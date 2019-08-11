Казахстанцы отмечают праздник Курбан-айт
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан-айт, сообщает informburo со ссылкой на сайт Аккорды.
- Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-айт! Священный Курбан-айт – это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан-айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа. Мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности, – цитирует портал главу государства. - В этот священный для мусульман праздник желаю всем согражданам крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что праздник призван сохранять и беречь такие общечеловеческие ценности, как мир, единство и согласие.
- Отрадно, что Курбан-айт и другие религиозные праздники способствуют укреплению духовно-нравственных основ общества и находят своё отражение в чистоте помыслов и добрых поступках людей. Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие пожелания, – сказал он.
Также с поздравлениями к гражданам страны обратился Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
Курбан-байрам наступает на 70-й день после завершения великого поста Ораза. Дата праздника постоянно меняется, так как зависит от лунного календаря. Обычно разница в числах составляет около 10 дней.
Праздник Курбан-айт длится 2–3 дня. Однако наиболее важным считается именно первый день Курбан-айта.
По правилам праздник должен проходить в долине Мина, вблизи Мекки. Все верующие мусульмане совершают паломничество и собираются на горе Арафат. Каждый из присутствующих бросает по 7 камешков в три столба джамараты, чтобы изгнать дьявола. Затем мусульмане публично приносят жертву. Чаще всего ею становится баран, однако в некоторых случаях допускается жертвоприношение верблюда, козы или коровы. Животное должно быть молодым, здоровым и крепким.
Не у всех мусульман есть возможность совершить паломничество, поэтому разрешается праздновать Курбан-айт где угодно. Стоит отметить, что курбан (жертвоприношение) в Казахстане разрешают проводить только в строго отведенных для этого местах — за городом, в специальных цехах или в мечетях. За жертвоприношение в неположенном месте жителям Казахстана придется заплатить штраф.
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