уже начала уборку зерновых и зерно-бобовых. Первые намолоты не радуют, и дело не только в очень низкой урожайности. Зерно щуплое, убирать низкорослые, изреженные посевы технологически крайне сложно и затратно.

- Первыми начали убирать «сгоревшие» поля, урожайность на них 3 ц/га. Зерно плохо вымолачивается, если добавляем оборотов, то дробится, - рассказал директор камыстинского ТОО «Алтынсарино» Борис КНЯЗЕВ, - до 12% дробленого зерна получается, которое легко потерять. Значит, надо так провести регулировку комбайна, чтобы и оно все шло в бункер, пустим на фураж. Главное - убрать максимально все, что выросло. Вариантов нет.

Опытный директор упомянул также о проблеме с семенами, которая неминуемо встанет при таком качестве зерна. Потребность области в семенном материале - 530 тыс. т.

- Поручаю управлению сельского хозяйства готовить в дальнейшем отдельный хлебно-фуражный баланс по районам, где урожай получше, - Карабалыкском, Федоровском, Узункольском, Мендыкаринском, - сказал Архимед Мухамбетов. - Если там в хозяйствах будут лишние семена, их надо учитывать даже не тоннами, а килограммами. И надо будет изыскать деньги для закупа, чтобы эти семена потом предоставить южным районам и чтобы они не ушли за пределы области.

Глава региона также сообщил, что руководство области инициировало заседание в Министерстве сельского хозяйства, на котором поставило перед МСХ вопрос о возможности пролонгировать для аграриев погашение кредитов, полученных на проведение уборочной. В область уже приехали представители холдинга «КазАгро», ожидается правительственная делегация. И те, и другие чиновники должны реально оценить ситуацию, в которую попадают хозяйства по итогам острозасушливого полевого сезона.

Безусловно, есть предприятия, которые засуха пощадила. Они в этом году рассчитывают на высокие закупочные цены, сейчас стартовая цена на пшеницу 3-го класса формируется в районе 80 тыс. тенге, на масличные - 100-130 тыс. тенге.
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