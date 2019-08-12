Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанайцев

Экологическая акция «Водоемы – чистые от сетей» назначена на эту субботу, 17 августа. В рамках акции планируется очистить главный водоем области от сетей и его береговую полосу от мусора.

Фотог из архива "НГ"

- Целью данного мероприятия является пропаганда бережного и рационального использования природных ресурсов, развитие экологического воспитания среди населения и привлечение общественного внимания к проблемам окружающей среды, - сообщили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Желающим принять участие необходимо принести с собой инвентарь для сбора мусора, мешки и перчатки.

Акция пройдет с 10.00 до 14.00. Информацию о месте и времени сбора можно получить по телефону 54-00-53.