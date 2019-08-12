Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло на тротуар

Сегодня, 12 августа, около 7.30, на перекрестке улиц Тауелсиздик и Каирбекова столкнулись два легковых автомобиля. Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ.

В результате столкновения «девяносто девятую» развернуло на ул. Каирбекова, а «мерседес» вынесло на тротуар, где он врезался в столб.

- В результате ДТП 63-летний водитель ВАЗ-2199 получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, - сообщила «НГ» пресс-секретарь ДП Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - По данному ДТП собран административный материал, возбуждено административное производство.