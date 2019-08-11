ХХХIV спартакиада «Тын Целина 2019» проходит в Житикаре (Костанайская область)

Торжественная церемония открытия спартакиады состоялась вчера, 9 августа, на центральном стадионе «Горняк» в Житикаре. Для горожан подготовили большой концерт и парад спортсменов.

Церемония открытия получилась красочной и масштабной. Началась церемония открытия спартакиады с творческих номеров. На стадионе танцевали больше сотни детей, пели артисты костанайской филармонии. Артисты выстраивались в фигуры и рисовали огромную надпись «Житикара».

Парад спортсменов открыл ежегодное спортивное мероприятие.

Первыми на стадион вышли победители прошлой спартакиады – сборная Костаная.

- На прошлогодней спартакиаде я бежала 400 м и заняла 3-е место. В этом году я бежала дистанцию 100 м и тоже финишировала третьей, - рассказала «НГ» легкоатлетка из Костаная Маргарита КЛИМЕНТЬЕВА. - Команды все сильные, конкуренция тоже.

Вслед за ними вышли другие участники "Тын Целины 2019" - сборные Рудного, Лисаковска и всех районов области. Парад завершали хозяева спартакиады – сборная Житикаринского района.

Делегации выстреливали из хлопушек, лисаковчане вышли вместе с символом города – большой лисой.

Сборную района Беймбета Майлина (бывший Тарановский) сопровождали барабанщицы. Каждую делегацию возглавлял глава региона.

Парад участников спартакиады постарались максимально приблизить к параду олимпийскому. На табличках с названиями городов и районов рисовали пять колец, форма некоторых делегаций стилизовали под форму сборной Казахстана.

- Судей подбирали по профессиональным качествам, в основном это старшие тренеры области, - сообщил главный судья спартакиады Сергей БОГАЧЕНКО. - Для соревнований собрали 50 судей. Им предстоит нелёгкая задача. Нагрузка большая, кроме того очень жарко.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, выступая на открытии, заявил, что в области массовым спортом охвачено только 31,6 %, но в дальнейшем руководство региона обещает сделать всё от них зависящее, чтобы увеличить эти показатели.

Прежде чем зажечь огонь спартакиады, его пронесли по улицам города. Огонь зажгли в одном из литейных цехов АО «Костанайские минералы».

- Я уже зажигал огонь спартакиады в 2008 году, не думал, что это повторится в году 2019-ом, - рассказал старший тренер Житикаринского района по боксу Берик ЖАМАНКУЛОВ, которому выпала эта честь. – Когда выходишь на ринг, нужно отбросить всё постороннее. Когда я бежал зажигать огонь спартакиады, использовал этот же принцип.

После церемонии зажжения огня спартакиады начался большой концерт. Ближе к вечеру на сцену вышла певица Роза Рымбаква. Она исполнила для житикаринцев свои лучшие песни.

Сами соревнования проходили сегодня, 10 августа, а в воскресенье, 11 августа, подведут итоги. Спортсмены соревновались по 14-ти видам спорта: баскетбол, футбол, волейбол, гиревой спорт, дзюдо, казак куреси, греко-римская борьба, вольная и женская борьба, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, тогызкумалак, стрельба из пневматического оружия.