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12.08.19 17:54
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12.08.19 17:35
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
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12.08.19 17:30
Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
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12.08.19 17:26
abaika95
Игра на наблюдательность и предположения
Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички. Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и...
12.08.19 17:05
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Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло на тротуар

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 августа 2019, 11:59 |  Происшествия

Сегодня, 12 августа, около 7.30, на перекрестке улиц Тауелсиздик и Каирбекова столкнулись два легковых автомобиля. Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ.

В результате столкновения «девяносто девятую» развернуло на ул. Каирбекова, а «мерседес» вынесло на тротуар, где он врезался в столб.

- В результате ДТП 63-летний водитель ВАЗ-2199 получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, - сообщила «НГ» пресс-секретарь ДП Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - По данному ДТП собран административный материал, возбуждено административное производство.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35772?1565590991

Я правильно понял (в переводе на русский язык с этой канцелярщины),что 99-я ехала по правой полосе,стала поворачивать налево и не пропустила мерс,едущий прямо по левой полосе?
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§ Обликоморале
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
поворачивать налево и не пропустила мерс

"Подрезал" прям на перекрестке што ли..хотя не удивлюсь, каких только "шумаХеров" за день не насмотришься..
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§ Тот самый
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Я правильно понял (в переводе на русский язык с этой канцелярщины),что 99-я ехала по правой полосе,стала поворачивать налево и не пропустила мерс,едущий прямо по левой полосе?


Я тоже так понял - повернул налево с правой полосы. Мерседес наверное его опережал и попал в слепую зону, а повернуть голову налево (да еще при таком опасном маневре!) водитель 99й не захотел.

Только подумалось, что очередной 18-летний пацан разбил свою машину и чужую, а тут вдруг дальше пишут "63-летний водитель ВАЗ-2199 получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу". Странно.
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