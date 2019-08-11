Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
10 августа в центре Москвы на Проспекте Сахарова состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, сообщает "Новая газета".
3 августа в Москве были задержаны более 600 участников несогласованного митинга. Акции протеста начались 20 июля после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам.
Акция на Сахарова 10 августа была согласована с мэрией и стала самой многочисленной за последнее время — по данным «Белого счетчика», на нее пришли до 60 000 человек, сообщает "Эхо Москвы". По оценкам МВД России -20 000.
Акция была поддержана во многих российских городах.
Более 340 человек, по данным проекта ОВД-Инфо, задержали в ходе акций 10 августа в России. Больше всего, 245, в Москве. Также были задержания в Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске.
Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Среди кандидатов, которым отказано в регистрации, московские депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, политики Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.
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Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
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Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
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