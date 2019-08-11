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Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
"Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он...
11.08.19 17:00
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Хватит собачится. Дело личное каждого. Кому, что и куда переводить или нет. Канечно личное. Как и некоторым влезать было в чужую беседу, не разобравшись. :lol:
11.08.19 16:54
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк: Но ты почему-то решил его упрекнуть в том, что он матери не помогает. Или снова - тут помню, там не помню?! Как то логичней поясни чего помню или не помню. В отличии от вас товарищи...
11.08.19 16:51
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк: Их самих спроси Почему промолчат, отвечу. Помогаю, постоянно. Звоню, интересуюсь, приезжаю, подарки передаю и т.д. Это касается многих родственников, что близких, что дальних.
11.08.19 16:49
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Будущие граждане Евросоюза, США или Канады.Утечка мозгов-с Вот иностранцы за ваших ребят радуются. А ты своей стране зла желаешь. И кто России враг?
11.08.19 16:43
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Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы

11 августа 2019, 11:18 |  Общество

10 августа в центре Москвы на Проспекте Сахарова состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, сообщает "Новая газета".

3 августа в Москве были задержаны более 600 участников несогласованного митинга. Акции протеста начались 20 июля после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам.

Акция на Сахарова 10 августа была согласована с мэрией и стала самой многочисленной за последнее время — по данным «Белого счетчика», на нее пришли до 60 000 человек, сообщает "Эхо Москвы". По оценкам МВД России -20 000.

Акция была поддержана во многих российских городах.

Более 340 человек, по данным проекта ОВД-Инфо, задержали в ходе акций 10 августа в России. Больше всего, 245, в Москве. Также были задержания в Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске.

Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Среди кандидатов, которым отказано в регистрации, московские депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, политики Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.

Сотрудник полиции сбивает из электрического ружья дрон над площадью

Репер Оксимирон. На футболке надпись «Свободу Егору Жукову!». Жуков — студент «Вышки» и фигурант уголовного дела о «массовых беспорядках» на мирных акциях в Москве

Леонид Парфенов сорвал аплодисменты митинга: «До какой степени срама надо дойти, чтобы ректор бежал впереди полиции наказывать своих студентов?!»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оксимирон был. А Гнойный не пришел?
Непорядок.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Митинг за честные выборы и против репрессий///
Откуда добавка-против репрессий.
Не было в названии митинга таких слов.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или это
//массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, сообщает///
А это Новая газета. Сообщает.
Все понятно.
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§ Обликоморале
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже оттуда.
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* elektron
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шаман "сломался" наверное, не правильный "дождь" вызывает. :lol:
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шнур красавчик, як всегда в точку.
Из инсты...
Зашатался царский трон!
Бейся бит и песня лейся.
Дудь, Парфёнов и Мирон,
Топят за протест под Фейса.
С ними на халяву тыщи.
В то же время, посмотри,
-На Метле, да за деньжищи,
Было больше раза в три.
Фейсом Фейс не всем по вкусу,
Мы не будем делать тайн.
Тысяч сто собрать чтоб тусу,
Нужно было звать Рамштайн.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже.
:lol: :lol: :lol:
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* Ваш земляк
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2344
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шнур красавчик, як всегда в точку. Из инсты..

А чего ты не выкладываешь про Путина с "Волками"?!
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А чего ты

Ты вроде зарекался с моим "опытом" не бодаться.
Ну да ладно, ты же мужик. Слово дал, слово взял.
Знакомо.
Касаемо вашего любимчика Путина, чего же сам не выложишь.
Я то отписался по сабжу " митинга за честные выборы".
Владимир Владимирович тут при чем, если говорят что Сергей Семенович всех в Москве кошмарит.
Определитесь уш уже. :lol:
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия.
Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там наверно колышется и негодует уличный либерал.
Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово: закон, ему ненавистно. Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни - от него не ожидайте.
Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов.
Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства.
Отличительная черта уличного либерала та, что он всех своих противников считает подлецами.
Поэтому он и на средства не разборчив".
Знаете когда было написано...в 1861 году...а до сих пор актуально...
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2344
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 17:04
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