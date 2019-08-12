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abaika95
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Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанайцев

12 августа 2019, 09:21 |  Общество

Экологическая акция «Водоемы – чистые от сетей» назначена на эту субботу, 17 августа. В рамках акции планируется очистить главный водоем области  от сетей и его береговую полосу от мусора.

Фотог из архива "НГ"

- Целью данного мероприятия является пропаганда бережного и рационального использования природных ресурсов, развитие экологического воспитания среди населения и привлечение общественного внимания к проблемам окружающей среды, - сообщили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Желающим принять участие необходимо принести с собой инвентарь для сбора мусора, мешки и перчатки.

Акция пройдет с 10.00 до 14.00. Информацию о месте и времени сбора можно получить по телефону 54-00-53.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно наши "активисты" придут на субботник? )) или такие акции не их уровень ;-)
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§ maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы про тех активистов, которых задерживают по пути на всякие мероприятия? Уточните пожалуйста, кого вы имеете ввиду? Если форумчан - то местных тут почти и не осталось.
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что тут местных не осталось это в курсях) из местных наверно только Я, Юджин и Алекс60
Но Юджин наверно не захочет на субботник выходить, он потом после акции напишет длинющий пост о том что всеровно плохо убрались) а мы с Алексом выйдем да Алекс?)
А тем "суперактивистам" противопоказаны любые акции, шествия ,собрания, они из всего показуху сделают) и темболее если они на субботник выйдут все подумают что они продались а им такой "черный" пиар не нужон)
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§ alex_60
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а мы с Алексом выйдем да Алекс?)


безусловно.
только я афишировать не буду.
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§ Ваш земляк
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня в Кустанае один знакомый остался Антоха. Он увлекается подводной охотой. Так они с друзьями собирали сети и прочий мусор со дна Тобола.Вроде бы каждый год так делают.
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§ alex_60
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так то я не мусорю.
рублем надо наказывать.
вон во Францию возят выбрасывать мусор из соседних стран.
бедной Швейцарии например.
мусорный туризм называется.
заедут во Францию, и выкинут .
там дешевле получается.

[Исправлено: alex_60, 12.08.2019 - 10:39]
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§ maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну что тут местных не осталось это в курсях) из местных наверно только Я, Юджин и Алекс60

Алекс сказал, что он не мусорит, Юджину тоже смысла нет, не писать же потом статьи про самого себя. А кто же тогда гадит? :-o :lol:
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§ alex_60
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кто же тогда гадит?


видать швейцарцы и до нас добрались.
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Алекс сказал, что он не мусорит, Юджину тоже смысла нет, не писать же потом статьи про самого себя. А кто же тогда гадит?

Это вы толсто намекаете что мусорю только я?)) а вот про Юджина кстати нужно подумать)
Интересная позиция бы получилась сам намусорил сам статью накатал)
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§ yudjin
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6039
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.08.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но Юджин наверно не захочет на субботник выходить,

конечно же нет... у Юджина много на то причин...
в субботу поливной день на даче...раз.
в субботу я буду стараться праздновать День рождения своего города... раз в год я могу это себе позволить... ведь даже 1-го января по традиции, я с ребенком выхожу во двор и собираю останки ночного отгремевшего салюта...два.
да и подобных субботников, только во дворе весной и осенью у меня столько, что если бы я был министром информации показушно собирающим бумажки на пляже, то не сходил бы со страниц местных прикормленных сми ;-)
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§ Добринцофф
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6645
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.08.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в субботу поливной день на даче...раз.

:lol: :lol: :lol:
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§ yudjin
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6039
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.08.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а вот про Юджина кстати нужно подумать) Интересная позиция бы получилась сам намусорил

неее... мимо. Во-первых, я не рыбак, после себя в принципе не могу оставить сети. хотя в этом году был один раз на отдыхе на берегу реки... и даже поймал 3 рыбёхи... НА УДОЧКУ.... скуШное это дело, однако...
А в прошлый выходной с коллективом ездили на турбазу на каратомарах... народу много, все по беседкам потреблятствуют... как раз день железнодорожника был... дык одна компания из них после себя такой, извините, срач оставила, что нам было стыдно перед нашими детьми, что у людей такой культур-мультур.
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§ maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Интересная позиция бы получилась сам намусорил сам статью накатал)

Если бы вы с Курчавым догадались встать по разные стороны баррикад, то в день по паре сотен каментов бы настукивали влегкую. Профит. :lol:
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Если бы вы с Курчавым

Неее мы не такие умные как вы)) за колличеством комментов гнатся какаято бессмысленная гонка вы не думаете?
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- в субботу поливной день на даче это раз, и в субботу я буду стараться праздновать день рождения своего города

Ну так субботник то в 10 утра, неужто не успеете на полив и на день рожденье?) темболее я думаю лучший подарок нашему любимому городу это его "почистить" от мусора) ;-)
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