Экологическая акция «Водоемы – чистые от сетей» назначена на эту субботу, 17 августа. В рамках акции планируется очистить главный водоем области от сетей и его береговую полосу от мусора.
Фотог из архива "НГ"
- Целью данного мероприятия является пропаганда бережного и рационального использования природных ресурсов, развитие экологического воспитания среди населения и привлечение общественного внимания к проблемам окружающей среды, - сообщили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Желающим принять участие необходимо принести с собой инвентарь для сбора мусора, мешки и перчатки.
Акция пройдет с 10.00 до 14.00. Информацию о месте и времени сбора можно получить по телефону 54-00-53.
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